Тиждень з Київською оперою на Подолі – 10 – 12 травня

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10 травня о 18:00 – Концерт хору театру "Магія Мішеля Леграна" Сцена-Укриття

Артисти хору Київської опери представляють нову програму з кращих пісень одного з найромантичніших композиторів сучасності. Мішель Легран – володар трьох "Оскарів", п’яти "Греммі" та багатьох інших престижних нагород. Творчість композитора – дивовижна магія, адже під його пісні закохувались, злітали над буденністю і мріяли про щастя декілька поколінь.

11 травня о 12:00 - Мюзикл-казка "Як козаки змія приборкували"

Саме на замовлення нашого театру відомий український композитор у співдружності з лібретистами Галиною Коньковою та Олександром Вратарьовим у 2001 створив мюзикл "Як козаки змія приборкували". В основі лібрето – казка О.Вратарьова "Зміючка-несміючка". У 2002 вистава здобула театральну премію "Київська пектораль" у номінації "краща вистава для дітей". Жанр цього захоплюючого видовища можна визначити як веселу козацьку забаву. Чарівний світ театральних перетворень і фантазій переноситиме вашу уяву із українського села, де мешкають герої – відважний козак Пилип, його красуня-наречена Ярина та їхні друзі, до загадкового царства змія Рубайла. Зрозуміло, що перемога буде за козаками і вони приборкають змія. Зрозуміло, що закохані Пилип та Ярина будуть разом. А от як все це відбуватиметься, чи вдасться комусь розгадати таємницю змія, чи зможе хтось розвеселити його нудьгуючу донечку, і що ж все таки станеться із цією "занудною штучкою" та її батечком… Про все це ви дізнаєтеся з нашої вистави.

12 травня о 12:00 – Мюзикл "Пригоди Гекльберрі Фінна"

"Пригоди Гекльберрі Фінна" – весела музична вистава, створена за мотивами одного з найвідоміших творів видатного американського письменника Марка Твена. Це історія про хлопчика, якому доводилося бродяжити, поневірятися по добрих людях, переховуючись від переслідувань батька, і визволяти з небезпеки свого приятеля – темношкірого Джима. Мандруючи річкою Міссісіпі з головними героями у пошуках кращого життя, глядачі поринуть до світу їх захоплюючих пригод та вигадок. Чи матиме щасливе завершення сповнена небезпек історія? Про це глядачі дізнаються з вистави. Мюзикл адресовано глядачам молодшого та середнього шкільного віку.