"RUN 4 VICTORY" - «МХП-Громаді» запускає всеукраїнський благодійний квадромарафон

Міжнародна компанія МХП, Благодійний фонд "МХП-Громаді" та спортивна спільнота «Характер» ініціюють Лігу забігів "RUN 4 VICTORY", щоб зібрати кошти на гуманітарні потреби ЗСУ та згуртувати українців навколо спільної мети.

Квадромарафон пройде в чотирьох містах України: 19 травня у Тернополі, в червні у Вінниці, у вересні в Черкасах та у жовтні в Ладижині Вінницької області.

Особливістю Ліги забігів стане можливість пробігти дистанції 2, 5, 10 та 21 км не тільки спортсменам, а й усім охочим. Також передбачені дитячі забіги на 200 та 400 м.

Учасники можуть долучитися до марафону навіть онлайн, зробивши благодійний внесок. Загалом організатори планують зібрати 1,5 млн грн під час усіх забігів, які будуть передані на гуманітарні потреби місцевих військових частин та ТрО міст проведення марафонів.

«Інновації, ефективність, турбота про людей — одні з цінностей МХП, які ми втілюємо і в RUN 4 VICTORY. Біг – це про цілеспрямованість, витривалість та єдність. Ці забіги покажуть, як наше спільне захоплення здатне об'єднувати та допомагати», – зазначив Сергій Доброгорський, заступник голови правління МХП з агробізнесу.

Одним зі співорганізаторів квадромарафону став Благодійний фонд "МХП-Громаді. За 2 роки повномасштабної війни БФ «МХП-Громаді» підтримав понад 250 проєктів у громадах на 21 млн грн, реалізував 540 культурних проєктів на 70 млн грн та підтримав понад 100 бізнесів, які сплатили більше 3 млн грн податків.

«RUN 4 VICTORY — це шанс для кожної громади проявити свою єдність, силу духу та відданість нашим військовим. Наш фонд розвиває громади вже 9 років, і раніше люди не вірили, що можна розвиватися, фандрейзити, писати проєкти та залучати кошти. Але завдяки нашим програмним конкурсам це стало можливо. Зараз ми хочемо показати, що спорт, біг у громадах теж існує і об'єднує людей», – наголосила Тетяна Волочай, директорка БФ «МХП-Громаді».

Перший забіг Ліги "RUN 4 VICTORY" у Тернополі 19 травня. Організатори планують зібрати під час події кошти, які будуть передані на потреби місцевих військових частин та підрозділів ТрО Тернополя.

Реєстрація учасників вже відкрита за посиланням https://runstyle.net/events/mhp-ternopil/.

«Спортивна спільнота 'Характер' пишається тим, що братиме участь у 'RUN 4 VICTORY', і закликає всіх долучатися до цієї важливої ініціативи. Біг – це не лише про спорт, але й про силу духу та єдність. Кожен з нас може зробити свій внесок у перемогу. Долучайтеся до 'RUN 4 VICTORY' і покажіть нашим захисникам, що ми з ними!", - закликав Олексій Вовк, співорганізатор забігів, професійний спортсмен та team-leader спільноти "Характер".

Генеральним інформаційним партнером події стали Gazeta.ua та журнал «Країна», титульним інформаційним партнером у Тернополі та Вінниці — «20 хвилин», страховим партнером – компанія TAS life.

МХП–Громаді — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.