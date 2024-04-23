Конференція BLACK SEA GRAIN. KYIV об’єднала учасників та експертів зернового ринку

18 квітня 2024 року, відбувся "BLACK SEA GRAIN. KYIV" - один із найбільших в Україні зернових форумів, де надається ексклюзивна аналітика агроринку від світових експертів, відбувається обговорення глобальних макроекономічних і регіональних тенденцій, довгострокові прогнози, ефективне спілкування та контакти з міжнародними лідерами галузі.

Даний захід об’єднав сотні провідних міжнародних виробників і переробників зернових та олійних культур, трейдерів, агрохолдинги, банки й інвестиційні фонди, торгові біржі, представників уряду та галузеві асоціації, логістичні, брокерські, страхові, сюрвеєрські, юридичні та інші компанії.

Зі вступним словом виступив Сергій Феофілов, генеральний директор компанії "УкрАгроКонсалт", яка у цьому році відзначає своє 30-річчя.

Одразу після привітання розпочався "HARD TALK" на тему: Майбутня аграрна політика ЄС (Green Deal, Deforestation Law). Вплив на виробництво зернових і олійних культур в ЄС та Україні та маржу/рентабельність фермерів.

У ролі модератора панелі виступив Леонід Козаченко, президент Української Аграрної Конфедерації.

Президент ВГО "УАК" окреслив ситуацію, що склалася на зерновому ринку в надскладних умовах війни та наголосив на таких важливих питаннях, як: транспорт і логістика, проблеми фінансового забезпечення учасників аграрного ринку, євроінтеграційні процеси та виклики.

Леонід Козаченко також акцентував на важливості річкового судноплавства, зокрема на важливості відбудови Каховської дамби та будівництві більш сучасних шлюзів, ніж ті, що були до цього.

Олег Хоменко, генеральний директор Українського Клубу Аграрного Бізнесу, свій виступ присвятив проблемам торговельних бар'єрів і суперечок та переговорів з Польщею та ЄС.

Генеральний директор УКАБ зазначив: "Вчора в інтерв'ю президент польський повідомив, що в Україні - американський фермер, що власники землі у нас - американці. До якого рівня заходить цей абсурд, що на рівні президентів обговорюються такі питання. І всі ж розуміють, що насправді воно так не є. Якщо ми говоримо про великі аграрні компанії, якщо проаналізувати структуру нашу на ринку у Держкомстаті, то у нас всього-на-всього 10% землі - у великих аграрних компаніях".

Він додав, що попереду у ЄС мають відбутися такі важливі події, як парламентські вибори до Європарламенту та призначення нового складу Єврокомісії. А на додаток до цього - головування в Раді ЄС: з липня - Угорщини, з січня - Польщі.

Володимир Пугачов, виконавчий та регіональний директор у Східній Європі Асоціації "Дунайська соя", розповів про нововведення в ЄС для виробників сої.

"Поставка сої або продуктів її переробки в Європейський Союз з 1 січня 2025 року (тут увага, оскільки це вже впливає на врожай цього року, що буде) вимагатиме сертифікат простежуваності разом з геокоординатами поля і підтвердженням відсутності вирубки лісів... Тобто необхідно якимось чином підтвердити, що після 2020 року на полі, де вирощувалась соя, яка імпортується в ЄС, не було вирубки лісів.

На практиці це означає зміну в цілому класичного підходу до постачання сільськогосподарської продукції, оскільки вона перестає бути "bulk commodity", і передбачає повну простежуваність, те що називається "hard identity preservation".

В чому основна проблема? - Основна проблема, що європейська бюрократія не змогла запровадити до цих пір чіткі імплементаційні норми", - зазначив Володимир Пугачов про регламент ЄС "EUDR".

Микола Горбачьов, президент Української зернової асоціації, розповів про логістичні проблеми та рішення та спрогнозував цінову ситуацію на ринку зернових: "Ми прогнозуємо, що ми виростимо з вами врожай десь близько 76-77 млн тонн зернових і олійних у наступному році. Це трохи менше, зрозуміло, ніж до цього. Наш прогноз базується на тому, що погодні фактори не будуть такі сприятливі, як минулого сезону. Ми прогнозуємо експорт зернових і олійних на рівні десь 43 млн тонн. В цьому сезоні ми прогнозуємо десь 53 млн тонн, тобто у нас буде зменшення на 10 млн тонн - на 6 млн тонн менше кукурудзи і на 4 млн тонн буде менше експорту пшениці. Трохи збільшиться соя, трохи збільшаться інші культури. Завдяки цьому зменшенню, я думаю, що ті норми, які встановила Європа для нас, то нам з вами буде цього обсягу достатньо, для того, щоб торгувати кукурудзою з Європою в межах без додаткових витрат.

Наш прогноз, що ціна трохи збільшиться. І от ми побачимо зараз на кінець сезону, що ціна трошки піде вверх по Україні. На кінець травня Україна вже зможе відекспортувати майже всі свої залишки, і червень місяць у нас піде майже без нічого. Ціна у світі піде трохи вверх. В Європі врожайність буде менша. І тому ціни будуть трохи кращі для наших сільгоспвиробників".

Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна - партнер форуму