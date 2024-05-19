Мистецький проект "Митці для Перемоги. Квітуча Україна": мистецтво здатне об'єднувати людей та надихати на боротьбу за світле майбутнє навіть у найтяжчі часи

Анонс

Київ, травень 2024 – У ці складні часи, коли наша земля потерпає від війни, український народ об'єднується заради перемоги та миру. Проект "Квітуча Україна: Мистецька виставка арт-об'єктів" має на меті збір коштів для підтримки Збройних Сил України, трансформуючи колишні снаряди у твори мистецтва, що символізують відродження та надію.

У рамках "Квітучої України" талановиті українські митці, студенти та діти з художніх шкіл створять унікальні арт-об'єкти з використанням колишніх снарядів. Виставка відбудеться в музеї "Золоті Ворота" у Києві, присвячена Дню Києва. Кожна гільза, як окремий арт-об'єкт, має свою місію – зробити збір на конкретну бригаду чи батальйон. Арт-об'єкти, виконані в традиційних мотивах з образами квітів, птахів та іншими символами весняного відродження, відображають українську культуру та створюють емоційний зв'язок з глядачем.

23 травня: Відкриття виставки о 17:00 в музеї "Золоті Ворота"

8 червня: Благодійний аукціон

Організатори проекту

ГО "Територія жінок міста Києва»

ГО «Андріївський узвіз»

Партнери проекту

Музей І. Кавалерідзе

Об'єднання митців "Андріївський узвіз 34 в"

Фонд Андрія Сіромахи

Медіа-партнер

Україно-польська медіа платформа.

Серед учасників проекту – народна художниця України Наталка Ніколайчук, заслужений художник України Олександр Охапкин, члени НСХУ Олена Жеребецька, Олена Онуфрів, Дмитро Коваль та інші.

Запрошення для ЗМІ:

Запрошуємо представників ЗМІ долучитися до висвітлення цієї унікальної мистецької виставки, яка відбудеться 23 травня о 17:00 в музеї "Золоті Ворота". Ваше висвітлення допоможе привернути увагу до важливості підтримки наших військових та об'єднання нації через мистецтво.

Для додаткової інформації та акредитації звертайтеся

0966629778 Мартин Наталя, голова оргкомітету

Мистецтво здатне об'єднувати людей та надихати на боротьбу за світле майбутнє навіть у найтяжчі часи.