Пресрелізи

15:40 01.05.2024

Всеукраїнський День Логіста - 30-31 травня в Києві пройде наймасштабніша логістична виставка в Україні

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На виставці збереться понад 1000 учасників!
Цей захід традиційно об'єднає представників галузі для вирішення всіх етапів ланцюга постачання, підвищення ефективності складської обробки товарів, транспортного та інформаційного забезпечення компаній, роботи з персоналом у логістиці, а також передачі логістичних бізнес-процесів на аутсорсинг. Відвідувачі виставки це - директори з логістики, власники, генеральні та комерційні директори, керівники транспортної логістики, керівники складських комплексів і РЦ, IT-директори, фахівці з логістики, ЗЕД.

Учасники зможуть відвідати 80+ виставкових стенда рішень, послуг, обладнання та техніки для логістики.

Партнери виставки

Генеральний партнер - Навіс Груп

Офіційний Партнер Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Офіційний ІТ партнер- K2 Cloud ERP

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link 
Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

Міжнародний логістичний партнер - Укравтологистика

Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл

Міжнародний логістичний партнер - Boxline

Партнер з міжнародної доставки вантажів MEEST CARGO

Партнер з міжнародних контейнерних перевезень ЛАУДЕ.УА

Трансформаційний Партнер – EALC

Партнер кава-брейку – Liberti

Linqo -  частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Партнер з виготовлення ІНТЕРКАРГОТРАК

Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр

Девелопмент Партнер - Alterra Group

Міжнародний Партнер з логістики  - UKRAMARINE

У рамках Виставки відбудеться наша традиційна ХХХ Конференція Всеукраїнський День Логіста, яка збере понад 550+ директорів транспортної, складської логістики та спеціалістів ЗЕД. Відбудетеся в тематичних сесіях:

  • Оптимізація транспортної логістики.
  • Практичний досвід, оптимізація складської логістики. Готові кейси із впровадження.
  • ЗЕД. Нові реалії міжнародної логістики

Програма конференції:

  • Олексій Сумарєв, CEO ТОВ «Навіс Груп». Тема: Per aspera ad astra
  • Галина Черкашина, керівник складської логістики Prostor. Тема: Електронна комерція, автоматизації процесів в забезпечені складської логістики напрямку E-com.
  • Наталія Пуляженкова, директорка департаменту логістики компанії "Цитрус". Тема: Оптимізація доставки товару зі складу до споживача.
  • Євген Зборовський, голова Державної служби України з безпеки на транспорт. Тема: Як укртрансбеспека допомагає розширенню ланцюга постачання (тема уточняється)
  • Валерій Губарєв, комерційний директор "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО", ведучий партнер компанії "НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ". Тема: Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво. Нові можливості в міжнародній торгівлі та ЗЕД.
  • Андрій Мокряков, ProConsalting, Консультант аналітичного департаменту. Тема: Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складності, можливості для країни
  • Олексій Шестак, менеджер в сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group. Тема: Огляд складської нерухомості: аналітика, перспективи ринку складської нерухомості.
  • Кучменко Віталій, керівник напряму сервісної логістики та Гринишак Віталій, заступник директора з операційної логістики. Тема: PLS: ЛОГІСТИКА ДЛЯ БІЗНЕСУ.
  • Юлія Далібук, директорка з маркетингу robota.ua. Тема: Аналітика ринку праці в Логістиці України кінця 2023-2024
  • Олександр Зозуля, заступник комерційного директора  UNI-LAMAN GROUP. Тема: Сервіс високої якості як ключовий елемент логістики!
  • Олександра Прохорова, директорка з інноваційного розвитку асоціації KONSORT. Тема: Майбутнє логістичних терміналів: топові рішення автоматизації сортування посилок
  • Олександр Бабай, директор з логістики. Тема: "Імплементація Lean інструментів у виробничій логістиці"
  • Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group. Тема: Готові рішення для роботи з е-ТТН. Чому варто зараз прийняти рішення про перехід на е-ТТН?
  • Владислав Кураєв, директор з логістики ТОВ "АТЛЕТІКС". Тема: "Складська логістика - не скорочення витрат, а рост продуктивності"

Повна програма та Реєстрація тут

Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected]  
Місце проведення: "АККО Інтернешнл", м. Київ, проспект Берестейський 40-Б

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