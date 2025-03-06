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11:50 06.03.2025

iPhone 16 із чипом A18: нове покоління продуктивності

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9 вересня в Купертіно Apple презентувала iPhone 16 із вертикальним блоком камер, а також iPhone 16 Pro у новому приголомшливому відтінку Desert Titanium. Лінійка нового покоління включає чотири моделі: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro та Айфон 16 Про Макс. Чутки про Ultra-версію так і залишилися міфом.

Дисплеї зазнали змін: тепер кожна модель має унікальний розмір екрану — 6.1, 6.7, 6.3 та 6.9 дюйма. Ця зміна порушує традиції, створюючи ефект справжнього вау!

Базова модель iPhone 16

Елегантний та потужний смартфон для щоденного використання. Лінійка оснащена новітнім Apple A18 Bionic — чипсетом, що встановлює нові стандарти продуктивності. Камера дещо поступається торішньому Pro, але компенсує це іншими перевагами.

  • ОЗУ: 8GB для швидкої роботи без зависань.
  • Вбудована пам'ять: 128GB, 256GB або 512GB (NVMe).
  • Акумулятор: 3561mAh, забезпечує тривалий час роботи.

iPhone 16 Plus

Більший дисплей — більше можливостей.

Ця версія з 6.7-дюймовим екраном створена для тих, хто цінує комфорт перегляду контенту. Вона зберегла всі характеристики базової моделі, але отримала збільшений акумулятор на 4674mAh, що гарантує ще довший час автономної роботи.

  • ОЗУ: 8GB.
  • Вбудована пам'ять: 128GB, 256GB або 512GB (NVMe).

iPhone 16 Pro

Преміальний стиль і найкращі технології.

iPhone 16 Pro — це ідеальне поєднання дизайну та продуктивності. Він отримав A18 Pro, який легко справляється з найскладнішими завданнями.

  • Дисплей: 6.3 дюйма, ProMotion 120 Гц.
  • ОЗУ: 12GB.
  • Вбудована пам'ять: 256GB, 512GB, 1TB (NVMe).

iPhone 16 Pro Max

Максимум у всьому.

Флагманська модель з найбільшим 6.9-дюймовим дисплеєм та найкращими характеристиками. A18 Pro, покращена камера та ще більший акумулятор роблять його найпотужнішим iPhone.

  • ОЗУ: 12GB.
  • Вбудована пам'ять: 256GB, 512GB, 1TB (NVMe).
  • Захист: IP68, витримує занурення у воду до 1,5 метра на 30 хвилин.
  • Порт: USB-C, стереодинаміки для неймовірного звучання.

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