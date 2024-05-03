Креативна рекламна кампанія для мережі Сільпо від агенції Promodo

Реклама

Під час проведення маркетингових заходів важливо визначитись із цілями й критеріями вимірювання успішності та підібрати оптимальні інструменти. Наприклад, медійна реклама сформує попит на продукцію, поширить інформацію серед цільової аудиторії та закріпить образ бренду у свідомості споживача. Агенція Promodo працює з ключовими медіамайданчиками як офіційний партнер та використовує всі сучасні методи для досягнення максимального результату. Минулого року до команди проєкту звернулась мережа Сільпо із запитом на кампанію до Чорної П’ятниці. У чому полягав виклик, як Чорнушки у п’ять разів збільшили замовлення та чому промодівці відчували себе студією Pixar — детальніше в матеріалі.

Сільпо — місце зустрічі вражень та гастрономічних шедеврів

Національна мережа супермаркетів ще 26 років тому отримала прихильність споживачів. Станом на сьогодні відкрито понад 300 локацій у 60 містах України. Сільпо завжди був емоційним брендом — це відчувається навіть у назві. Йому притаманні щирість, гостинність та легка самоіронія. У рутинний процес придбання продуктів закладено елементи розваги, азарту та отримання позитивних вражень. Виходячи з іміджу клієнта, агенція Promodo розробила креативну ідею та реалізувала продакшн для рекламних заходів мережі на Чорну П’ятницю. В команду проєкту ввійшли маркетологи, дизайнери, копірайтери та представники відділу клієнтських рішень.

Як не загубитися в інфошумі

Гравці ринку починають говорити про Чорну П’ятницю значно раніше старту глобальних знижок. Отже, першим викликом для фахівців Promodo стала необхідність виділитися в інфошумі. Під час брейнстормінгу виникла ідея — рекламувати не одну Чорну П’ятницю, як це будуть робити всі інші, а «10 Чорних П’ятниць в Сільпо». Доречним було те, що знижки у торговельній мережі дійсно тривали десять днів. Головною персоною кампанії стала анімаційна Чорнушка — весела та активна чи то ягідка, чи то намистинка. Загальною колірною гамою вибрали впізнаваний помаранчевий відтінок, притаманний бренду Сільпо.

Три кроки до успіху

На всіх етапах медійної кампанії промодівці використовували ефективний набір інструментів:

GDN;

YouTube Bumper Ads;

Meta.

Завдяки креативним меседжам та правильно підібраним каналам комунікацій були досягнуті всі планові показники та отримані бажані охоплення на 6-й частоті.

Поява Чорнушки в інфопросторі відбулася за два тижні до Чорного вікенду. Тоді агенція випустила перший тизер — він був захопливим та загадковим. Реклама анонсувала цікаву подію, що от-от відбудеться, та пропонувала «везушки від Чорнушки». Це інтригувало — і користувачі переходили на сайт.

Через тиждень запустили наступний блок. В ньому анімаційний персонаж нагадував про наближення «10 Чорних П’ятниць в Сільпо» та закликав вже зараз тренувати пальці для онлайн-замовлень.

Ці кроки підігрівали цікавість споживачів та спонукали до переходів і вибору товарів.

Зрештою, кампанія позитивних Чорнушок на стильному скутері привезла нямні знижки до 60%, які можна легко отримати одним натисканням клавіші.

Ролики підтримувалися аналогічною банерною кампанією. Креатив спрацював належним чином — і всі закладені KPI були перевиконані.

До чого тут Pixar

Команда проєкту виконувала медійне промо «під ключ», тому учасникам випала нагода відчути себе співробітниками анімаційної студії. Фахівці Promodo зробили 3D-modelling персонажів та роликів, а головне — придумали та створили Чорнушок Сільпо. За характером та поведінкою вони дуже схожі на піксарівських міньйонів — навіть симпатичніше та корисніше.

https://vimeo.com/904147176

Маркетинг-директорка Сільпо e-comm&LOKO Марина Бриль схвально характеризує результати співробітництва. За даними мережі супермаркетів за 2023 рік, завдяки грамотній медійній рекламі вона отримала в п’ять разів більше замовлень на Чорну п’ятницю, ніж рік тому.