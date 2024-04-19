Пресрелізи

16:14 19.04.2024

Тиждень з Київською оперою на Подолі – 22 – 28 квітня

2 хв читати

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25 квітня о 18:00 – Концерт хору театру «Зродились ми великої години»

Цей концерт не дасть всім нам занепасти духом, стане підтримкою для патріотів та талановитою мотивацією не відступати від своїх прагнень і переконань. Треба сказати, що концерт хору оперного театру – це завжди подія, бо де ще ви зможете одночасно на сцені почути таке неперевершено талановите багатоголосся. Для любителів музики приготували українські пісні – стрілецькі, народні, жартівливі та авторські твори в розмаїтті обробок та інтерпретацій.

18 квітня о 18:00 - Концерт солістів театру «Пробудження» з циклу «Романс в Укритті»

Якщо об’єднати найгеніальніших композиторів, додати до цього найблискучіших виконавців, талановитого режисера – то це буде вишуканий концерт для особливих шанувальників. Для гурманів – можливість насолодитися неперевершеними творами та досконалим виконанням, для тих, хто відкриває для себе світ музики, – почути геніальне в одному концерті і полюбити класику назавжди.

26 квітня о 18:00, 27 квітня о 12:00, 27 квітня о 16:00, 28 квітня о 12:00 – мюзикл «Піноккія»

Драйвова музика від композитора Бориса Севастьянова в стилі сучасних популярних жанрів, поєднаних із симфонічним оркестром, оригінальне лібрето Дмитра Тодорюка за мотивами казки Карло Коллоді в режисерській інтерпретації Віталія Пальчикова, неймовірні костюми від Дмитра Куряти та вишукані пластичні номери від Дарії Возняковської розкажуть глядачу, чи зможе головна героїня у сценічному просторі Данила Василенка осягнути, що стати людиною – це бути готовою до самопожертви?

 

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