Переживіть будь-яку ситуацію з портативним касовим апаратом!

У сучасних умовах бізнесу немає часу на обмеження. Проводити торгівлю навіть при відключенні електроенергії - легко! Сертифікований портативний касовий апарат із вбудованим акумулятором забезпечить безперебійну роботу протягом тривалого часу без підключення до електромережі. Це означає, що ваша комерційна діяльність залишиться активною і прибутковою, навіть у разі надзвичайних ситуаціях, тобто, у момент відключення електроенергії!

Портативні касові апарати поєднують у собі надійність, швидкість і зручність в одному пристрої. Вони маленькі за розміром, але великі за можливостями, що робить їх ідеальними для будь-якого типу підприємницької діяльності - від ресторану до роздрібного магазину.

Інтегрована торгова програма допомагає вести повний товарний облік та надає всю необхідну аналітику для успішної комерційної діяльності:

Погодинні звіти: ви отримуєте погодинні звіти, які надають дані про динаміку продажу упродовж торгового дня та залишки товару на складі.

Робота без інтернету: портативний касовий апарат автоматично зберігає всі дані й працює навіть без інтернету, а коли з'являється інтернет, миттєво відправляє звіти. Ви завжди будете в курсі фінансового стану вашого бізнесу, навіть у найнестабільніші часи.

Контроль за наявністю товару: якщо товар закінчується на складі, програма автоматично зупиняє його продаж та допомагає зробити замовлення на відсутній товар.

Внутрішня контрольна стрічка: ви можете роздрукувати її у будь-який час або зберегти у електронному вигляді.

Віддалене програмування: є функція дистанційного програмування бази товарів та передача звітів на відстані.

Довільне програмування: ви можете запрограмувати до 100 тисяч найменувань товарів із зазначенням назви, штрих-коду, ціни, відділу, податкової групи, наявності на складі, виду товару, а також проводити одиночні чи комплексні продажі.

Підтримка одночасної роботи: до 8 касирів на одному касовому апараті з можливістю друкування на чеку відповідного імені.

Функція знижок та надбавок: ефективний інструмент маркетингу для стимулювання ваших продажів.

Звичайно ж, ці касові апарати зареєстровані у Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій №744 від 21.12.2020р., тобто відповідають усім стандартам і вимогам, що регулюються законодавством. Ви можете бути впевнені в законному та безпечному проведенні вашого бізнесу!

За торговою потребою до цих портативних РРО підключаються: банківський термінал для прийому оплати карткою, сканер штрих-коду для зчитування акцизних марок та маркованого товару, а також ваги для передачі точної ваги товару до касового обладнання.

Щодо ведення книги РРО, можна вести її, але також можна працювати і без неї, згідно з Наказом МФУ від 21.01.2013 №16 "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №1 ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)" (зі змінами).

Сервісні центри по всій Україні 24/7 готові надати вам технічну підтримку та консультацію щодо роботи з цим касовим апаратом. А їх кваліфіковані майстри завжди готові допомогти вам у вирішенні будь-яких технічних проблем.

Не дозволяйте обмеженням впливати на ваш бізнес! Оберіть портативний касовий апарат - це ідеальний помічник для будь-якого підприємця. Повірте, з ним Ваш бізнес завжди буде готовий до будь-яких викликів у найважчих умовах сучасності!