Пресрелізи

11:45 03.05.2024

Охолоджуючі та освіжаючі новинки від Yogoda: літні коктейлі для спекотних днів

3 хв читати

Реклама

Yogoda — український виробник корисних і смачних ягідних чаїв у зіп-пакетах, який прагне поширити у суспільстві культуру правильного «швидкого харчування», яке не руйнує здоров’я, а, навпаки, допомагає зміцнити імунітет. Саме тому чаї Yogoda виготовляються лише з натуральних та корисних інгредієнтів, до того ж не тільки мають неповторний природний смак ягід і фруктів, а ще й містять багато вітамінів та інших корисних для здоров’я речовин. 

Нова лінійка продукції Yogoda для освіжаючих літніх коктейлів

Наближаються спекотні літні дні, тож компанія Yogoda підготувала нову лінійку продукції — ягідно-фруктові коктейлі, які чудово смакуватимуть під час літньої спеки. На основі цих коктейлів можна зробити багато різноманітних безалкогольних напоїв: газованих та без газу, а також з додаванням льоду. Напої на основі натуральних коктейлів Yogoda допоможуть втамувати спрагу й пережити літню спеку зі смаком!

Трохи більше про коктейлі з нової лінійки: 

  • Коктейль Брамбл. Напій на основі малинового соку, ягід ожини та ялівцю з додаванням цукру, лимонного соку, коріандру й кориці. Має солодкий і злегка пікантний смак із фруктовими нотками та освіжальною кислинкою. 
  • Коктейль Персиковий Белліні. Напій на основі малинового й персикового соків, чебрецю та цукру. Має ніжну текстуру й освіжальний смак, чудово доповнює інші фруктові коктейлі. 
  • Коктейль Морський бриз. Напій на основі соку журавлини, грейпфрутового й лимонного соків, меду та цукру. Має легкий смак із кислинкою, добре смакує як складник охолоджувальних напоїв з кубиками льоду. 
  • Коктейль Мохіто. Напій на основі лаймового соку, м’яти та цукру. Має освіжальний м’ятний смак із кислинкою. Для приготування класичного літнього безалкогольного коктейлю потрібно додати холодну воду, а стакан прикрасити гілочкою м’яти й скибкою лимона.  

Ягідно-фруктові коктейлі YOGODA — це чудова альтернатива класичним алкогольним коктейлям для тих, хто веде активний і здоровий спосіб життя та стежить за своїм харчуванням. Виготовлені з натуральних продуктів, корисні, смачні й яскраві, вони допоможуть додати в життя позитивних емоцій, що зараз вкрай потрібно. 

Всі коктейлі Yogoda створені з ретельно відібраних стиглих ягід і фруктів національних та світових виробників. Оригінальний смак і корисні властивості зберігаються за допомогою методики швидкого заморожування. Напої Yogoda не містять підсилювачів смаку, барвників, штучних складників та інших шкідливих речовин. Це на 100% натуральна й безпечна продукція з природною користю і гармонійним поєднанням смаків.   

Де купити продукцію Yogoda 

Коктейлі будуть доступні вже в середині травня в офіційному інтернет-магазині компанії GFS-Shop.com, а також у партнерських мережах супермаркетів, як-от «АТБ», «Фора», «Сільпо» та інші.

Корисні напої українського бренду Yogoda допоможуть вам наситити організм вітамінами, освіжитися в літню спеку, а також отримати незабутні емоції та смакові враження. Замовляйте додому, в офіси та кафе й насолоджуйтеся життям разом із Yogoda.

Теги: #yogoda #коктейль
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

125 млн грн кредитних лімітів: як користуються карткою АТБ від Sense Bank

NOVUS став кращим роботодавцем в сфері українського ритейлу за версією Forbes та robota.ua

LOBBY CLUB допоможе Стус.Центру створити мультимедійну експозицію та англомовну версію сайту

Фільм "THE CHOICE" виробництва KALYNA FILM, який здобув перемогу на Міжнародному жіночому кінофестивалі в Торонто, стає резонансною подією у світі

Безоплатна юридична допомога для ВПО: перелік ініціатив та організацій

Тиждень з Київською оперою на Подолі – 10 – 12 травня

125 млн грн кредитних лімітів: як користуються карткою АТБ від Sense Bank

Рішення BIMEX Ukraine для захисту кіберпериметру установ та організацій МОЗ України

Зелений квітень: місяць важливих екоініціатив у торговельних комплексах Arricano

У Києві відбувся показ колекції, присвячений 5-річчю бренду YS Couture by Yanis Stepanenko

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА