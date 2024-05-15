Боротьба з екоцидами і ядерним тероризмом, гуманітарне розмінування й очищення води

Запрошуємо на міжнародний форум "Екологія і мир"

Дата: 15–16 травня 2024

Локація: Київська політехніка (просп. Берестейський, 37)

Форум «Екологія і мир» — це водночас і конкурс останніх українських розробок в екологічній сфері (дронів-розміновувачів, систем виявлення небезпеки в повітрі, очищення води), і міжнародна конференція.

Спікери форуму: топові науковці у галузі інженерії та енергетики (Україна, Велика Британія, Швеція), представники Міноборони та Мінекології України, Торгово-промислової та Будівельної палат, бізнесмени.

Упродовж двох днів учасники обговорюватимуть проблему екологічного геноциду, спричиненого війною. З-поміж тем, що будуть порушуватись: досвід Японії в гуманітарному розмінуванні, відновлення сільськогосподарських земель, утилізація ядерних відходів, захист атмосфери від викидів, спричинених воєнними діями.

Організатори форуму: громадська організація «Українська Рада Миру», Всеукраїнська інноваційна екосистема Sikorsky Challenge Ukraine, Міжнародна громадська організація «Рада з екологічної безпеки».

Програма форуму – за посиланням.

Обов’язкова реєстрація ЗМІ: https://forms.gle/qwDEKdcy3GPR4ceB9

Відповідальна особа: +38 (099) 618 20 18 Світлана Івженко