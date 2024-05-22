30 травня відбудеться перша щорічна конференція Forbes Ukraine про фінанси, інвестиції та економічне зростання "Гроші для Перемоги".

30 травня відбудеться перша щорічна конференція Forbes Ukraine про фінанси, інвестиції та економічне зростання "Гроші для Перемоги".

Інвестувати? Почекати? Продавати? Війна змінює все, крім обов'язку лідера приймати виважені рішення. Вже наступного тижня понад 40 спікерів – керівників великих компаній, фінансистів, інвесторів, керівників міністерств і відомств – розкажуть про майбутнє, яке будують бізнес та держава.Конференція Forbes – унікальна можливість зібрати воєдино інформацію та інсайти, які допоможуть впевненіше пройти шторм, який ми не обирали, але з якого маємо вийти переможцями. Розуміння – ключ до правильних рішень.

За промокодом INTERFAX ви зможете придбати квиток зі знижкою 20%. Долучайтесь до форуму!