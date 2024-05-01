Поради щодо харчування для боротьби з холестерином від експертів: акцент на авокадо

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Високий рівень холестерину в крові може збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Здорове харчування відіграє ключову роль у контролі рівня холестерину. Ось кілька продуктів, які допоможуть вам в цій боротьбі, з особливим акцентом на користь авокадо.

Авокадо

Авокадо - це джерело мононенасичених жирів, які допомагають знижувати рівень "поганого" LDL холестерину в крові, але при цьому підтримують рівень "хорошого" HDL холестерину. Також авокадо багате на вітаміни E та C, які мають антиоксидантні властивості та захищають клітини від вільних радикалів. Високий вміст калію в авокадо сприяє нормалізації артеріального тиску, а клітковина допомагає підтримувати здоров'я травлення.

Овсянка

Овсянка відома своїм високим вмістом розчинної клітковини, особливо бета-глюкану, який допомагає контролювати рівень холестерину та знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Вона також є джерелом комплексних вуглеводів, що забезпечують тривале відчуття насичення та стабільний рівень глюкози в крові, що є важливим для контролю ваги та енергії.

Горіхи

Горіхи, такі як мигдаль, волоські горіхи та бразильські горіхи, є чудовим джерелом рослинних білків, здорових жирів, включаючи омега-3 жирні кислоти, а також вітамінів та мінералів. Вони допомагають знижувати ризик розвитку серцевих захворювань, підтримують здоров'я мозку та мають протизапальні властивості.

Бобові

Бобові, такі як квасоля, нут, сочевиця та горох, містять багато білка і клітковини, які сприяють довготривалому насиченню та покращують травлення. Вони також містять комплекс B вітамінів, залізо, магній та антиоксиданти. Регулярне споживання бобових асоціюється зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу та допомагає у підтримці здорової маси тіла.

Фрукти з високим вмістом клітковини та риба, багата на омега-3 жирні кислоти: користь для здоров'я

Вживання фруктів з високим вмістом клітковини та риби, що містить омега-3 жирні кислоти, є важливим для підтримки здоров'я. Ці продукти надають різні поживні та лікувальні властивості.

Фрукти з високим вмістом клітковини

Клітковина — це невід'ємний компонент здорового харчування, який підтримує травлення, допомагає контролювати рівень цукру в крові і сприяє тривалому відчуттю насичення. Серед фруктів, багатих на клітковину, вирізняються:

Яблука : Одне середнє яблуко з шкіркою містить близько 4 грамів клітковини. Яблука також містять вітамін C та кверцетин, антиоксидант з протизапальними властивостями.

: Одне середнє яблуко з шкіркою містить близько 4 грамів клітковини. Яблука також містять вітамін C та кверцетин, антиоксидант з протизапальними властивостями. Груші : Високий вміст клітковини в грушах (близько 6 грамів у середній груші) допомагає підтримувати здоров'я травної системи.

: Високий вміст клітковини в грушах (близько 6 грамів у середній груші) допомагає підтримувати здоров'я травної системи. Малина : Малина є одним із лідерів за вмістом клітковини серед фруктів, надаючи близько 8 грамів на чашку. Вона також багата на вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

: Малина є одним із лідерів за вмістом клітковини серед фруктів, надаючи близько 8 грамів на чашку. Вона також багата на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Банани: Вони містять не тільки клітковину, але й калій, який важливий для регулювання кров'яного тиску та здоров'я серця.

Риба та омега-3 жирні кислоти

Омега-3 жирні кислоти є життєво необхідними жирами, які організм не може виробляти самостійно. Вони відіграють важливу роль у роботі мозку та зниженні ризику серцево-судинних захворювань. Риба — основне джерело цих кислот:

Лосось : Особливо багатий на омега-3, лосось також є джерелом вітаміну D та селену.

: Особливо багатий на омега-3, лосось також є джерелом вітаміну D та селену. Скумбрія : Ця риба містить не тільки омега-3, але й значну кількість вітамінів групи B.

: Ця риба містить не тільки омега-3, але й значну кількість вітамінів групи B. Сардини : Вони є недорогим джерелом омега-3, кальцію та вітаміну D.

: Вони є недорогим джерелом омега-3, кальцію та вітаміну D. Анчоуси: Хоч і маленькі, анчоуси містять велику кількість омега-3, а також залізо та кальцій.

Збагачення раціону цими продуктами допоможе забезпечити вам необхідні поживні речовини для підтримки загального здоров'я, зокрема серця та травної системи.

Висновок

Включення цих продуктів у ваш раціон може допомогти контролювати рівень холестерину і сприяти здоров'ю серця. Особливо корисним може бути регулярне споживання авокадо, яке не тільки допомагає регулювати рівень холестерину, але й збагачує ваше харчування корисними жирами та іншими поживними речовинами. Знайти ж усі ці продукти за найкращою якістю і ціною можа на полицях супермаркетів мережі VARUS.