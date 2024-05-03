Пресрелізи

14:53 03.05.2024

Креативна рекламна кампанія для мережі Сільпо від агенції Promodo

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Реклама

Під час проведення маркетингових заходів важливо визначитись із цілями й критеріями вимірювання успішності та підібрати оптимальні інструменти. Наприклад, медійна реклама сформує попит на продукцію, поширить інформацію серед цільової аудиторії та закріпить образ бренду у свідомості споживача. Агенція Promodo працює з ключовими медіамайданчиками як офіційний партнер та використовує всі сучасні методи для досягнення максимального результату. Минулого року до команди проєкту звернулась мережа Сільпо із запитом на кампанію до Чорної П’ятниці. У чому полягав виклик, як Чорнушки у п’ять разів збільшили замовлення та чому промодівці відчували себе студією Pixar — детальніше в матеріалі.

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Сільпо — місце зустрічі вражень та гастрономічних шедеврів

Національна мережа супермаркетів ще 26 років тому отримала прихильність споживачів. Станом на сьогодні відкрито понад 300 локацій у 60 містах України. Сільпо завжди був емоційним брендом — це відчувається навіть у назві. Йому притаманні щирість, гостинність та легка самоіронія. У рутинний процес придбання продуктів закладено елементи розваги, азарту та отримання позитивних вражень. Виходячи з іміджу клієнта, агенція Promodo розробила креативну ідею та реалізувала продакшн для рекламних заходів мережі на Чорну П’ятницю. В команду проєкту ввійшли маркетологи, дизайнери, копірайтери та представники відділу клієнтських рішень.

Як не загубитися в інфошумі

Гравці ринку починають говорити про Чорну П’ятницю значно раніше старту глобальних знижок. Отже, першим викликом для фахівців Promodo стала необхідність виділитися в інфошумі. Під час брейнстормінгу виникла ідея — рекламувати не одну Чорну П’ятницю, як це будуть робити всі інші, а «10 Чорних П’ятниць в Сільпо». Доречним було те, що знижки у торговельній мережі дійсно тривали десять днів. Головною персоною кампанії стала анімаційна Чорнушка — весела та активна чи то ягідка, чи то намистинка. Загальною колірною гамою вибрали впізнаваний помаранчевий відтінок, притаманний бренду Сільпо.

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Три кроки до успіху

На всіх етапах медійної кампанії промодівці використовували ефективний набір інструментів:

  • GDN;
  • YouTube Bumper Ads;
  • Meta.

Завдяки креативним меседжам та правильно підібраним каналам комунікацій були досягнуті всі планові показники та отримані бажані охоплення на 6-й частоті.

Поява Чорнушки в інфопросторі відбулася за два тижні до Чорного вікенду. Тоді агенція випустила перший тизер — він був захопливим та загадковим. Реклама анонсувала цікаву подію, що от-от відбудеться, та пропонувала «везушки від Чорнушки». Це інтригувало — і користувачі переходили на сайт.

Через тиждень запустили наступний блок. В ньому анімаційний персонаж нагадував про наближення «10 Чорних П’ятниць в Сільпо» та закликав вже зараз тренувати пальці для онлайн-замовлень.

Ці кроки підігрівали цікавість споживачів та спонукали до переходів і вибору товарів.

Зрештою, кампанія позитивних Чорнушок на стильному скутері привезла нямні знижки до 60%, які можна легко отримати одним натисканням клавіші.

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Ролики підтримувалися аналогічною банерною кампанією. Креатив спрацював належним чином — і всі закладені KPI були перевиконані.

До чого тут Pixar

Команда проєкту виконувала медійне промо «під ключ», тому учасникам випала нагода відчути себе співробітниками анімаційної студії. Фахівці Promodo зробили 3D-modelling персонажів та роликів, а головне — придумали та створили Чорнушок Сільпо. За характером та поведінкою вони дуже схожі на піксарівських міньйонів — навіть симпатичніше та корисніше.

https://vimeo.com/904147176

Маркетинг-директорка Сільпо e-comm&LOKO Марина Бриль схвально характеризує результати співробітництва. За даними мережі супермаркетів за 2023 рік, завдяки грамотній медійній рекламі вона отримала в п’ять разів більше замовлень на Чорну п’ятницю, ніж рік тому.

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