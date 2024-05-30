Тиждень з Київською оперою на Подолі – 7 – 9 червня

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7 червня о 18:00 – Комічна опера «Viva la mamma (Нехай живе мама!), або Театральні порядки та безлад»

Як саме виглядав процес підготовки нової опери до прем’єри у провінційному італійському театрі, показано у відомій комічній опері італійського композитора Гаетано Доніцетті «Viva la Mamma (Нехай живе мама!), або Театральні порядки та безлад». Із самого ранку на порожній маленькій сцені чвари між співаками і авторами майбутнього шедевру точаться, як заведено. Але на біду в театрі з’являється донна Агата – мати одної зі співачок, молоденької і чарівної Луїджі. Яка ж мати не бажає щастя власній дочці?! Що там трапиться далі, ви можете побачити самі, відвідавши виставу. Вам все буде зрозуміло, адже вона йде українською мовою.

8 червня о 12:00 - Мюзикл «Пригоди Гекльберрі Фінна»

«Пригоди Гекльберрі Фінна» – весела музична вистава, створена за мотивами одного з найвідоміших творів видатного американського письменника Марка Твена. Це історія про хлопчика, якому доводилося бродяжити, поневірятися по добрих людях, переховуючись від переслідувань батька, і визволяти з небезпеки свого приятеля – темношкірого Джима. Мандруючи річкою Міссісіпі з головними героями у пошуках кращого життя, глядачі поринуть до світу їх захоплюючих пригод та вигадок. Чи матиме щасливе завершення сповнена небезпек історія? Про це глядачі дізнаються з вистави.

9 червня о 12:00 - Балет «Білосніжка та семеро гномів»

Видовищна, життєрадісна, сповнена гумору вистава-свято «Білосніжка та семеро гномів» несе потужний заряд позитиву. Її полюбили не лише кияни, виставу із захопленням сприймали юні глядачі та їхні батьки під час гастролей театру у Великій Британії, Німеччині та Швейцарії.Ця постановка була удостоєна театральної премії «Київська пектораль-2006» у номіації «краща вистава для дітей».Якщо ви прагнете залучити дитину до театру, хочете, щоб вона полюбила і зрозуміла мистецтво балету, обов’язково підіть разом із нею на цю виставу.