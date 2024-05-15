Літо в Туреччині, сезон 2024: вигідні пропозиції від АНЕКС Тур

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Купальний сезон в Аланії та Кемері вже відкритий, вода в морі прогрілася до +21°С, сезон штормів позаду. Зручна система пошуку за кілька кліків становитиме список актуальних турів на всі морські курорти Туреччини. Разом з АНЕКС Тур Туреччина стала ще доступнішою, найкращі путівки шукайте та бронюйте на сайті онлайн турагенції.

Недорогі тури в Туреччину на море

Наземний транспорт, пряма доставка туристів з українських обласних центрів на курорти Туреччини. Усі маршрути передбачають безвізовий проїзд – якщо у туристів діють біометричні українські закордонні паспорти.

Переваги пляжних автобусних турів до Туреччини з України:

Дешево. Ціна автобусного туру на 30-80% дешевша за авіаподорож. Готовий туристичний пакет. У ціну путівки включено проживання в готелі (90% плюс харчування), проїзд автобусом, іноді туристична страховка. Немає екскурсій та обов'язкової програми. В онлайн каталозі туристичної агенції АНЕКС Тур туристи самі обирають курорти, готелі, категорії номерів, тривалість відпустки на море. Як розважатися на турецькому курорті та скільки витратити грошей на морські прогулянки та екскурсії – вирішують туристи. Зручно. Для пляжних турів до Туреччини використовуються автобуси єврокласу з кондиціонерами та ергономічними сидіннями.

Найкоротша подорож автобусом на море в Туреччину на пляжі Егейського моря: Ізмір, Бодрум, Кушадаси, Ічмелер, Мармаріс.

Вигідні гарячі тури до Туреччини авіа-чартерами

На літо 2024 року туроператори вже формують групи туристів з перельотом чартерним рейсом в аеропорти Анталії, Аланії (Газіпаша), Даламана, Бодрума. Тривалість польоту 2,5-3 години, в ціну путівки включено авіапереліт з багажем, страхування, трансфер у Туреччині, проживання в готелі.

Від аеропорту в Туреччині до готелю дорога займає від 20 хвилин (Анталія - Лара або Бельдібі) до 1-3 годин. Найтриваліший переїзд з Анталії на південні курорти Аланії – Кестель, Махмутлар, Каргиджак.

У топі турів в Туреччину рейтингові готелі все включено та ультра все включено – з анімацією, пляжами, десятками басейнів, ресторанами, барами, спортивними майданчиками. Якщо не залишати територію готелю все включено під час відпустки, витрати в Туреччині дорівнюють нулю – все вже оплачено при покупці туру. Головна перевага таких готелів - власний пляж, нерідко зі стаціонарним пірсом і пляжним баром.

Прямі перельоти для відпустки на море в Туреччині організовані з десятків європейських аеропортів. Найближчі до українського кордону: Жешув, Сучава, Кишинів. Зручно добиратися регулярними автобусними рейсами для вильоту до Туреччини до міжнародних аеропортів Варшави, Катовіце, Будапешта, Дебрецена, Бухареста. Українці, які перебувають в Європі, можуть обирати аеропорти Праги, Гданська, Вільнюса, Риги, Таллінна з дистанційною оплатою путівок в гривні.

Програма для активних мандрівників «тільки проживання»

Туроператори викуповують номери у рейтингових готелях до початку найвищого сезону. За програмою «Тільки проживання» туристи обирають номер у готелі та замовляють в турагенції АНЕКС Тур його бронювання. Ціна нижче, ніж сезонні ставки готелів та онлайн-агрегаторів. Оплата – безпечна, без ризику фішингу. Така послуга підходить для активних мандрівників з власним автомобілем або досвідом купівлі авіаквитків лоукостерів.

Автобусом, автомобілем чи літаком? Вибір за вами. Чудові пляжі Егейського та Середземного моря в Туреччині вже заповнюються європейськими туристами. Час на море до Туреччини!