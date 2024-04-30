Пресрелізи

16:02 30.04.2024

РФ здійснила цілеспрямовану атаку на цивільне населення Одеси, - Посольство України в Ізраїлі

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Світ не повинен мовчати на цілеспрямовані удари Росіі по цивільним обʼєктам та мирним мешканцям Одеси. Про це йдеться в заяві Посольства України в Державі Ізраїль, оприлюдненій у Facebook.

«Смертоносна ракетна атака по місту Одеса, в результаті якої 5 мирних жителів загинули та 23 отримали поранення, включно з дівчиною, стан якої лікарі оцінили, як критичний. Росія запустила снаряди у бік цивільного населення», - йдеться в заяві.

В звʼязку з цим в Посольстві додали: «Російський ворог разом з рештою країн вісі зла не припиняє вбивати і знищувати все, що стоїть на їх шляху! Ми маємо покласти край їхній жорстокості!», - підкреслюється в заяві.

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