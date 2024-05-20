Переваги радіочастотних процедур для обличчя та тіла

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Радіочастотний або RF-ліфтинг – малоінвазивна апаратна методика для догляду за шкірою обличчя та тіла, що забезпечує ефект омолодження та усунення різних косметичних недоліків. За результативністю її можна порівняти з пластичною хірургією, але виграє RF-ліфтинг за рахунок відсутності оперативного втручання, швидкості виконання та реабілітації. Для радіочастотних процедур не потрібна госпіталізація: для їх проведення використовується сучасний мультифункціональний косметологічний апарат налаштування якого можна регулювати в залежності від індивідуальних особливостей клієнтів. У статті розглянемо, у чому полягає суть процедури, для чого вона використовується і в чому її переваги.

Особливості та технології радіочастотного впливу

Суть процедури полягає у дії на глибокі шари шкіри високочастотним електричним струмом. Під його впливом тканини прогріваються, за рахунок чого фібробласти працюють активніше. Фібробласти — це клітини, які відповідають за вироблення гіалуронової кислоти, колагену та еластину, тобто за підтримку молодості шкіри. За рахунок активізації їх виробництва шкіра підтягується, розгладжуються зморшки, покращується колір та гідратація, усуваються різні косметичні дефекти. Крім того, процедура стимулює кровотік, лімфострум, нормалізує місцевий метаболізм, руйнує жирові клітини — тому технологія широко використовується в косметологічних кабінетах.

Як усе відбувається: спеціаліст водить по оброблюваній зоні маніпулою з мікроголками, через які передається струм високої частоти. Глибину прогріву та інтенсивність дії можна регулювати в залежності від початкового стану шкіри клієнта. Процедура займає не більше, ніж пів години, після чого можна продовжувати вести звичайний спосіб життя.

Існує дві основні технології радіочастотної дії:

Монополярне — тканини прогріваються до 60 ° С та демонструє високу ефективність у боротьбі з жировими клітинами.

Біполярне — прогрівання шкіри до 40-45 ° C та підходить для омолоджуючих процедур на обличчі.

Сучасні апарати, наприклад, https://alfaspa.ua/obladnanya/ilooda/ilooda-secret-rf.html, об'єднують обидві технології, що робить їх багатофункціональними. Таке обладнання дозволяє помітно розширити спектр косметологічних послуг і базу клієнтів та збільшити прибуток.

Переваги та використання RF-ліфтингу

Серед основних переваг процедури:

Висока ефективність та помітний результат вже після першого сеансу. Наприклад, дрібні зморшки повністю розгладжуються, а глибокі стають менш вираженими і зникають зовсім після повного курсу.

Відсутність болючих відчуттів. Незважаючи на те, що процедура проводиться маніпулою з голками, їх розмір настільки малий, що не травмується шкіра, клієнт не відчуває болю. У процесі можливе лише легке поколювання.

Немає потреби у тривалій реабілітації. Радіочастотна дія відноситься до малоінвазивних процедур, тому після нього відновлення не потрібне. Протягом перших кількох годин клієнт може відчувати легке печіння, шкіра може почервоніти, проте того ж дня неприємні симптоми зникають без спеціальної терапії.

Тривале збереження результату. Залежно від суті та спрямованості процедури ефект триває від року і більше, особливо якщо клієнт комплексно дбає про тіло, включаючи нормалізацію харчування, режиму та рухової активності.

Не потрібна спеціальна підготовка. Перед процедурою лікар-косметолог проводить стандартний огляд та збирає анамнез, щоб переконатися у відсутності протипоказань та вирішити, які налаштування на апараті використовувати. Обмеження до та після дії мінімальні: наприклад, не засмагати і не користуватися агресивною косметикою.

Повноцінна безпека. Сучасні апарати дозволяють встановлювати гнучкі налаштування, що унеможливлює виникнення опіків або больових відчуттів. Процедура не має побічних ефектів, її можна проводити у віці 25-60 років, проте кожна ситуація розглядається косметологом індивідуально.

Радіочастотна дія застосовується для обробки різних зон тіла:

Обличчя, шия, декольте – усуває зморшки, мішки під очима, брилі, коригує опущену повіку, робить менш помітними носогубні складки, позбавляє «кілець Венери».

Живіт, боки – руйнує жирові відкладення, зменшує об'єм та робить силует більш вираженим, спокусливим, усуває розтяжки.

Сідниці та стегна – бореться з целюлітом та розтяжками, моделює привабливу форму, зменшує об'єм.

Спина та руки – бореться з в'ялістю шкіри, підтягує її, формує красивий контур тіла, усуває жирові відкладення.

Незалежно від зони впливу RF-ліфтинг позитивно діє на шкіру, роблячи її пружною, гладкою та еластичною. Для повноцінного ефекту необхідний курс із 4-12 процедур, точну кількість сеансів визначає лікар-косметолог.