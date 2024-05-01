Всеукраїнський День Логіста - 30-31 травня в Києві пройде наймасштабніша логістична виставка в Україні

На виставці збереться понад 1000 учасників!

Цей захід традиційно об'єднає представників галузі для вирішення всіх етапів ланцюга постачання, підвищення ефективності складської обробки товарів, транспортного та інформаційного забезпечення компаній, роботи з персоналом у логістиці, а також передачі логістичних бізнес-процесів на аутсорсинг. Відвідувачі виставки це - директори з логістики, власники, генеральні та комерційні директори, керівники транспортної логістики, керівники складських комплексів і РЦ, IT-директори, фахівці з логістики, ЗЕД.

Учасники зможуть відвідати 80+ виставкових стенда рішень, послуг, обладнання та техніки для логістики.

Партнери виставки

Генеральний партнер - Навіс Груп

Офіційний Партнер Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Офіційний ІТ партнер- K2 Cloud ERP

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

Міжнародний логістичний партнер - Укравтологистика

Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл

Міжнародний логістичний партнер - Boxline

Партнер з міжнародної доставки вантажів MEEST CARGO

Партнер з міжнародних контейнерних перевезень ЛАУДЕ.УА

Трансформаційний Партнер – EALC

Партнер кава-брейку – Liberti

Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Партнер з виготовлення ІНТЕРКАРГОТРАК

Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр

Девелопмент Партнер - Alterra Group

Міжнародний Партнер з логістики - UKRAMARINE

У рамках Виставки відбудеться наша традиційна ХХХ Конференція Всеукраїнський День Логіста, яка збере понад 550+ директорів транспортної, складської логістики та спеціалістів ЗЕД. Відбудетеся в тематичних сесіях:

Оптимізація транспортної логістики.

Практичний досвід, оптимізація складської логістики. Готові кейси із впровадження.

ЗЕД. Нові реалії міжнародної логістики

Програма конференції:

Олексій Сумарєв, CEO ТОВ «Навіс Груп». Тема: Per aspera ad astra

CEO ТОВ «Навіс Груп». Per aspera ad astra Галина Черкашина, керівник складської логістики Prostor. Тема: Електронна комерція, автоматизації процесів в забезпечені складської логістики напрямку E-com.

керівник складської логістики Prostor. Електронна комерція, автоматизації процесів в забезпечені складської логістики напрямку E-com. Наталія Пуляженкова, директорка департаменту логістики компанії "Цитрус". Тема: Оптимізація доставки товару зі складу до споживача.

директорка департаменту логістики компанії "Цитрус". Оптимізація доставки товару зі складу до споживача. Євген Зборовський, голова Державної служби України з безпеки на транспорт. Тема: Як укртрансбеспека допомагає розширенню ланцюга постачання (тема уточняється)

голова Державної служби України з безпеки на транспорт. Як укртрансбеспека допомагає розширенню ланцюга постачання (тема уточняється) Валерій Губарєв, комерційний директор "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО", ведучий партнер компанії "НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ". Тема: Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво. Нові можливості в міжнародній торгівлі та ЗЕД.

комерційний директор "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО", ведучий партнер компанії "НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ". Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво. Нові можливості в міжнародній торгівлі та ЗЕД. Андрій Мокряков, ProConsalting, Консультант аналітичного департаменту. Тема: Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складності, можливості для країни

ProConsalting, Консультант аналітичного департаменту. Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складності, можливості для країни Олексій Шестак, менеджер в сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group. Тема: Огляд складської нерухомості: аналітика, перспективи ринку складської нерухомості.

менеджер в сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group. Огляд складської нерухомості: аналітика, перспективи ринку складської нерухомості. Кучменко Віталій, керівник напряму сервісної логістики та Гринишак Віталій, заступник директора з операційної логістики. Тема: PLS: ЛОГІСТИКА ДЛЯ БІЗНЕСУ .

керівник напряму сервісної логістики та заступник директора з операційної логістики. PLS: ЛОГІСТИКА ДЛЯ БІЗНЕСУ Юлія Далібук, директорка з маркетингу robota.ua. Тема: Аналітика ринку праці в Логістиці України кінця 2023-2024

Аналітика ринку праці в Логістиці України кінця 2023-2024 Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI-LAMAN GROUP. Тема: Сервіс високої якості як ключовий елемент логістики!

заступник комерційного директора UNI-LAMAN GROUP. Сервіс високої якості як ключовий елемент логістики! Олександра Прохорова, директорка з інноваційного розвитку асоціації KONSORT. Тема: Майбутнє логістичних терміналів: топові рішення автоматизації сортування посилок

директорка з інноваційного розвитку асоціації KONSORT. Майбутнє логістичних терміналів: топові рішення автоматизації сортування посилок Олександр Бабай, директор з логістики. Тема: "Імплементація Lean інструментів у виробничій логістиці"

директор з логістики. "Імплементація Lean інструментів у виробничій логістиці" Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group. Тема: Готові рішення для роботи з е-ТТН. Чому варто зараз прийняти рішення про перехід на е-ТТН?

комерційний директор Linkos Group. Готові рішення для роботи з е-ТТН. Чому варто зараз прийняти рішення про перехід на е-ТТН? Владислав Кураєв, директор з логістики ТОВ "АТЛЕТІКС". Тема: "Складська логістика - не скорочення витрат, а рост продуктивності"

Повна програма та Реєстрація тут

Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected]

Місце проведення: "АККО Інтернешнл", м. Київ, проспект Берестейський 40-Б

Інтерфакс-Украина - інформаційний партнер