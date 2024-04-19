Лана Зеркаль закликає до прискорення інтеграції енергетичних ринків та залучення приватного сектору

Цього тижня у Брюсселі представники Ukraine Facility Platform (UAFP) провели низку зустрічей з європейськими урядовцями та парламентарями, щоб обговорити пріоритетні напрями інвестування в межах "Pillar 2" Ukraine Facility.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Лана Зеркаль, колишня заступниця Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції та представниця координаційного комітету UAFP, котра, зокрема, висловила стурбованість тим, що значні кошти з Ukraine Facility можуть бути спрямовані на будівництво двох нових атомних блоків, які є першим пріоритетом в "Українському плані" використання коштів.

"Я, звісно, нічого не маю проти атомної генерації, але категорично проти банального закатування грошей у бетон. Особливо, якщо вони потрібні в іншому місці, —наголосила Зеркаль. — Децентралізована генерація це не просто поля сонячних батарей чи вітряків. Це абсолютно нові для України рішення, які потребують співпраці місцевої влади, приватного бізнесу, інвесторів та інженерів".

Також Лана Зеркаль закликала до прискорення інтеграції українського енергетичного ринку з європейським та до збільшення можливостей імпорту електроенергії. Вона наголосила, що для цього необхідно завершити реалізацію "дорожньої карти" до кінця літа, отримати політичну підтримку з боку "дружніх" країн, таких як Угорщина та Словаччина, й розширити можливості приватного сектору в енергетиці України.

Паралельно Ukraine Facility Platform (UAFP) на чолі з Віктором Березенком та Романом Вибрановським проводить зустрічі з українським бізнесом для визначення перспективних ініціатив у регіонах, що сприятимуть децентралізації енергетики. Після проведення координаційних зустрічей UAFP розпочне дослідження, котрі включатимуть аналіз ринкових умов, технічних можливостей та фінансових аспектів проєктів.

Ukraine Facility Platform — це українська платформа, створена двома громадськими організаціями: Центром людського капіталу в Україні (Київ) та Institute for Global Transformation (Брюссель), для ефективного діалогу та співпраці між Україною та ЄС на дипломатичному рівні, у сфері бізнесу й інвестицій. UAFP також співпрацює з українським урядом і підприємствами для розробки нової інвестиційної стратегії для відбудови та розвитку економіки України.