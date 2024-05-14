Пресрелізи

14:00 14.05.2024

Гінекологічна клініка Gyno Concept у Празі надає послуги українською та російською мовами

1 хв читати

Реклама

У Празі діє сучасна гінекологічна клініка Gyno Concept, що пропонує першокласне медичне обслуговування з можливістю спілкування українською та російською мовами. Це забезпечує зручну і безперешкодну взаємодію з пацієнтками на всіх етапах - від запису до консультації з лікарем. Гінеколог у Празі, який працює в Gyno Concept, зробить ваше відвідування комфортним і результативним.

Клініка приділяє особливу увагу створенню комфортних умов для кожної пацієнтки. Серед основних переваг Gyno Concept - можливість швидкого запису через сайт, що дає змогу обрати зручні дату та час прийому без тривалого очікування. Також клініка пропонує прийом у вихідні дні.

Одним із пріоритетів роботи клініки є профілактика та раннє виявлення захворювань. Gyno Concept надає повний спектр гінекологічних послуг, включно з комплексними обстеженнями, УЗД-діагностикою, вакцинацією та веденням вагітності.

Для отримання додаткової інформації та запису на прийом відвідайте сайт клініки https://gynoconcept.cz/

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Як привернути увагу: ефективні поради щодо оформлення сторінки Інстаграм

Розв’язання родинних спорів: звертаємось до сімейного адвоката

На благодійному напівмарафоні зібрали 2 мільйони гривень для пацієнтів реабілітаційного центру «Незламні»

ОТП БАНК продаватиме ОВДП з власного портфеля державних цінних паперів

У Болгарії започаткували нові ініціативи з допомоги українкам в Європі

"RUN 4 VICTORY" - «МХП-Громаді» запускає всеукраїнський благодійний квадромарафон

Greencubator запрошує зелені стартапи до участі у міжнародному конкурсі ClimateLaunchpad 2024

ОТП БАНК будує власну систему довкільно-соціального управління

Тиждень з Київською оперою на Подолі – 17 – 19 травня

10 травня у Львові відкриється центр протезування та ортезування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА