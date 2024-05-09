AMIC ENERGY та Фонд Сергія Притули оголошують початок співпраці у межах ініціативи "Незламна кава"

6 травня у соцмережах AMIC ENERGY та Фонд Сергія Притули оголосили про колаборацію у межах ініціативи "Незламна кава", спрямованої на підтримку деокупованих та прифронтових територій.

Мережа АЗК AMIC ENERGY вже передала Фонду Притули 9 376 022 грн . За ці кошти, команда Гуманітарного напряму фонду закупила та забезпечить обладнання в укриття та медичні заклади Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

“Ми дякуємо Фонду Сергія Притули за допомогу та швидку доставку у три регіони України, які покриває наша ініціатива. Ми віримо у відбудову України й будемо продовжувати її”, каже акціонер AMIC ENERGY Гюнтер Майєр.

Детальніше про ініціативу у ролику:

Також, організатори ініціативи висловили свою вдячність Австрійському Посольству в Україні за постійну підтримку України.

Ініціатива "Незламна кава" продовжує підтримувати українські громади у прифронтових та деокупованих регіонах країни. 2 грн з кожного гарячого напою, проданого на автозаправних станціях AMIC ENERGY буде спрямовано у Фонд Сергія Притули на допомогу українцям.

Про AMIC ENERGY в Україні:

AMIC ENERGY - австрійська компанія, що є власником мережі з 470 автозаправних станцій роздрібного обслуговування в Австрії, Латвії, Литві, Польщі та Україні.

З початку повномасштабного вторгнення ПІІ «АМІК УКРАЇНА» забезпечила підтримку уряду та народу України, військових підрозділів Сил Оборони та Безпеки, різних державних інституцій, благодійних організацій та персонал у найскрутніші моменти історії країни на суму понад 106 млн гривень (станом на 01.04.2024), в т.ч. передано майже 400 тис. літрів пального, понад 65 одиниць спеціальних військових пристроїв, апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА ANTIDRON KVSG 6+, військовий одяг та бронежилети, майже 200 туристичних обігрівачів, автомобілі, універсальні мобільні батареї Hama Supreme тощо.

Також в рамках благодійної ініціативи «Незламна кава» частина прибутку з продажу гарячих напоїв на АЗС AMIC ENERGY перераховує на відновлення та/чи забезпечення Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Про Благодійний фонд Сергія Притули:

Благодійний Фонд Сергія Притули — один з найбільших благодійних фондів в Україні який допомагає військовим і цивільним. З початку повномасштабної війни росії проти України Фонд залучив понад 6 млрд грн донатів для закупівель мілітарного напрямку, серед яких дрони та БПЛА різних типів, засоби оптики, зв’язку, тактичної медицини, транспорт, 141 броньовик, супутник для ГУР. З 24 лютого гуманітарну допомогу від Фонду Притули отримали 182 громад, 80 медичних установ, 19 навчальних закладів і сотні тисяч українців у прифронтових населених пунктах і на деокупованих територіях. Фонд має два освітні напрямки — Центри готовності цивільних у 80 містах 17 областей та партнерство з військовою школою "Боривітер". Непереможні, коли об’єднані!