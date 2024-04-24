Softlist зміцнює свої позиції, ставши єдиним офіційним партнером Okta в Україні

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IT-сектор України здобуває нового інноваційного союзника в області безпеки — компанію Okta. Softlist, провідний постачальник технологічних рішень, оголошує про початок ексклюзивного співробітництва з Okta, світовим лідером у сфері безпечної ідентифікації та доступу в інтернеті. Цей стратегічний крок не просто розширює межі, а й відкриває чудові перспективи майбутнього для кібербезпеки на українському ринку.

Це співробітництво уособлює поєднання надійності та інноваційного підходу, характерних для Softlist, з передовим досвідом та технологіями Okta в сфері управління ідентифікацією та доступом. Зосереджуючи увагу на продуктах Okta — Customer Identity Cloud та особливо Workforce Identity Cloud — цей альянс обіцяє переосмислити способи захисту даних та управління користувачами для українських компаній усіх масштабів.

Впровадження передових продуктів Okta через Softlist дозволить місцевим організаціям впроваджувати масштабовані, надійні рішення, які сучасний бізнес вимагає для стійкості та росту в умовах цифрової економіки та агресії Росії.

Трохи історії про Okta

Заснована в 2009 році в Сан-Франциско, Okta швидко стала одним із провідних гравців на ринку хмарних сервісів, спеціалізуючись на управлінні ідентичністю та доступом. В основі філософії компанії лежить прагнення забезпечити безпечний та зручний доступ до технологій для кожного користувача, незалежно від того, де він знаходиться та які пристрої використовує.

Основні продукти Okta

В усьому світі мають широку популярність два рішення, а саме Customer Identity Cloud призначений для управління клієнтськими ідентифікаціями та забезпечення безпечного доступу до цифрових сервісів, тоді як Workforce Identity Cloud фокусується на забезпеченні безпеки та управлінні доступом співробітників організацій. Ці продукти не тільки посилюють захист даних, а й надають користувачам інтуїтивно зрозумілий доступ до необхідних ресурсів.

Перспективи співпраці Softlist і Okta для українських компаній

Співпраця між Softlist та Okta представляє значні перспективи для українських компаній, і ось чому:

Зміцнення кібербезпеки: Українські компанії стикаються зі зростаючими загрозами кібербезпеки у зв'язку з агресією росії, тому впровадження передових рішень у галузі управління ідентифікацією та доступом стає потребою.

Поліпшення продуктивності та ефективності: Інтеграція рішень Okta у бізнес-процеси українських компаній сприяє автоматизації та оптимізації управління доступом до інформації та ресурсів. Це покращує продуктивність співробітників та забезпечує більш ефективне використання ресурсів компаній.

Підвищення довіри клієнтів та партнерів: Впровадження передових технологій безпеки та управління доступом, що пропонуються Okta через Softlist, допомагає українським компаніям зміцнити свою репутацію як надійних партнерів та постачальників послуг. Це підвищує довіру клієнтів та партнерів та сприяє зростанню бізнесу.

На закінчення, стратегічне партнерство між Softlist та Okta відкриває нові перспективи та можливості для українського IT-ринку. Об'єднання експертизи Softlist в галузі інформаційної безпеки та інноваційних технологій Okta дозволяє створити сильне поєднання, здатне ефективно вирішувати сучасні виклики в галузі управління ідентифікацією та доступом.

Співпраця з Okta дозволяє українським компаніям забезпечити високий рівень захисту даних, підвищити продуктивність та ефективність бізнес-процесів, а також успішно здійснювати цифрову трансформацію. Впровадження передових рішень Okta через Softlist допомагає зміцнити довіру клієнтів та партнерів, роблячи компанії більш конкурентоспроможними та успішними на ринку.

Ми переконані, що спільні зусилля Softlist та Okta сприятимуть подальшому розвитку українського IT-ринку та забезпечуватимуть клієнтам передові рішення у галузі безпеки та управління доступом. Ми з нетерпінням очікуємо на подальшу співпрацю та успішне досягнення поставлених цілей.

З впевненістю в потенціалі цього партнерства та глибоким розумінням його важливості для клієнтів, Softlist та Okta продовжать роботу над інноваційними рішеннями та зміцненням своєї співпраці для досягнення спільних цілей та успіху на ринку.