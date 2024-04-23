У Києві відбувся Mind Entrepreneur Summit

19 квітня в івент-холі «Почайна» відбулась найбільша конференція для малого та середнього бізнесу

Захід, який був покликаний надати українським підприємцям інсайти та практичні поради, зібрав декілька сотень гостей, понад 50 спікерів та десятки бізнесів, що мали змогу представити себе в зоні крафтового ярмарку, на нетворкінг-сцені та серед проєктів, що пітчились перед потенційними інвесторами та партнерами.

На Головній сцені Mind Entrepreneur Summit точились панельні дискусії та виступали експертні гості. Серед спікерів окремо говорили про наступне:

Фінансування для бізнесу

«В Україні успішно діють міжнародні програми пільгового кредитування та надання грантів. Для їх отримання треба лише звернутися в банк, що співпрацює з іноземними партнерами, і одержати фінансування. Воно надається на вигідних умовах і враховує усі «болі» підприємців, які працюють під час війни. Зокрема, у межах співпраці з Проєктом USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» ОТП Банк підтримує мікро-, малі і середні підприємства України за чотирма основними напрямами: релокований бізнес, бізнес, що постраждав від бойових дій, агробізнес, жінки в бізнесі».

Ігор Цимбал, Head of Sales SME, ОТП Банк

Повернення ветеранів

«Ключовим є повернення ветеранів в громади і підтримка родин військових. Маючи досвід спілкування з ветеранами та військовими, яких наразі тисячі в громадах, не всі ветерани готові повертатися як наймані працівники. Тому нині затребуваними є кредитні та грантові програми саме для захисників»

Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду «МХП-громаді»

Експортні галузі України

«Станом на зараз українське IT складає приблизно 5% українського ВВП і є галуззю номер два з експорту в Україні: ми генеруємо 40% сервісного експорту і заводимо багато валютної виручки в Україну. Ми даємо стабільність».

Марія Шевчук, виконавча директорка IT Ukraine Association

Перехід до українського програмного забезпечення

«Не кожен бухгалтер настільки є фаховим, щоб перейти з одного програмного продукту до іншого. Ми бачимо, що більшість бухгалтерів прив’язані до інструменту, а не до процесу»

Олена Кузьмічова, CEO, Self-ERP

І просто про російський софт в Україні

«Закликаємо відмовлятися від російського софту. І розуміємо, що є аналоги на ринку, є можливості для переходу, і головне, щоб присутні у залі компанії були провідниками цієї інформації»

Ніна Васильова, віце-президентка з PR питань IT Ukraine Association

А також про вихід на зовнішні ринки

«Є ті країни, які вже не розвиваються, наприклад, європейські: вже розвинуті, відбувається певна стагнація. Країни, що розвиваються: Саудівська Аравія і ОАЕ. Якщо їх порівнювати, то більш привабливим ринком є Саудівська Аравія».

Роман Яворський, комерційний директор, IT-Enterprise

Практична сцена, як свідчить її назва, була присвячена справам щоденним, але нагальним.

Про залучення коштів для аграрного бізнесу розповів керівник альтернативних каналів продажів ОТП Банку Павло Гузирь. За його словами, у 2023 році Банк профінансував посівну кампанію на 1,1 млрд грн, а цього року надав нових кредитів для МСБ в агросекторі на 600 млн грн. За його словами, Банк є лідером ринку по роботі з фінансовими аграрними розписками, і основою цього успіху є скоринговий проєкт «АгроФабрика», який спрощує для сільгоспвиробників доступ до банківських кредитів і пропонує чимало партнерських програм з провідними виробниками насіннєвого матеріалу, добрив, засобів захисту рослин.

Його колега з ОТП Банку, Олександр Расахацький, Head of Customer Experience Management, поділився досвідом роботи з клієнтським досвідом і клієнтськими цінностями, які передусім враховуються при розробці й підтримці усіх банківських продуктів і сервісів, незалежно від типу клієнта – фізична особа, підприємець, великий корпоративний клієнт тощо.

«Робіть регулярні опитування після того, як клієнт щось придбає, підключить сервіс, встановить застосунок тощо. Це наче регулярна здача крові для перевірки стану організму. Також важливими є чекапи – об’ємні дослідження, зокрема щодо рівня NPS – індексу підтримки споживача. Якщо треба вирішити бізнес-задачу, візуалізуйте клієнтський досвід, наприклад, створіть customer journey map – покрокові картинки того шляху, який проходить ваш клієнт», – порадив Олександр.

Головна комплаєнс-офіцерка, директорка департаменту комплаєнсу Райффайзен Банку Людмила Слободяник розповіла про порядок відкриття рахунків для ведення бізнесу за кордоном.

«Враховуючи, що банківське законодавство в Україні гармонізовано з вимогами директив ЄС та міжнародних організацій, процес відкриття рахунків для бізнесу за кордоном буде не новим. Європейські банки вимагають від клієнтів прозорого розкриття структури власності, надання інформації про реальних власників, повідомлення мети та характеру своєї діяльності, а також надання підтвердження зазначених фактів. Це можуть бути укладені контракти, наявність персоналу, виробничих потужностей, приміщень, досвід керівників у визначеній сфері бізнесу тощо. Процедура відкриття рахунків в банках країн ЄС передбачає співбесіду з керівництвом компаній чи власниками, яка може відрізнятися в залежності від країни та внутрішніх політик конкретного банку, та за її результатами запит додаткової інформації - тому бізнесу потрібно бути готовим до цього», - поділилась досвідом Людмила Слободяник.

