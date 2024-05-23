Розпочато програму психологічної допомоги жінкам, які переживають невизначену втрату

Подати заявку на участь у безоплатній програмі кваліфікованої психологічної допомоги можна на сайті проєкту GIDNA .

Станом на травень 2024 року понад 8 тисяч українців знаходяться у російському полоні, десятки тисяч наших військовослужбовців та цивільних вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Очікування звістки про долю близької людини на фронті може тривати місяцями чи навіть роками.

Більшість дружин військових зізнаються, що з моменту, коли чоловік потрапив у полон чи перестав виходити на зв’язок, їхнє життя ніби зупинилось. Невідомість відбирає у жінки сили та бажання рухатися далі.

Маргарита Манжос, наречена військовополоненого захисника “Азовсталі” зізнається, що відчуває постійну тривогу, спустошення та навіть провину за те, що може гуляти, де захоче, бачити промені сонця, пити каву з шоколадкою, а її коханий — ні. “Кожного ранку я прокидаюся з думкою, що треба тримати себе у формі, аби зустріти його врівноваженою та гідною дівчиною. Але, чесно, хочеться просто лягти й плакати. Та я не маю на це права! Бо якщо ми, дружини, матері, сестри, зневіримося, то за що тоді триматися хлопцям там у полоні?” — розповідає жінка.

Психологічна підтримка близьких, чиї рідні зникли на війні чи перебувають у полоні, стає терміновим завданням нашої держави та суспільства! Адже накопичуючи стійкість та емоційну стабільність, жінки отримують ресурс не лише керувати власним життям та піклуватися про дітей, а й бути підтримкою та стимулом для чоловіків, які очікують на звільнення з полону.

Саме тому благодійний фонд Future for Ukraine, у межах власного проєкту GIDNA, започаткував програму кваліфікованої психологічної допомоги для українських жінок, які переживають невизначену втрату — їхні рідні зникли безвісти під час воєнних дій або перебувають у полоні.

20 травня на конференції, яку фонд Future for Ukraine організував разом з Асоціацією родин захисників «Азовсталі» з нагоди другої річниці завершення оборони Азовсталі, були представлені перші результати роботи з невизначеною втратою.

Анна Грубая, керівниця проєктів та програм напряму «Допомога жінкам» FFU, розповіла про позитивні відгуки 14 жінок з Асоціації, які стали першими учасницями програми.

“У рамках нашої роботи та зворотного зв'язку від жінок ми бачимо значні покращення їхнього стану, разом із тим, невизначеність ситуації потребує тривалої допомоги. Саме тому, кожна жінка, звернувшись до проєкту, гарантовано отримує 16 безоплатних сесій з психологом, а також щомісячну підтримку після проходження курсу групових консультацій. Таким чином це дає змогу надати максимальну підтримку жінкам”, — розповіла Анна Грубая на конференції.

Ольга Андріанова, співзасновниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» зазначає, що потреба у кваліфікованій психологічній допомозі жінкам дуже висока!

“У нашому суспільстві досі немає розуміння, як почуваються жінки, чиї рідні перебувають у полоні чи зникли безвісти. Жінкам часто ставлять некоректні запитання, і це морально важко. Саме у групах, де знають, про що твій біль, вони отримують підтримку. Індивідуальні консультації з кваліфікованим психологом дають необхідну підтримку, розуміння та можливість зміцнити свій ментальний стан”, — розповідає Ольга.

У нашому суспільстві досі немає розуміння, як почуваються жінки, чиї рідні перебувають у полоні чи зникли безвісти. Жінкам часто ставлять некоректні запитання, і це морально важко. Консультації з кваліфікованим психологом дають необхідну підтримку, розуміння та можливість зміцнити свій ментальний стан

Не менш важливим є питання, як держава допомагає рідним військових, які знаходяться у полоні, та що робить для того, щоб якомога більше українських захисників повернулися додому. З цією метою на конференцію було запрошено Кононенка Олександра Валентиновича, представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони. Пан Олександр розповів про механізми тиску на російську державу, які мають пришвидшити обмін наших полонених та репатріацію українських дітей, які були насильницьки вивезені на територію держави-агресорки.

“Уповноважений Верховної Ради України з прав людини є відповідальним за реалізацію пункту 4 Формули миру. Зараз ведеться активна робота щодо визволення з полону всіх військових та цивільних, а також повернення депортованих українських дітей до їхніх родин. Ми сподіваємося, що на саміті, який відбудеться 14-16 червня у Швейцарії, будуть зроблені реальні кроки стосовно пункту про обмін полоненими “всіх на всіх”. Окрім того, ведеться посилена дипломатична робота з країнами великого Півдня. Зокрема ОАЕ долучаються до перемовин щодо обміну, а Катар погодився виступити країною посередником у репатріації українських дітей з російської території”, — зазначає Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони. Також пан Олександр наголосив, що мітинги на підтримку полонених українців дуже важливі.

Ми маємо щодня нагадувати українському суспільству про це, а також доносити інформацію світу! Ми маємо також говорити про потреби жінок, які чекають на повернення чоловіка, брата чи батька з полону, або ж на будь-яку звістку від рідних військових!

Подати заявку на участь у безоплатній програмі кваліфікованої психологічної допомоги можна на сайті проєкту GIDNA .







