Приборкуємо алергію: де вигідно придбати “Цетрин”?

Якщо чхання та нежить стали вашими постійними супутниками, а очі вранці печуть і червоні – наступна інформація точно не буде зайвою. Сезон алергії розпочато, а з ним і пошук препарату, здатного приборкати симптоми, які заважають нормально жити.

На цей раз під прицілом для порівняння цін став препарат від алергії "Цетрин". Ми проаналізували дані п'яти аптечних мереж: “АНЦ”, “Лекфарм”, “Мед-сервіс”, “Аптека гормональних препаратів” та “Біла ромашка”.

Порівнювали не лише вартість, а й зручність розташування аптеки, бронювання на сайті тощо.

Найбільш приваблива вартість на препарат на момент публікації виявилася у мережі аптек “АНЦ”, найвищою – в аптеках “Біла ромашка”.



Препарат можна замовити онлайн, обрати спосіб оплати та отримання. У чотирьох аптечних мережах є можливість придбати частину препарату, а не цілу упаковку. Також майже в усіх аптеках можна обрати зручний спосіб отримання замовлення. Щоб зробити замовлення на сайті аптеки “Біла ромашка” потрібно зареєструвати особистий кабінет і через нього бронювати та здійснювати покупки.

На інтернет-платформах аптечних мереж є можливість переглянути інструкцію до препаратів, побачити, де вони є в наявності. Якщо ви знаєте, що саме потрібно, консультація фармацевта вам не знадобиться – вся інформація є у відкритому доступі.

Зважаючи на те, що “Цетрин” – більше сезонна потреба покупців, аптечна мережа “АНЦ” вигідно вирізняється з-поміж інших саме ціновою пропозицією для споживачів.

*аналіз цін відбувався на основі даних інтернет-сторінок аптечних мереж по м.Київ