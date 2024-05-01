Купівля одягу оптом з Туреччини стало значно доступнішим

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Як змінився оптовий ринок Туреччини, які тенденції у розвитку оптових продажів одягу і що очікувати далі? Думка оптового баєра одягу в Стамбулі, Людмили Гриценко, з платформи https://opt-istanbul.com/.

Мій перший оптовий закуп для власного роздрібного магазину був ще у 2017 році, і тоді він склав близько 15000 доларів на дитячий одяг. Тоді було багато обмежень: деякі компанії продавали одяг оптом від 1000 доларів і вище, і всі прагнули до більш крупних оптових закупок. Тепер же ви можете замовити навіть один розмірний ряд, і вам продадуть його приблизно за тією ж оптовою ціною. Проте відправка одного розмірного ряду не завжди вигідна продавцю, просто віднести і оформити відправку в вашу країну, особливо якщо товар дешевий. Хоча є такі магазини, які можуть це зробити.

Ми раніше літали в Туреччину і розуміли, що для виправдання вартості перельоту, проживання і переміщення в країні нам потрібно було купити значну партію товару, а витрати на закупки розподілялися на всю партію. Тепер же нема потреби навіть літати: ви можете закупити товар просто онлайн, зв'язавшись і оцінивши кожен закуп через відеозв'язок, уточнивши всі деталі. Ми надаємо таку можливість: наші клієнти дзвонять, ми підбираємо товар, відправляємо відео з самого викупу. Ми індивідуально працюємо з клієнтом на відстані. І це обходиться приблизно в 10% від вартості закупки. Ми не накручуємо ціни в наших каталогах. Скажімо, якщо ви хочете закупити пробну партію на 300 доларів, то всього 30 доларів ви заплатите компанії за підбір товару, викуп і відправку в вашу країну. Погодьтеся, це дешевше, ніж літати в Туреччину, це дешевше, ніж трансфер з аеропорту Стамбула в готель на ринках Лалелі або Мертере.

Тенденції ринку вказують на перехід до менших, але частіших оптових закупок. Зараз замовляють менше, але частіше. У деяких сегментах продукції спостерігається втрата якості: якщо раніше з партії в 15000 доларів ми зазвичай знаходили максимум один розмірний ряд з браком, то зараз браку може бути набагато більше. Бувають фабрики, по продукції яких у нас зауваження на 40-50% розмірних рядів. І тут важливо зрозуміти, що ви отримуєте від співпраці з нами в Туреччині: це команда фахівців з закупівель одягу оптом, який на вашому боці. Це принцип нашої компанії https://opt-istanbul.com/. На ринку існують різні підходи до роботи баєрів. Хтось приваблює, просто продаючи найдешевший одяг оптом сумнівної якості. Деякі стверджують, що це легкий бізнес, що можна почати з маленької суми грошей, але головна ціль лише б купили в них товар. Ми ж орієнтовані на тих, хто буде купувати постійно, хто вміє продавати або хоча б розуміє, що закупити товар і заробити на ньому - це різні речі.