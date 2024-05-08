Пресрелізи

10:31 08.05.2024

Посол Корнійчук: Україну та Ізраїль обʼєднують не лише спільні цінності, а й спільні вороги

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Наявність ворожого партнерства РФ-Іран посилює спорідненість України та Ізраїлю, що в свою чергу повинно призвести до посилення партнерства. Про це йдеться в статті посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнічука для видання The Jerusalem Post.

«У ці важкі моменти війни я не можу уникнути роздумів про глибоко вкорінене партнерство долі між ізраїльським та українським народами. У ці бурхливі часи наші нації об'єднані не лише спільними цінностями та прагненнями, але й спільними жорстокими ворогами: «віссю зла», що складається з Росії та Ірану. Це обʼєднання становить серйозну загрозу регіональній стабільності та безпеці», - зазначив він.

Посол вказав, що РФ використовує БПЛА, зроблені в Ірані - проти жителів України, а останнім часом проти громадян Ізраїлю, «і це підриває зусилля заради миру, посилює напруженість на Близькому Сході та Східній Європі і може призвести до агресивного конфлікту, в тому числі і в інших місцях світу».

На переконання Корнійчука, Україні та Ірану слід посилити своє стратегічне партнерство та тісно співпрацювати для вирішення спільних загроз.

«Використовуючи наші спільні сильні сторони в обороні, розвідці та технологіях, ми можемо зміцнити нашу колективну стійкість та можливості стримування, тим самим захищаючи наші національні інтереси та підтримуючи мир і стабільність у наших регіонах. І Ізраїль, і Україна дорожать принципами свободи та справедливості та відкидають ідеї тиранії та пригнічення. Саме ця спільна відданість демократичним цінностям пов'язує нас разом і сприяє почуттю спорідненості та братерства», - підсумував посол.

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