iSpace — магазин з офіційним статусом Apple Premium Reseller

iSpace — мережа фірмових магазинів, що спеціалізуються на продажах неймовірної техніки та аксесуарів бренду Apple. У нашому асортименті представлений весь спектр моделей комп’ютерів Mac та ноутбуків Apple MacBook Pro M1, M3, MacBook Air M1, M2, M3, фірмових телефонів iPhone, розумних годинників Apple Watch, планшетів iPad, включаючи нові iPad Pro та Air, бездротових навушників AirPods, AirPods Max, Apple Studio Display та різноманітні аксесуари та продукцію Bang & Olufsen. Ми є командою досвідчених професіоналів, що стала володарями престижного статусу Apple Premium Reseller. iSpace.ua — центр компетенції Apple, офіційний партнер бренду в Україні.

Як вибрати продукцію Apple у магазині iSpace

Вибір продукції Apple перед покупкою представляє нелегке завдання, оскільки в асортименті існує безліч моделей з різними характеристиками, параметрами. Замовлення товару має призвести до результативного отримання оригінальної та стовідсотковою якісної продукції за вигідною ціною. Тому обирати магазин для покупки продуктів Apple слід безпомилково.

Якщо ви плануєте придбати iPhone або MacBook, потрібно ретельно обміркувати стосовно необхідного обсягу пам'яті. Це досить важливий фактор для користувачів, які працюють з великими обсягами даних, наприклад, програмісти, проєктувальники або дизайнери. Подумайте, які завдання збираєтесь виконувати за допомогою пристрою — обробка фото/відео матеріалу, ігри, дизайн, робота, навчання? Визначте бажаний розмір дисплея, необхідну кількість внутрішнього сховища для зберігання файлів, програм, інформації. Рекомендуємо ознайомитись з оглядами, вивчити наявні варіанти в каталозі, порівняти технічні параметри гаджетів.

Для недостатньо досвідчених користувачів iSpace готовий надати вичерпні консультації та професійну допомогу у виборі оптимальної моделі пристрою. Покупка техніки та аксесуарів Apple у магазині iSpace.ua — це максимально просто, зручно та безпечно. Наші клієнти по всій Україні підтверджують це своїми позитивними відгуками. Ми гарантуємо найвищий рівень обслуговування, робимо все можливе, щоб ваші покупки приносили вам лише задоволення.

Чому покупці обирають iSpace?

Статус Apple Premium Reseller надається виключно представникам бренду із високим стандартом сервісу. Сучасний підхід у поєднанні з якісним обслуговуванням клієнтів дозволив нам швидко завоювати довіру на ринку фірмових гаджетів. Ми працюємо у двох напрямках: онлайн каталог та мережа офлайн магазинів.

Бажаєте купити MacBook Pro, смарт-годинник, iPhone, iPad або будь-який інший вид техніки — кращого місця для оформлення замовлення, ніж iSpace, не знайдете, оскільки:

1. Наш спеціальний статус Apple Premium Reseller гарантує високу якість та надійність продукції з офіційною гарантією від виробника.

2. У нашому каталозі представлена оригінальна техніка за привабливими цінами.

3. Ми надаємо чудові можливості покупцям, включаючи кілька варіантів оплати, а також кредит/розстрочку платежу.

4. У нас діють вигідні акції та спеціальні пропозиції для нових та постійних клієнтів.

5. Професійні консультанти готові надати вичерпні відповіді на всі питання, пов'язані з технічними аспектами або процесом замовлення.

6. Ми забезпечуємо зручну доставку до різних міст України, включаючи Київ, Дніпро, Львів, Вінницю, Запоріжжя, Одесу та інші регіони.

7. Оформлення покупки у мережі офлайн-магазинів у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі дозволить особисто оглянути обраний гаджет, оцінити характеристики на місці.

Окрім всього, iSpace — є авторизованим сервісним центром Apple в Україні, куди клієнти можуть звернутися з будь-яким технічним питанням, отримати кваліфіковану консультацію та послуги усунення несправностей від фахівців офіційного представництва. Наша лабораторія оснащена сучасним обладнанням, а сертифікований персонал, керуючись технічними стандартами обслуговування пристроїв Apple, використовує при заміні оригінальні запчастини. Запрошуємо вас відвідати iSpace — офіційний центр техніки Apple в Україні.