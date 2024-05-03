Охолоджуючі та освіжаючі новинки від Yogoda: літні коктейлі для спекотних днів

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Yogoda — український виробник корисних і смачних ягідних чаїв у зіп-пакетах, який прагне поширити у суспільстві культуру правильного «швидкого харчування», яке не руйнує здоров’я, а, навпаки, допомагає зміцнити імунітет. Саме тому чаї Yogoda виготовляються лише з натуральних та корисних інгредієнтів, до того ж не тільки мають неповторний природний смак ягід і фруктів, а ще й містять багато вітамінів та інших корисних для здоров’я речовин.

Нова лінійка продукції Yogoda для освіжаючих літніх коктейлів

Наближаються спекотні літні дні, тож компанія Yogoda підготувала нову лінійку продукції — ягідно-фруктові коктейлі, які чудово смакуватимуть під час літньої спеки. На основі цих коктейлів можна зробити багато різноманітних безалкогольних напоїв: газованих та без газу, а також з додаванням льоду. Напої на основі натуральних коктейлів Yogoda допоможуть втамувати спрагу й пережити літню спеку зі смаком!

Трохи більше про коктейлі з нової лінійки:

Коктейль Брамбл. Напій на основі малинового соку, ягід ожини та ялівцю з додаванням цукру, лимонного соку, коріандру й кориці. Має солодкий і злегка пікантний смак із фруктовими нотками та освіжальною кислинкою.

Напій на основі малинового соку, ягід ожини та ялівцю з додаванням цукру, лимонного соку, коріандру й кориці. Має солодкий і злегка пікантний смак із фруктовими нотками та освіжальною кислинкою. Коктейль Персиковий Белліні. Напій на основі малинового й персикового соків, чебрецю та цукру. Має ніжну текстуру й освіжальний смак, чудово доповнює інші фруктові коктейлі.

Напій на основі малинового й персикового соків, чебрецю та цукру. Має ніжну текстуру й освіжальний смак, чудово доповнює інші фруктові коктейлі. Коктейль Морський бриз. Напій на основі соку журавлини, грейпфрутового й лимонного соків, меду та цукру. Має легкий смак із кислинкою, добре смакує як складник охолоджувальних напоїв з кубиками льоду.

Напій на основі соку журавлини, грейпфрутового й лимонного соків, меду та цукру. Має легкий смак із кислинкою, добре смакує як складник охолоджувальних напоїв з кубиками льоду. Коктейль Мохіто. Напій на основі лаймового соку, м’яти та цукру. Має освіжальний м’ятний смак із кислинкою. Для приготування класичного літнього безалкогольного коктейлю потрібно додати холодну воду, а стакан прикрасити гілочкою м’яти й скибкою лимона.

Ягідно-фруктові коктейлі YOGODA — це чудова альтернатива класичним алкогольним коктейлям для тих, хто веде активний і здоровий спосіб життя та стежить за своїм харчуванням. Виготовлені з натуральних продуктів, корисні, смачні й яскраві, вони допоможуть додати в життя позитивних емоцій, що зараз вкрай потрібно.

Всі коктейлі Yogoda створені з ретельно відібраних стиглих ягід і фруктів національних та світових виробників. Оригінальний смак і корисні властивості зберігаються за допомогою методики швидкого заморожування. Напої Yogoda не містять підсилювачів смаку, барвників, штучних складників та інших шкідливих речовин. Це на 100% натуральна й безпечна продукція з природною користю і гармонійним поєднанням смаків.

Де купити продукцію Yogoda

Коктейлі будуть доступні вже в середині травня в офіційному інтернет-магазині компанії GFS-Shop.com , а також у партнерських мережах супермаркетів, як-от «АТБ», «Фора», «Сільпо» та інші.

Корисні напої українського бренду Yogoda допоможуть вам наситити організм вітамінами, освіжитися в літню спеку, а також отримати незабутні емоції та смакові враження. Замовляйте додому, в офіси та кафе й насолоджуйтеся життям разом із Yogoda.