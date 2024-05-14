Розв’язання родинних спорів: звертаємось до сімейного адвоката

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Загалом сімейний адвокат займається розв’язанням спорів між членами родини. Справа може стосуватися розлучень, визначення місця проживання дітей, розподілу майна та багатьох інших питань. Вирішення спору, котрий перетік в юридичну площину, значно спроститься, якщо до справи залучити кваліфікованого фахівця.

Ваш адвокат по сімейних справах — Олександр Малик

Олександр Малик — молодий та енергійний юрист з Вінниці. Приватну практику відкрив три роки тому. Проте свій шлях в юриспруденції торує уже понад десять років. Рішення розвиватися у напрямку сімейного права прийшло після тривалого навчання та роботи у судах різних інстанцій.

Багатий практичний досвід вирізняє сімейного адвоката з поміж колег. Адже він досконало вивчив судову систему зсередини, набув важливих навиків та відшліфував майстерність передбачати труднощі, і, відповідно, обходити їх.

Початок шляху: освіта

Формування Олександра Малика, як фахівця з юриспруденції почалося у Київському університеті права Національної академії наук України. Цей заклад обрав не спроста. Вуз є одним із найавторитетнішим в нашій країні. Грунтовна теорія підкріплюється ефективною практикою. Такий підхід забезпечує міцну основу професійних знань та умінь.

Особливу увагу в університеті приділяють вихованню самосвідомості, відповідальності. Викладачі прививають любов до юриспруденції. Такий підхід співпадає із принципами сімейного адвоката, котрий вважає, що добре можна робити лише ту справу, котру любиш.

Після отримання першої вищої освіти, правник не зупинився. Для підвищення кваліфікації обрав Донецький національний університет імені Василя Стуса. По закінченню отримав ступінь магістра права.

Практична діяльність

Після навчання Олександр Малик починає працювати у Вінницькому міському суді Вінницької області. Протягом шести років кар’єри тут займав різні посади. Починаючи від секретаря судового засідання і закінчуючи помічником суді.

Кожного дня майбутній адвокат по сімейних справах вивчав судові процеси зсередини, аналізував ситуації та накопичував знання. Завдяки роботі у суді зрозумів, як працює система та навчився:

чути та розуміти, що турбує клієнтів;

аналізувати ситуацію та обходити можливі ризики;

мислити нестандартно, знаходити оптимальні рішення.

Серед досягнень Олександра Малика:

2014-2020 р — член ради Відділення Асоціації правників України у Вінницькій області;

2016 р — лауреат Всеукраїнського конкурсу Міністерства України;

2019 р — номінант обласного конкурсу «Людина року» у категорії «Правник року»;

2023 р — переможець конкурсу «Народний бренд».

Але головною заслугою та показником професіоналізму є понад 800 вдячних клієнтів, котрі отримали юридичну допомогу за роки приватної практики.

Напрямок роботи

Основним напрямком діяльності Олександр Малик обрав сімейне право. Ця гілка юриспруденції надзвичайно ємна, охоплює велику кількість питань. Конфліктні ситуації в родині, котрі потребують юридичного розв’язання трапляються з кожною людиною бодай раз у житті. Саме в таких ситуаціях варто звернутися до сімейного адвоката.

Спеціалізації правника Малика включають справи щодо:

Шлюбу. Укладання шлюбних договорів, контрактів. Розірвання шлюбу. Визнання його недійсним, тощо. Дітей. Визначення місця проживання дитини, порядку спілкування з нею. Призначення та стягнення аліментів, боргів по них. Усиновлення дітей, встановлення опіки. Позбавлення/відновлення батьківських прав, і т.д. Майна. Розподіл майна при розлученні. Визначення частки у спільному майні. Оформлення спадщини. Визнання заповіту недійсним. Включення до заповіту, тощо.

Також адвокат по сімейних справах консультує по суміжним питанням, котрі часто виникають в процесі сімейних спорів. Правник може прогнозувати проблеми та діяти на випередження.

Олександр Малик — професіонал своєї справи, котрий щиро бажає допомогти тим, хто до нього звертається. Уважно слухає, ретельно вивчає обставини, глибинно готується до кожного етапу та відповідально ставиться до своїх обов’язків. Справа має шанси на успіх — прикладе максимум зусиль для досягнення результату, в іншому випадку — не вводитиме клієнта в оману.