16 травня в м. Черкаси розпочне роботу бізнес-форум «Хлібна індустрія-2024»

Вже наступного тижня 16 травня в м. Черкаси (готельний комплекс «Перлина Резорт») розпочинає роботу друга національна конференція-виставка «Хлібна індустрія-2024», участь в якій вже підтвердило більше 200 представників бізнесу.

На учасників конференції в перший день заходу очікує чотири панельні дискусії, присвячені викликам перед державою та агробізнесом у 2024 році, стійкості ланцюгів доданої вартості, споживчим перевагам та асортименту продукції, новим видам продукції, альтернативним продуктам та сировині. Підсумком першого дня роботи стане вручення нагород переможцям «Дегустаційного конкурсу».

В ході другого дня відбудеться семінар «Як збільшити експорт української продукції з доданою вартістю?», який проводиться за підтримки Програми USAID Агро. Після чого для учасників буде організовано три паралельні екскурсії на ТОВ «ЧеркасиЕлеваторМаш», де відбудеться спеціалізована сесія на тему «Нові продукти на основі екструзії» та буде проведена демонстрація та запуск лінії з переробки сої на обладнанні Bronto, ТОВ «Черкаси Хліб» – спеціалізована сесія «У що сьогодні вигідніше інвестувати – в технології чи маркетинг?» та заклад «Бо Хліб» – спеціалізована сесія «Чи можна заробити на хлібній франшизі?»

Крім того, всі дні конференції буде працювати виставка, участь в якій приймуть: Черкаси Хліб, Чіфт Картал Україна, Buhler, ЧеркасиЕлеваторМаш, ТОВ «Терра», ТОВ «ОЛИС», Виробниче підприємство «Базис», Інтеркарготрак, Моторкар, Venta Lab, ASTRA PROJECT, GVP Equipment Solutions, Grantfinance, Farmet (ППФ «Анатоль»), ТОВ «ГраМідо» та ін.

Партнерами конференції виступили: ТОВ «Черкаси Хліб», ЧеркасиЕлеваторМаш, Чіфт Картал Україна, LESAFFRE UKRAINE, OLIS, ASTRA PROJECT, Оксіком, Enzym Group, Ventalab, Інтеркарготрак, Моторкар.

Підтримку конференції надають: Мінекономіки, Мінагрополітики, Черкаська військова адміністрація, Програма USAID Agro, Зроблено в Україні, ТПП України, Українська Рада бізнесу, Асоціація фермерів та приватних землевласників України.

Детально ознайомитися з програмою, спікерами, спонсорами та умовами участі можна за цим посиланням.

Не зволікайте та приєднуйтеся до національної конференції-виставки «Хлібна індустрія-2024» поки не сплинув час подання заявок!

Інтерфакс-Україна - офіційний інформаційний партнер форуму.