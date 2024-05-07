Керівник компанії "ОДЕК" Україна (лідер з виробництва фанери) розповів про поточний стан деревообробного бізнесу та ринку деревини

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Повномасштабне вторгнення росії на територію України завдало нищівного удару українському бізнесу, деревообробному зокрема. За підрахунками експертів, які знаходяться у відкритому доступі, втрати малого та середнього бізнесу склали понад 83 млрд доларів США. Окрім цього чимало українців стали ВПО, а ще більше виїхало із країни. Мобілізація співробітників, постійна загроза ракетних обстрілів, перекриття кордонів. З такими проблемами у лютому 2022 року серед інших деревообробних підприємств зіткнулась і компанія «ОДЕК» Україна, яка наразі є лідером з виробництва фанери та учасником ГС «Асоціація деревообробних підприємств України».

За словами голови Наглядової ради «ОДЕК» Україна Вадима Шемонаєва, 10 березня 2022 року, після зупинки, підприємство спробувало запуститися в обмеженому складі. Тоді почались проблеми з паливом, газом, електроенергією та спільно з військовою адміністрацією вдалося їх вирішити. Після чого відбувся повноцінний запуск виробництва. В такому режимі компанія працює і зараз.

«ОДЕК» Україна бачить перспективи розвитку ринку деревини в Україні.

«Ми позитивно сприймаємо жорстку позицію щодо продажу деревини виключно на товарних біржах, хоча правила торгівлі лісом все ж потребують доопрацювання. Це в рази зменшило спекуляції при її реалізації. Але з іншої сторони, це сприяло виникненню інших інструментів, які можуть призвести до спекуляцій. Варто було б закріпити документально у законі «Про ринок деревини» усі чіткі правила та ще допрацювати принципи формування стартової ціни, підвищити відповідальність учасників ринку за дії під час торгів та за виконання умов договорів, прописати правила відповідно до яких пониження ціни буде відбуватись до тих меж, які будуть акцептовані ринком, бо зараз пониження працює тільки в визначених продавцем межах, які здебільшого не відображають актуальний стан цін на ринку. Якщо є механізм зростання ціни на деревину, то повинен бути ефективний механізм її зниження», – наголошує Вадим Шемонаєв.

Ключове питання зараз – першочергове забезпечення лісоматеріалами українських деревообробних підприємств. Незабаром спливе термін дії мораторію на експорт круглих лісоматеріалів. Українські підприємства, виснажені війною, будуть потребувати підтримки держави в цьому питанні. Лісоматеріали круглі та продукція деревообробки будуть дуже потрібні для відновлення країни. Зрозуміло, що спочатку треба перемогти ворога, але стабільна робота підприємства є складовою частиною нашої перемоги.

«Зараз ми вже пристосувалися до нових умов та навіть прийняли непросте рішення про продовження модернізації виробництва. Було ввезене обладнання, яке було придбано до початку війни. Дякуємо нашим закордонним партнерам, його виробникам, що з розумінням поставились до ситуації та тримали обладнання у себе на складі. Сьогодні вже завершили процес монтажу нового обладнання в рамках оновлення технологічного парку, підвищення енергоефективності обладнання та підвищення якості переробки сировини. Вартість нового обладнання становить близько 250 мільйонів гривень, а загалом в рамках запланованих інвестицій планується модернізація на суму 1 мільярд гривень», – розповідає Вадим Шемонаєв.