Пресрелізи

13:43 23.05.2024

Видалити акаунт у Telegram: як це зробити

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Telegram — один із найзручніших та найпопулярніших месенджерів у світі. Сьогодні там можна знайти тисячі різноманітних каналів. З одного боку, це дуже добре. Та з іншого — через всі події, які зараз відбуваються, постійна навала з новин починає негативно впливати на психіку. Тому іноді варто зробити детокс від Telegram. Але це не так просто, бо руки постійно тягнуться, щоб гортати стрічку. 

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В такому випадку необхідно хоча б тимчасово видалити акаунт. Але далеко не всі знають, як видалити акаунт в Телеграмі та що треба зробити перед видаленням. Тому в статті коротко розповімо про головні тонкощі.

Що треба зробити перед видаленням акаунту

Варто пам’ятати, що разом з акаунтом видаляються чати, медіафайли. Тому якщо в листуваннях є щось важливе, необхідно зберегти це вручну. До речі, всі фото, аудіо та відео можуть бути збережені на комп’ютер або телефон автоматично, якщо було ввімкнено функцію «Автозбереження» в Telegram.

Також дані переносять на комп’ютер через «Експорт даних», який знаходиться в «Параметрах». Можна самостійно вибрати:

  • формати, в яких будуть збережені дані;
  • завантаження всіх даних;
  • конкретні чати.

Тож краще спочатку розібратися в налаштуваннях, щоб не загубити необхідну інформації та водночас не завантажувати непотрібні файли.

Як видалити профіль акаунту в Telegram

Якщо не впевнені, що точно хочете видалити акаунт, можна зайти в «Приватність та безпека» та вибрати кількість місяців, після закінчення яких у випадку якщо профілем не користуються, його буде видалено автоматично. Тобто коли користувач все ж передумає, він може просто зайти в Telegram — і видалення скасується.

Якщо є бажання чи необхідність видалити акаунт просто зараз, треба зайти на офіційний сервіс Телеграм, авторизуватися за номером користувача й у списку дій вибрати видалення. Після цього варто зазначити причину та підтвердити своє бажання позбутися акаунту, застосовуючи кнопку «Видалити мій обліковий запис». Новий профіль можна буде створити через кілька днів.

Якщо з якихось причин необхідно зникнути з Telegram — скористайтеся одним із перерахованих способів. Це займе пару хвилин, а після остаточного видалення акаунт стане недоступним назавжди.

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