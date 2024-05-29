Як обрати мотопомпу для поливу і відкачки води для побутових потреб?

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Мотопомпа – це важливий інструмент, який часто використовується в побуті для поливу саду, відкачки води з підвалів, ставків чи басейнів, а також для забезпечення водою в польових умовах. Вибрати правильну мотопомпу може бути непросто, тому важливо знати, на що звернути увагу. Давайте розбиратись разом.

Слід зазначити, що існує три основні типи мотопомп: бензинові, дизельні та електричні.

Бензинові мотопомпи потужні та продуктивні, ідеально підходять для великих обсягів роботи та незалежні від електропостачання. Дизельні мотопомпи економічні та довговічні, але трохи важчі та гучніші. Електричні мотопомпи працюють від електромережі, вони тихі та екологічні, але менш мобільні через залежність від джерела живлення.

На які технічні складові потрібно звернути увагу особливо

При виборі мотопомпи варто звернути увагу на кілька важливих параметрів. По-перше, це продуктивність, яка вимірюється в літрах за хвилину (л/хв) або кубометрах за годину (м³/год). Для побутових потреб зазвичай вистачає продуктивності в межах 200-400 л/хв.

По-друге, важлива висота підйому води, яка визначає, на яку максимальну висоту мотопомпа може підняти воду. Для побутових потреб достатньо висоти підйому 20-30 метрів. Якщо ви плануєте використовувати мотопомпу для поливу ділянки на схилі або відкачування води з глибоких колодязів, цей параметр є особливо важливим. Але є одне “але”: в разі використання мотопомпи саме для поливу городу, то слід врахувати такий фактор як забрудненість води. Якщо вода чиста (без домішків або з дуже малими частинками), то слід обрати мотопомпу високого тиску, так як вона вам дасть достатньо високий тиск на виході для зрошувальної системи. Якщо вода має домішки та частинки від 8 мм, то слід взяти помпу для слабо забрудненої води.

Не слід нехтувати таким показником як висота всмоктування – глибину, з якої мотопомпа може засмоктувати воду. Зазвичай цей параметр становить від 5 до 8 метрів. Діаметр з'єднувальних патрубків також має значення: чим більший діаметр, тим швидше мотопомпа зможе перекачати великий обсяг води. Для побутових мотопомп зазвичай використовують патрубки діаметром від 50 до 100 мм.

Додаткові особливості, такі як система запуску, наявність фільтрів та захисні функції, також важливі. Мотопомпи можуть мати ручний або електричний стартер. Електричний стартер спрощує процес запуску, але ручний стартер надійніший у польових умовах. Фільтри захищають мотопомпу від пошкоджень через забруднення води, а захисні функції, такі як автоматичне відключення при перегріванні або низькому рівні масла, підвищують безпеку та довговічність пристрою.

Щоб мотопомпа служила довго і надійно, важливо дотримуватися кількох простих правил. Регулярне технічне обслуговування, перевірка стану фільтрів, рівня масла і паливної суміші (для бензинових моделей) є необхідними. Після кожного використання слід промивати мотопомпу чистою водою, щоб запобігти накопиченню бруду та осаду. Зберігати мотопомпу потрібно в сухому та захищеному від атмосферних впливів місці, щоб уникнути корозії. І, звичайно, важливо дотримуватися інструкцій виробника щодо експлуатації мотопомпи, не перевантажувати пристрій і не використовувати його не за призначенням.

Мотопомпу якого бренду обрати?

Отже, купить мотопомпу для поливу і відкачки води для побутових потреб вимагає врахування багатьох факторів. Важливо визначити, який тип мотопомпи підходить саме вам, враховуючи продуктивність, висоту підйому і всмоктування води, діаметр патрубків та тип рідини. Зверніть увагу на додаткові особливості, такі як система запуску, наявність фільтрів та захисні функції. Можна виділити ТОП 5 брендів мотопомп, котрі зараз найчастіше купують в Україні: