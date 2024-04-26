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Усі автовласники час від часу стикаються з необхідністю заміни покришок. І йдеться не тільки про сезонну зміну «взуття», а й про те, що автомобільна гума після певного періоду використання стирається і перестає виконувати свої функції. Навіть якщо експлуатувати її акуратно, знос протектора неминучий. І крім купівлі нового комплекту, з'являється ще одне завдання - правильно позбутися старого. Що робити зі старими покришками?

Продаж використаних покришок

Якщо малюнок на протекторі не стерся повністю, а водій з певних причин поставив новий комплект, старий можна продати. Старі покришки можна збути в спеціалізованих магазинах або на шиномонтажі. Там їх приймають за мінімальною ціною для подальшого продажу, якщо стан покришок дозволяє їх подальше використання.

У будь-якому разі заробити на вже використаних шинах багато не вдасться. Однак це рішення дасть змогу позбавити себе проблеми утилізації покришок. Адже, відповідно до закону, просто викидати на звалище автомобільні скати суворо заборонено у зв'язку зі шкодою, яку вони завдають навколишньому середовищу.

Як правильно утилізувати старі шини?

Якщо ж стан гуми не дає змоги повторно її використовувати, необхідна грамотна утилізація. Це пов'язано з особливостями хімічного складу і впливом, який вона чинить на стан навколишнього середовища. Крім каучуку, до складу шинного компаунду входять силікати, пластифікатори та ціла низка інших компонентів, які дуже довго розкладаються, виділяючи шкідливі та отруйні речовини в ґрунт і повітря. Крім безпосередньо хімічного отруєння довкілля, неутилізована гума стає місцем для поселення і розмноження шкідників, таких як комарі та щури. Оскільки шини легко спалахують, є високий ризик виділення в атмосферу різних токсичних речовин.

У зв'язку з цими особливостями Адміністративний кодекс і природоохоронні закони передбачають низку штрафів за шини, що викидаються в місцях, не призначених для цього. Щоб захистити довкілля та інших людей від небезпеки, необхідно їх здавати на утилізацію, як це передбачено законодавством. Важливо пам'ятати: самостійно утилізувати гуму неможливо. Цим займаються спеціальні організації із застосуванням інноваційних технологій. Наприклад, після правильної переробки шин отримують гумову крихту, яку використовують для укладання асфальту.

Деякі шиномонтажі співпрацюють з компаніями з переробки старої гуми. У такому разі після заміни покришок ви можете просто залишити їх там. Так само можете самостійно знайти спеціалізовані законні пункти прийому і відвезти туди для подальшої переробки.

Оскільки в невеликих містах можуть бути відсутні пункти прийому для подальшої утилізації, здати старі шини на переробку може стати проблемою. У такому разі їх власнику необхідно або доставити самостійно, або використати повторно в певних господарських цілях. Нерідко використані скати переробляють на предмети інтер'єру. Їх фарбують у різні кольори і роблять садові меблі або декор для дачі. Важливо тільки пам'ятати, що, перебуваючи тривалий час на розпеченому сонці, гума може почати виділяти токсичні речовини. Крім того, важливо тримати її якомога далі від джерел вогню. Тому варто двічі подумати, перш ніж застосовувати автомобільну гуму не за призначенням.

А для купівлі нових шин замість зношених зверніться в магазин Guma.ua. Фахівці порекомендують оптимальне рішення для вашого автомобіля.