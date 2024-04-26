Як здати аналіз на цукор: правила підготовки та інтерпретація результатів

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Цукровий діабет є одним із найпоширеніших хронічних захворювань у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я кількість людей, які страждають від цукрового діабету, зростає і прогнозується подальше збільшення цього показника у майбутньому. Підвищений рівень цукру в крові може мати серйозні наслідки для здоров'я, такі як цукровий діабет, та його ускладнення: серцево-судинні захворювання, проблеми із зором, ниркова недостатність, ураження периферичних нервів та інші. Точна діагностика та регулярний контроль рівня цукру в крові дозволяють уникнути серйозних проблем та покращити якість життя пацієнтів. Медична лабораторія ДІЛА надає можливість швидко здати аналіз на цукор з використанням сучасного обладнання та професійного підходу до кожного клієнта. Ви завжди отримаєте точні та достовірні результати у максимально короткі терміни.

Підготовка до здачі аналізу крові на цукор (вимірювання глюкози в крові)

Перш ніж здати аналіз на цукор, підтвердити чи спростувати цукровий діабет важливо дотримуватися певних правил підготовки для отримання достовірних результатів. Кров на глюкозу зазвичай беруть з вени натщесерце, проте можна здавати аналіз на цукор і з капілярної крові. У медичній лабораторії ДІЛА ви можете обрати дослідження «Глюкоза у капілярній крові натще» та «Глюкоза у венозній крові натще».

Рекомендується нічого не їсти принаймні за 8-12 годин перед здачею аналізу; уникати вживання алкоголю, куріння протягом 24 годин перед аналізом та не вживати жирну і смажену їжу. Також варто утриматися від інтенсивної фізичної активності перед здачею аналізу, оскільки це може повпливати на результати.

Перед здачею аналізу на цукор важливо проконсультуватися з лікарем щодо прийому ліків, оскільки деякі з них теж можуть впливати на рівень цукру в крові.

Інтерпретація результатів

Норми цукру в крові

Зазвичай натще рівень цукру в крові повинен бути в межах 3.9-5.5 ммоль/л. Однак, ці значення можуть варіюватися залежно від віку, статі та інших факторів.

Можливі причини підвищення та зниження рівня цукру

Підвищений рівень цукру в крові (гіперглікемія) може бути пов'язаний із цукровим діабетом, стресом, захворюваннями щитовидної залози. Знижений рівень цукру (гіпоглікемія) може бути зумовлений недостатнім харчуванням, підвищеним фізичним навантаженням тощо.

Рекомендації щодо подальших дій

Залежно від результатів аналізу лікар може рекомендувати додаткові обстеження, зміну способу життя та харчування, призначити лікування або інші заходи для контролю рівня цукру в крові та попередження ускладнень.

Висновок

Регулярна здача аналізу на цукор важлива для вчасної діагностики цукрового діабету та контролю рівня цукру в крові. Це допомагає попередити розвиток серйозних ускладнень. Лабораторія ДІЛА забезпечує надійний та зручний сервіс для здачі аналізів на цукор, щоб кожен клієнт міг потурбуватись про своє здоровʼя у комфортних та надійних умовах.