Визначено переможців всеукраїнського конкурсу "Стежками Каменяра"

Міжнародний фонд Івана Франка оголосив імена переможців VIІ щорічного Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра», метою якого є посилення у школярів творчої мотивації до вивчення творчості Івана Франка через написання творів у різних жанрах.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 2513 учнів з усіх областей України, зокрема із тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій. Також роботи надійшли з Австрії, Республіки Кіпр, Литви, Польщі, Словаччини, США та Швеції. У номінації «ПРОЗА» за перемогу змагався 341 учасник. У номінації «ПОЕЗІЯ» найкращі роботи обирали серед 533 учасників. У номінації «Краща ілюстрація до творів Івана Франка» конкуренція була найвищою – надійшло 1639 мистецьких робіт.

«За сім років проведення конкурсу «Стежками Каменяра» понад 14 тисяч учнів засвідчили свій талант, через осмислення глибокого Франкового слова відкрили для себе безмежну мудрість українського генія. На відміну від попередніх років, цьогоріч ми отримали значну кількість робіт (віршів та прозових творів), які молоді автори присвятили темі війни та її героям», – зазначила координаторка проєкту Ольга Нижник. Вона також наголосила, що перемогу в конкурсі здобули ті учні, роботи яких вирізнялися оригінальністю творчого задуму, високим рівнем літературного викладу, новизною, художньо-мистецькою вивершеністю, соціальною значущістю та були виконані з дотриманням норм академічної доброчесності.

За рейтингом експертного оцінювання у номінації «ПОЕЗІЯ» у віковій категорії 6-9 років перемогу здобули:

І місце – Гнітій Серафима, учениця 4 класу Балаклійського ліцею №1 ім. О.А. Тризни Харківської області. Збірка “Родинна поезія”.

ІІ місце – Ярошенко Роман, учень 4 класу Бодаквянської гімназії Полтавської області. Вірш “Переможний сон”.

ІІІ місце – Корольков Євгеній, учень 4 класу Сновидовицького ліцею Рівненської області. Вірш “Довгождана перемога”.

У віковій категорії 10-13 років перемогли:

І місце – Галайда Іван, учень 7 класу Ужгородського мистецького ліцею “Перспектива” Закарпатської області. Вірш із циклу “Війна, що змінила нас”.

ІІ місце – Смовський Максим, учень 8 класу Остерського ліцею № 2 Чернігівської області. Збірка віршів “Геноциди”.

ІІІ місце розділили:

Джулай Дарина, учениця 7 класу Новоукраїнського НВК “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Черкаської області. Поезія “Біль матері”.

Зачепа Ілля, учень 8 класу Кам’янського еколого-економічного ліцею Черкаської області. Добірка віршів.

У віковій категорії 14-16 років здобули перемогу:

І місце – Проботюк Анна, учениця 9 класу Ліцею № 1 міста Житомира. Збірка поезій.

ІІ місце – Неділенко Анна, учениця 9 класу Гімназії №10 імені Євгена Коновальця Дрогобицької міської ради Львівської області. Вірш “Рюкзак”.

ІІІ місце – Проботюк Катерина, учениця 9 класу Ліцею № 1 міста Житомира. Збірка поезій.

У номінації «ПРОЗА» у віковій категорії 6-9 років найвищі оцінки від журі отримали:

І місце – Саніна Марія, учениця 4 класу КЗ “Русько-Лозівський ліцей” Дергачівської міської ради Харківської області. Твір “Я вірю в нашу Перемогу!”

ІІ місце – Стаховська Стефанія, учениця 2 класу Нетішинської гімназії “Гармонія” Хмельницької області. Твір “А я люблю Україну! (Із записника «Сєдого»)”.

ІІІ місце – Яцюк Дарина, учениця 5 класу Львівської лінгвістичної гімназії. Твір “Передріздвяний вечір”.

