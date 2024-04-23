В Україні з'явилася нова природна мінеральна лікувально-столова вода Aqua Миргород DETOX

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В Україні відновив роботу завод Aqua Миргород, який спеціалізується на виробництві мінеральної та питної води. Завод після понад 20-ти річної консервації було відновлено, а потужності — частково модернізовано.

Перший продукт заводу після модернізації — це природна мінеральна вода Aqua Миргород DETOX , видобута з унікальної свердловини глибиною 695 метрів, розташованої в центрі Дніпровсько-Донецької западини.

Особливість води в тому, що вона має природній мінералізований склад, а після видобутку газується і розливається по пляшках, не проходячи штучну мінералізацію. Що це означає? Всі елементи та мінерали, які є у складі води (Кальцій, Магній, Натрій і Калій, Хлорид іони, Гідрокарбонати та Сульфати) мають природне походження, тобто сам склад винайдений не в лабораторіях, а самою природою.

Aqua Миргород DETOX, згідно з офіційними лікарськими висновками, знімає симптоми алкогольної інтоксикації, а саме нудоту, важкість, ломоту та головний біль. Крім того, Aqua Миргород DETOX допомагає при проблемах із травленням та порушеннях функцій печінки й жовчного міхура. DETOX також нормалізує обмінні процеси, знижує рівень холестерину і цукру в крові, допомагає позбавитися від зайвої ваги.

Як повідомив Олег Міщенко , один із співвласників заводу Aqua Миргород, лінійка продукції виробництва незабаром поповниться новими унікальними водами. Так, в планах випуск води D3 з удосконаленим складом із додаваням вітаміна D, а також Aqua Миргород Імунопротект, який буде підвищувати захист організму.

«Разом із командою лікарів та лаборантів ми прагнемо створити унікальну лінійку вод, які використовуватимуть природні інгредієнти для нормалізації роботи організму. Лінійка вод буде розроблена з акцентом на голістичний підхід до здоров'я, підтримуючи природні процеси самовідновлення тіла. Така інноваційна продукція зможе забезпечити споживачам безпечний та натуральний спосіб підтримки здоров'я без використання штучних добавок», — пояснив Олег Міщенко.