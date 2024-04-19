Пресрелізи

13:21 19.04.2024

Лана Зеркаль закликає до прискорення інтеграції енергетичних ринків та залучення приватного сектору

2 хв читати

Цього тижня у Брюсселі представники Ukraine Facility Platform (UAFP) провели низку зустрічей з європейськими урядовцями та парламентарями, щоб обговорити пріоритетні напрями інвестування в межах "Pillar 2" Ukraine Facility.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Лана Зеркаль, колишня заступниця Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції та представниця координаційного комітету UAFP, котра, зокрема, висловила стурбованість тим, що значні кошти з Ukraine Facility можуть бути спрямовані на будівництво двох нових атомних блоків, які є першим пріоритетом в "Українському плані" використання коштів.

"Я, звісно, нічого не маю проти атомної генерації, але категорично проти банального закатування грошей у бетон. Особливо, якщо вони потрібні в іншому місці, —наголосила Зеркаль. — Децентралізована генерація це не просто поля сонячних батарей чи вітряків. Це абсолютно нові для України рішення, які потребують співпраці місцевої влади, приватного бізнесу, інвесторів та інженерів".

Також Лана Зеркаль закликала до прискорення інтеграції українського енергетичного ринку з європейським та до збільшення можливостей імпорту електроенергії. Вона наголосила, що для цього необхідно завершити реалізацію "дорожньої карти" до кінця літа, отримати політичну підтримку з боку "дружніх" країн, таких як Угорщина та Словаччина, й розширити можливості приватного сектору в енергетиці України.

Паралельно Ukraine Facility Platform (UAFP) на чолі з Віктором Березенком та Романом Вибрановським проводить зустрічі з українським бізнесом для визначення перспективних ініціатив у регіонах, що сприятимуть децентралізації енергетики. Після проведення координаційних зустрічей UAFP розпочне дослідження, котрі включатимуть аналіз ринкових умов, технічних можливостей та фінансових аспектів проєктів.

Ukraine Facility Platform — це українська платформа, створена двома громадськими організаціями: Центром людського капіталу в Україні (Київ) та Institute for Global Transformation (Брюссель), для ефективного діалогу та співпраці між Україною та ЄС на дипломатичному рівні, у сфері бізнесу й інвестицій. UAFP також співпрацює з українським урядом і підприємствами для розробки нової інвестиційної стратегії для відбудови та розвитку економіки України.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Бейсболки: чому варто придбати та як вибрати ідеальну модель

70 тисяч літрів пального передала мережа ОККО для критичної інфраструктури Харківщини – перша віцепремʼєрка

Житловий комплекс компанії DIM "Новий Автограф" отримав поштову адресу

Від класики до стрітстайлу: різноманітність стилів у чоловічому одязі

Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотиків: поговоримо чесно й без хайпу

Десантники з 80-ї ОДШБр отримали комплекс розвідки та знищення вартістю 50 млн грн від ОККО та "Повернись живим"

ЖК "Воздвиженка" звернулось до Президента та РНБО з приводу ризиків для інституту управління заарештованим майном через дії АРМА

Як перемогти в енергетичній війні з Росією

Катування на окупованих територіях України: The Reckoning Project подав позов в Аргентині

Інтернет магазин пружин – підбір пружин за розмірами, каталог пружин з розмірами, продаж пружин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА