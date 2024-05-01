Всеукраїнський День Логіста - 30-31 травня в Києві пройде наймасштабніша логістична виставка в Україні
На виставці збереться понад 1000 учасників!
Цей захід традиційно об'єднає представників галузі для вирішення всіх етапів ланцюга постачання, підвищення ефективності складської обробки товарів, транспортного та інформаційного забезпечення компаній, роботи з персоналом у логістиці, а також передачі логістичних бізнес-процесів на аутсорсинг. Відвідувачі виставки це - директори з логістики, власники, генеральні та комерційні директори, керівники транспортної логістики, керівники складських комплексів і РЦ, IT-директори, фахівці з логістики, ЗЕД.
Учасники зможуть відвідати 80+ виставкових стенда рішень, послуг, обладнання та техніки для логістики.
Партнери виставки
Генеральний партнер - Навіс Груп
Офіційний Партнер Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик
Офіційний ІТ партнер- K2 Cloud ERP
Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link
Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort
Міжнародний логістичний партнер - Укравтологистика
Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics
Національний логістичний Партнер УВК-Інтернешнл
Міжнародний логістичний партнер - Boxline
Партнер з міжнародної доставки вантажів MEEST CARGO
Партнер з міжнародних контейнерних перевезень ЛАУДЕ.УА
Трансформаційний Партнер – EALC
Партнер кава-брейку – Liberti
Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень
Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP
Партнер з виготовлення ІНТЕРКАРГОТРАК
Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр
Девелопмент Партнер - Alterra Group
Міжнародний Партнер з логістики - UKRAMARINE
У рамках Виставки відбудеться наша традиційна ХХХ Конференція Всеукраїнський День Логіста, яка збере понад 550+ директорів транспортної, складської логістики та спеціалістів ЗЕД. Відбудетеся в тематичних сесіях:
- Оптимізація транспортної логістики.
- Практичний досвід, оптимізація складської логістики. Готові кейси із впровадження.
- ЗЕД. Нові реалії міжнародної логістики
Програма конференції:
- Олексій Сумарєв, CEO ТОВ «Навіс Груп». Тема: Per aspera ad astra
- Галина Черкашина, керівник складської логістики Prostor. Тема: Електронна комерція, автоматизації процесів в забезпечені складської логістики напрямку E-com.
- Наталія Пуляженкова, директорка департаменту логістики компанії "Цитрус". Тема: Оптимізація доставки товару зі складу до споживача.
- Євген Зборовський, голова Державної служби України з безпеки на транспорт. Тема: Як укртрансбеспека допомагає розширенню ланцюга постачання (тема уточняється)
- Валерій Губарєв, комерційний директор "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО", ведучий партнер компанії "НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ". Тема: Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво. Нові можливості в міжнародній торгівлі та ЗЕД.
- Андрій Мокряков, ProConsalting, Консультант аналітичного департаменту. Тема: Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складності, можливості для країни
- Олексій Шестак, менеджер в сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group. Тема: Огляд складської нерухомості: аналітика, перспективи ринку складської нерухомості.
- Кучменко Віталій, керівник напряму сервісної логістики та Гринишак Віталій, заступник директора з операційної логістики. Тема: PLS: ЛОГІСТИКА ДЛЯ БІЗНЕСУ.
- Юлія Далібук, директорка з маркетингу robota.ua. Тема: Аналітика ринку праці в Логістиці України кінця 2023-2024
- Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI-LAMAN GROUP. Тема: Сервіс високої якості як ключовий елемент логістики!
- Олександра Прохорова, директорка з інноваційного розвитку асоціації KONSORT. Тема: Майбутнє логістичних терміналів: топові рішення автоматизації сортування посилок
- Олександр Бабай, директор з логістики. Тема: "Імплементація Lean інструментів у виробничій логістиці"
- Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group. Тема: Готові рішення для роботи з е-ТТН. Чому варто зараз прийняти рішення про перехід на е-ТТН?
- Владислав Кураєв, директор з логістики ТОВ "АТЛЕТІКС". Тема: "Складська логістика - не скорочення витрат, а рост продуктивності"
Повна програма та Реєстрація тут
Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected]
Місце проведення: "АККО Інтернешнл", м. Київ, проспект Берестейський 40-Б
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