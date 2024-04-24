1 травня 2024 року відбудеться, літургія присвячена поверненню костелу Св. Миколая парафії

30.01.2024 року, Уряд України, в особі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відповів на публічне звернення громадян (електронна петиція № 41/005649-еп під назвою "Передача костелу св. Миколая в м. Київ релігійній громаді Римо-католицької церкви") зазначаючи, що "згідно з додатком до меморандуму від 4 грудня 2023 р. МКІП та релігійна організація домовилися, що МКІП зобов’язується передати пам’ятку у постійне користування релігійній організації до 1 травня 2024 року".

У зв’язку з цим відбудеться подячна урочиста Літургія, яку очолить Папський Нунцій Архієпископ Вісвальдас Кульбокас у співслужінні з ординарієм дієцезії єпископом Віталієм Кривицьким SDB та іншими римсько-католицькими єрархами з України та із закордону.

Богослужіння відбудеться 1 травня, у середу, о 18:30. У приміщенні костелу св. Миколая, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 75.

В Літургії також візьмуть участь представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, українського парламенту та дипломатичні представники іноземних держав в Україні.

Запрошуємо до участі представників медіа та громадськості

Акредитація для ЗМІ та додаткова інформація за телефоном: +380 98 982 73 36 (Віта) або [email protected].

Для довідки: Костел святого Миколая в Києві – єдина неоготична споруда столиці, творіння відомого архітектора Городецького. У радянські часи храм у католиків відібрали більшовики, а за незалежної України його так і не повернули власникам – релігійній громаді. Стан будівлі погіршується. Після пожежі 2021 року аварійний стан загострився. Для врятування пам’ятки архітектури було укладено Меморандум про співпрацю між релігійною організацією "Релігійна громада парафія святого Миколая Київсько-житомирської дієцезії римсько-католицької церкви у м. Києві" та Міністерством культури та інформаційної політики України № 7/27/21 від 05.11.2021, відповідно до пункту 4.3 "сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України сприятиме передачу встановленому законодавству порядку у постійне користування Релігійної громади приміщення Костелу після завершення протиаварійних робіт, але в будь-якому разі не пізніше 01 червня 2022 року". Однак умови Меморандуму не були дотримані.