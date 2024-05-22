Як тримати палички для суші правильно?

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Роли поступово стали звичними стравами, які можна замовити в закладі, а за бажанням приготувати вдома. Крім цього, доступною є і доставка суши, тому кожен може в будь-який момент поласувати своїм улюбленим делікатесом в Одесі чи будь-якому іншому місті України. Єдиною проблемою може стати незнання, як правильно користуватися паличками для суші. Якщо ви теж стикалися з цим прикрим моментом, тоді пропонуємо ознайомитися з підготовленим матеріалом. Він допоможе розібратися у всіх тонкощах тримання пристосування та користування ними.

Історія створення паличок для суші та їх значення в японській кухні

Для українців цей предмет відносно новий, але японці користуються ним вже століттями. Одна з легенд, в якій пояснюється походження цього столового приладдя з’явилася близько 2 тисячі років тому. В ній йдеться про одного чоловіка, який хотів дістати м’ясний продукт з киплячої води.

Він розумів, що зробити це руками не може, оскільки шкіра обпечеться. В результаті чоловік вирішив скористатися дерев’яними паличками. Для японців вони мають дуже велике значення, оскільки вони є особистим предметом. В давні часи їх виготовляли не тільки зі звичайної деревини, а навіть з дорогоцінних матеріалів.

Види паличок для суші

Наразі користувачам доступні різні види паличок. Вони одразу йдуть в комплекті з замовленнями та подаються в закладах. Відвідувачі можуть обрати один з різновидів:

Навчальні. Це оптимальні вироби для тих, хто ще не навчився користуватися звичайними варіантами. Вони відрізняються тим, що верхні частини з’єднані. В цьому випадку користувачу не потрібно регулювати розміщення, а достатньо взяти їх між пальців.

Багаторазові. Такі вироби використовуються переважно вдома. Для ресторанів створюються багаторазові моделі з матеріалу, який може піддаватися миттю та стерилізації.

Одноразові. Якщо вмієте їсти суші паличками, тоді можете сміливо використовувати ці різновиди. Вони роз’єднані між собою та виготовлені з деревини.

Якщо розглядати матеріал, то вироби виготовляються з клену, сосни, бамбука і т. д.

Поширені помилки новачків при використанні

Однією з найпоширеніших помилок є знайомство одразу зі звичайними варіантами паличок. Не всім новачкам вдається одразу тримати їх правильно, тому прийом їжі може перетворитися на випробування. Щоб уникнути цього, варто спочатку навчитися їсти китайськими паличками навчального типу.

Вони допоможуть розібратися з особливостями та правильністю розташування.

Як правильно тримати палички для суші?

Ознайомившись з принципом використання навчальних паличок, можна переходити до вивчення класичних різновидів. Правильно їсти китайськими паличками не складно, якщо вивчити всі особливості.

Правильний хват паличок для суші

Перший етап – це вміння взяти в руку ці пристосування так, щоб було зручно. Вказівний палець повинен бути зверху виробу. Взагалі обидва елементи розташовуються між цим та безіменним пальцем, а між ними повинен бути середній палець.

Потрібно міцно притримувати конструкцію. Для цього великий палець розташовується на паличці, яка розташовується зверху.

Вирівнювання та підтримка китайський паличок

Якщо ви навчилися правильно брати палички для суші, переходьте до етапу регулювання. Щоб було зручно їсти, потрібно розмістити обидва елементи приблизно на одному рівні. Кінці повинні легко захоплювати шматочки з обох сторін.

Контроль тиску та рухів

Щоб навчитися їсти суші паличками, потрібно також вміло натискати на конструкцію. Основний фокус уваги повинен бути на верхній частині.

Нею можна активно рухати, щоб міцно затиснути роли. Нижня частина використовується більше для підтримки.

Як правильно їсти суші: правила етикету

Якщо розглядати правила етикету країни, в якій зародилися роли, то можна виділити декілька аспектів:

не варто стукати паличками по столу та здійснювати ними інші рухи, не пов’язані з їжею;

на загальній тарілці, де знаходиться страва варто обирати шматочок, який знаходиться найближче до вас;

в соєвий соус, який є в комплекті не додається васабі (ці інгредієнти споживаються окремо).

Крім цього, у японців не прийнято перехрещувати палички після їжі.

Переваги використання паличок для суші

В східних країнах не випадково використовують ці вироби для споживання ролів та інших азіатських страв. Адже, вони є зручними, компактними та дозволяють легко переміщувати їжу. В нашій країні ці пристосування також широко використовуються в ресторанах, суші-барах та інших закладах. Клієнти мають змогу обрати як спрощений варіант, так і звичайний.

“Джерело: aleksandrsann.od.ua”