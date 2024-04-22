Автобусні тури на море: поїздка на відпочинок з ANEX Tour

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Поїздка автобусом на море дешевша за авіаподорож на 30-70%. Поки українські пляжі небезпечні для відпочинку, вигідно купити онлайн автобусні тури на одне з шести морів: Егейське, Адріатичне, Іонічне, Балеарське, Середземне й Чорне. Як знайти путівки за низькою ціною, підказують експерти онлайн-турагенції ANEX Tour.

Визначте бюджет відпустки на морі

Ціна пляжного автобусного туру в пакетному варіанті включає проживання; проїзд автобусом до курорту Туреччини, Болгарії, Хорватії, Іспанії та інших приморських країнах; трансфер до готелю.

Окремі туроператори включають у вартість пакетного автобусного туру туристичну страховку (обов'язковий елемент перебування за кордоном). Екскурсії у вартість автобусного туру на море не включено.

Під час пошуку автобусного туру на море на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур порівнюйте:

ціни автобусних путівок з різних обласних центрів України;

вартість автобусних турів у різні країни, на різні курорти та готелі;

реальну ціну одного дня відпочинку на морі (розділіть ціну путівки на кількість ночей без урахування проїзду автобусом);

ціни путівок у готелі все включено, зі сніданками, без харчування, з 2 або 5 зірками;

вартість відпочинку в готелях з власними пляжами та без.

Сукупний бюджет відпустки включає ціну путівок та додаткові витрати на транспорт, пляжі, екскурсії, морські розваги та смаколики. Якщо куплені путівки до готелю ультра все включено з пляжем, басейном та аквапарком, витрати туристів мінімальні:

у номері є бутильована вода, на пляжі напої, снеки та морозиво, у ресторанах фрукти та соки; пляжі, шезлонги, тіньові навіси, дитячі майданчики та вечірні шоу безкоштовні; навіть з готелів на 3-5 лініях від моря є безкоштовний трансфер на пляж.

Гостям бюджетного міського готелю без харчування потрібно щодня виділяти певну суму на пляж, воду, харчування, снеки, транспорт.

На які морські курорти продають найвигідніші автобусні тури на море

Чорне море. Болгарія від Балчика до Приморського. Найпопулярніші Сонячний Берег, Несебр, Золоті Піски, Албена, Созополь.

Егейське море. Греція (півострів Халкідікі, Пелопоннес, Аттика) та Туреччина (Ізмір, Бодрум, Кушадаси, Мармарис).

Середземне море. Курорти Туреччини від Текірова та Кемера, вздовж берегової лінії Анталії та Сіде до Аланії.

Адріатичне море. Курорти трьох країн:

Хорватія – півострів Істрія, Спліт, Дубровник, Пула, Макарська Рів'єра; Чорногорія – Бечічі, Петровац, Рафаїловичі, Герцег Нові у Боко-Которській затоці; Албанія – Дуррес та все узбережжя до Влери. Іонічне – південне узбережжя Албанії, включаючи Саранду та Ксаміль, Греція, Корфу. Балеарське – іспанські курорти Барселони, Валенсії, Аліканте.

Заздалегідь підготуйте документи до виїзду за кордон

Гарячі та відмовні тури з вигодою до 15-20% нерідко доводиться вирушати через кілька днів після покупки путівки. Варто перевірити дату закінчення дії закордонних паспортів: 4 роки у дітей віком до 16 років; 10 років у дорослих. Для відпустки з дітьми за кордоном без супроводу одного з батьків потрібна нотаріально завірена згода тата чи мами на блакитному бланку з голограмою.

Подорож на море автобусом туркласса з кондиціонером, розетками та Wi Fi коштує недорого. Емоції та здоров'я ціни не мають.