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Голосові боти наразі є, напевно, однією з найбільших тенденцій у сфері обслуговування. І це зовсім не дивно, адже вони можуть покращувати сервіс, знижувати витрати на персонал, надавати неперевершений клієнтський досвід. Компанія Global Bilgi, провідний український розробник програмного забезпечення для контактних центрів, пропонує голосовий бот як готове рішення для автоматизації роботи колл-центрів будь-якого масштабу.

Що таке голосовий бот від Global Bilgi?

Голосовий бот для контакт-центру від Global Bilgi – це ефективний програмний інструмент для автоматизації взаємодії з клієнтами через голосові команди. Тобто це програма, яка базується на технологіях Штучного Інтелекту та розпізнавання людської мови, яка може автоматично відповідати на запити клієнтів телефоном.

Для чого потрібен голосовий бот в колл-центрі?

Великі колл-центри часто стикаються з великими навантаженнями. Це одна із розповсюджених проблем центрів обслуговування, яка може призводити до зниження якості обслуговування, тривалого часу очікування клієнтів у черзі виклику, вигорянню операторів служб підтримки. Голосові боти з підтримкою технології Штучного Інтелекту покликані вирішити цю проблему, та покращити загальний рівень клієнтського сервісу в колл-центрах.

Як працює голосовий бот?

Голосові боти подібні до систем інтерактивної голосової відповіді IVR меню з попередньо записаними повідомленнями, які дозволяють клієнту вибрати пункт меню за допомогою клавіатури або розпізнавання мовлення.

На відміну від конструктора IVR голосові боти використовують штучний інтелект і обробку природної мови (NLP) для розуміння та відповіді на голосові команди довільної форми. Вони здатні розуміти контекст, надавати більш природні та складні відповіді, а також навчатися на основі попередніх взаємодій.

Голосові боти здатні розпізнавати та інтерпретувати природну мову, дозволяючи користувачам спілкуватися з ними так, ніби вони розмовляють з живою людиною.

Переваги голосового бота для контактного центру

Використання голосового бота в контактному центрі забезпечує низку вагомих переваг, серед яких основними є:

Автоматизація процесів

Голосові боти можуть автоматично відповідати на дзвінки клієнтів, що зменшує навантаження на живих операторів колл-центру та дозволяє обробляти більше звернень одночасно.

Економія коштів

Використання голосових ботів може знизити витрати на додатковий персонал, особливо під час пікових навантажень на контактний центр.

Доступність 24/7

Голосові боти доступні цілодобово, що забезпечує безперервну підтримку клієнтів без потреби в нічних змінах операторів або в їх роботі у святкові чи вихідні дні.

Покращення клієнтського досвіду

Голосові боти можуть швидко відповідати на поширені питання українською або будь-якими іншими мовами, зменшуючи час очікування клієнтів і покращуючи їх задоволеність.

Масштабованість

Боти голосу легко масштабуються для обробки великої кількості дзвінків, що може бути особливо доречним під час кризових ситуацій, проведення маркетингових кампаній, акцій тощо.

Які задачі може вирішувати голосовий бот від Global Bilgi?

Голосовий бот, розроблений спеціалістами з Global Bilgi, може відповідати на запити клієнтів, надавати інформацію про товари та послуги, допомагати з вирішенням проблем і навіть здійснювати продажі при автоматизованому вихідному обдзвоні клієнтів.

Також його можна використовувати для збору інформації, наприклад у маркетингових дослідженнях, бронюваннях та записах на прийом. Інтеграція голосового бота з системою CRM дозволить автоматично додавати дані до карток клієнтів. Це може бути корисно при передачі інформації до контакт-центру, наприклад, автоматизація збору показань лічильників.

Ну й, звичайно, наш голосовий бот може допомагати клієнтам розв’язувати технічні проблеми, надаючи покрокові інструкції або переадресовуючи виклик на відповідного спеціаліста.

Всі питання щодо ціни голосового бота від Global Bilgi, його функціоналу та можливостей інтеграції ви можете задати нашим спеціалістам, заповнивши форму зворотного зв’язку на нашому сайті.