На які параметри звернути увагу під час вибору вакуумного насоса: рекомендації FROST CENTER

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Як тільки температурний стовпчик стабільно показує позначку понад 25 градусів тепла — кількість звернень до майстрів з проханням полагодити холодильник чи кондиціонер стабільно зростає.



Спеціалісти FROST CENTER розповіли, які існують типи та на що звернути увагу при виборі вакуумного насоса для холодильних систем та систем кондиціонування.

Які бувають вакуумні насоси

Вакуумний насос — це пристрій, необхідний для усунення повітря з фреонового контуру і зниження тиску перед заправкою приладу холодоагентом. До його функціоналу також входить видалення вологи з контуру, що допомагає запобігти утворенню кислоти, пошкодженню мотора і хімічному розпаду фреону.



Розрізняють декілька типів вакуумних насосів:

Дифузійні насоси. Ці насоси використовують принцип дифузії газів через отвори в спеціальній посудині для створення вакууму. Вони мають високу продуктивність і широко застосовуються в промисловості та наукових дослідженнях.

Ротаційні насоси. Цей тип вакуумних насосів включає в себе ротаційні затворні, роторні та гвинтові насоси. Вони працюють за рахунок обертання ротора всередині корпусу і забезпечують відкачування газів із системи.

Спіральні насоси. Ці насоси використовують спіральний ротор для створення розрідження і відкачування газу. Вони застосовуються в різних галузях, включно з хімічною та харчовою промисловістю.

Важливі параметри

Під час вибору вакуумного насоса слід звернути увагу на кілька важливих аспектів:



Цілі використання. Першим кроком при виборі вакуумного насоса є визначення його передбачуваного використання. Для домашнього ремонту підійде модель із невеликою продуктивністю. Однак для професійного встановлення кондиціонерів або холодильних систем рекомендується вибрати надійне обладнання провідних брендів з більшою продуктивністю.

Продуктивність. Продуктивність вакуумного насоса безпосередньо впливає на швидкість виконання робіт. Чим вища продуктивність (у літрах за хвилину), тим швидше можна завершити процедуру вакуумування.

Рівень шуму. Рівень шуму важливий для комфортної роботи. Оптимальним вважається показник у межах 48-53 дБ.

Додаткові функції. Для додаткового комфорту роботи, краще звернути увагу на можливість створення попереднього вакууму, яка полегшить початок процедури вакуумування, а також наявність соленоїдного вентиля для збереження вакууму в системі.

Енергоспоживання. Особливо важливий цей показник, якщо планується часте використання обладнання. Тому краще обрати модель з оптимальним співвідношенням споживаної енергії та продуктивності.

Робочий тиск. Необхідно перевірити відповідність робочого тиску вакуумного насоса параметрам системи.



Правильний вибір вакуумного насоса забезпечить ефективне та безпечне функціонування системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