За її словами, Райф надає консультації для своїх клієнтів, які планують виходити на міжнародні ринки, у тому числі щодо відкриття рахунків в банках Групи RBI.

Про комерційний розвиток бізнесу – точніше, про його ведення за допомоги онлайн-маркетплейсів – говорила Оксана Скоробреха, керівниця В2В-напрямку OLX Ukraine. Її ґрунтовна розповідь про цей напрямок покликаний збільшити кількість бізнесів, які попри непростий сегмент В2В, бажають залучати нових користувачів онлайн.

Провідний бізнес-аналітик компанії Self-ERP Наталія Катеринець на прикладі власної компанії показала, як впровадження ЕРП системи допомагає планувати розподіл ресурсів та аналізувати витрати та результати діяльності. Цей приклад та досвід компаній де Self-ERP вже впровадила цю систему, підтверджує, що ціна впровадження з лихвою окуповується за рахунок здатності ЕРП системи:

- показати керівництву «вузькі» місця;

- допомогти спланувати та проконтролювати розподіл ресурсів та витрат

- забезпечити інструмент боротьби чи не з усіма викликами сьогодення, підсилюючи бізнес автоматизацією.

Розповіла про корпоративні інформаційні системи планування ресурсів підприємств – ERP-системи. На її думку, саме цей – недешевий та непростий у впровадження – інструмент здатний стати відповіддю на майже всі виклики, що стоять перед підприємцями, «підсиливши їхній бізнес автоматизацією».

Досвідом впровадження благодійних та грантових проєктів поділився Володимир Панченко, керівник Відділу національних проєктів Благодійного фонду «МХП-Громаді», який розробив та розвиває конкурс бізнес-ідей «Роби своє». Конкурс став доволі популярним проєктом і наразі демонструє високий запит від малого бізнесу.

«Серед всіх бізнесів, до підтримки яких ми долучились, близько 72% продовжують діяльність. При цьому це стосується бізнесів, які ми підтримали в 2020-21 роках. Тобто попри пандемію та повномасштабну війну малий бізнес у громадах демонструє стійкість», - наголосив він.

Про організатора

Mind – це бізнес-видання. Ми займаємось пояснювальною журналістикою і бізнес та інвестиційною аналітикою. А тепер ми стаємо платформою для бізнесу, де наші читачі зустрічаються з найвпливовішими та найпрогресивнішими бізнесменами України.

Mind — це 100 000 читачів щодня та 4 млн переглядів сторінок на місяць. Ми досягаємо поставлених бізнес-цілей за рахунок корисного, цікавого і якісного контенту.

Навіть в поточному інформаційному хаосі ми працюємо за стандартами професійної журналістики. Наша місія – не шокувати, а пояснювати, надавати читачеві можливість зробити свідомий вибір у різних сферах життя.

За сім років ми провели більше 100 розслідувань і досліджень та написали більше 15 000 матеріалів.

Тож ми думаємо, що щось знаємо про те, чим живе бізнес та у якому напрямку він рухається.

Ми поставили перед собою три задачі:

Перша – поділитись стратегічним баченням в якому стані знаходиться українська економіка, і які має перспективи, враховуючи усі контексти;

– поділитись стратегічним баченням в якому стані знаходиться українська економіка, і які має перспективи, враховуючи усі контексти; Друга –дати практичну цінність

–дати практичну цінність Третя – створити майданчик для спілкування.

Дякуємо партнерам Mind Entrepreneur Summit

Генеральний партнер: ОТП Банк

ОТП Банк – один з найбільших українських банків з іноземним капіталом, визнаний лідер фінансового сектору країни. Надає повний спектр банківських послуг для корпоративних і приватних клієнтів.

Офіційний партнер: «МХП — Громаді»

«МХП — Громаді» — всеукраїнський благодійний фонд, що працює з 2015 року. Його головна місія — робити громади такими, щоб там хотілося жити.

Головний інформаційний партнер: OLX

OLX — найкращий вибір для е-commerce в Україні, адже сюди приходять 22 млн користувачів.

Партнери:

Асоціація IT Ukraine

Компанія Kormotech

Група диджитал-агентств Netpeak

Компанія IDS Ukraine

Солодкий партнер — Київський БКК

Drivovo — перший в Україні сервіс нових авто за підпискою

Trustee Plus — криптогаманець з вбудованою платіжною карткою

Книжковий партнер — "Наш Формат"

Головні інформаційні партнери:

EBA, Міжнародна бізнес-спільнота Board, Вчасно, Start global, 4lex, Business radio group, «Інтерфакс-Україна» — основний новинний партнер.

Інформаційні партнери: Українські Національні новини, Вечірній Київ, ТиКиїв, robota.ua, Ділова столиця, Founder.ua, Marketer, Root-Nation.com, Український тиждень, Всеукраїнський аграрний журнал «Агро Еліта», Глобальний договір ООН в Україні, Комерсант Український, Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC), UkraineInvest.

Партнер, що приймав: Pochayna Event Hall