У віковій категорії 10-13 років перемогли:

І місце – Клевчук Анна, учениця 8 класу Семенівського ліцею №1 імені М. М. Хорунжого, Полтавська область. Твір “Маленькі сюжети великої книги «ЖИТТЯ»”.

ІІ місце розділили:

ІІІ місце – Різченко Єгор, учень 7 класу КЗ “Первомайський ліцей №2” Харківської області. Твір “Мій герой!”

У віковій категорії 14-16 років здобули перемогу:

І місце – Король Катерина, учениця 11 класу Виноградівської гімназії Закарпатської області. Твір “Вантаж 200”.

ІІ місце – Неділенко Анна, учениця 9 класу Гімназії №10 імені Євгена Коновальця Дрогобицької міської ради Львівської області. Твір “Крути”.

ІІІ місце розділили:

У номінації «Краща ілюстрація до творів Івана Франка» у віковій категорії 6-9 років найвищі оцінки отримали роботи:

І місце – Демидюк Ірина, учениця Драбівської дитячої школи мистецтв, Черкаська область. Ілюстрація до твору “Розвивайся ти, високий дубе”.

ІІ місце – Тодорова Аврора, учениця 3 класу, Словаччина. Ілюстрація “Зима. Різдво”.

ІІІ місце розділили:

Калюх Поліна, учениця 2 класу КЗ “Ліцей № 9 Покровської міської ради Дніпропетровської області”. Ілюстрація до твору “У долині село лежить”.

Орішко Соломія, учениця 1 класу Нововолинський ліцей № 5 Нововолинської міської ради Волинської області. Ілюстрація до твору “Лисичка та журавель”. У віковій категорії 10-13 років перемогли:

І місце – Косовська Анастасія, учениця 6 класу Великоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Херсонська область. Ілюстрація до твору “Грицева шкільна наука”.

ІІ місце розділили:

Власенко Тихон, учень Драбівської дитячої школи мистецтв, Черкаська область. Ілюстрація до твору “Час рікою пливе”.

Куліш Софія, учениця КЗ спеціалізованої мистецької освіти ” Музична школа 14″ Криворізької міської ради, Дніпропетровська область. Ілюстрація “Сон”.

ІІІ місце розділили:

Любиченко Юлія, учениця 7 класу Білокоровицького ліцею Житомирської області. Ілюстрація “Невтомні”.

Уткіна Дарʼя , учениця 7 класу Човно-Федорівський ЗЗСО Полтавської області. Ілюстрація до твору “Грицева шкільна наука”.

У віковій категорії 14-16 років здобули перемогу:

І місце – Басова Соф’я, учениця 10 класу Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області. Ілюстрація до твору “Сипле, сипле, сипле сніг…”

ІІ місце розділили:

Стадник Вікторія, учениця Драбівської дитячої школи мистецтв, Черкаська область. Ілюстрації до творів: “Зів’яле листя”, “Профілі і маски”.

Черник Софія, учениця 11 класу Червоноградського ліцею Львівської області. Ілюстрація “Прийде пора, іскра розгориться новим вогнем”.

ІІІ місце розділили:

Сулла Соф’я, учениця 9 класу Ліцей №12 міста Житомира ім. С. Ковальчука. Ілюстрація “Нехай радше гине мій син, ніж задля нього має уйти хоч один ворог нашого краю!”

Шапранова Марія, учениця 9 класу Львівський Художній Ліцей при ЛНАМ, Луганська область. Ілюстрація до твору “Паде додолу листя з деревини…”.

Цьогоріч Оргкомітет ухвалив рішення не проводити церемонію нагородження наживо, тому дипломи і призи переможці отримають поштою. Подяки за участь у конкурсі буде також надіслано учням, чиї роботи увійшли до десятки найкращих у кожній номінації та своїй віковій категорії.

Нагадаємо, Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра» було засновано за ініціативи Міжнародного фонду Івана Франка у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, громадською організацією «Львівське товариство» у місті Києві, Львівським національним університетом ім. Івана Франка та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.