11 квітня відбувся recovery construction forum Ukraine

11 квітня 2024 року відбувся RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE, який об’єднав представників влади і будівельну спільноту для обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль щодо відбудови України.

Форум відвідало понад 2 000 осіб, серед яких були представники громад, будівельного бізнесу, архітектори, студенти будівельних спеціальностей та інші гості.

🔹Перший блок обговорення був присвячений державній політиці відбудови України.

👤Наталія Козловська, Заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, розповіла про поточні пріоритети відновлення громад та інфраструктури, інструменти і ресурси, які надаються громадам для їх участі у процесі відновлення. Окрему увагу пані Наталія приділила ефективній координації між різними відомствами та місцевими органами влади у процесі відбудови.

💬“Якщо щось відбувається, то лише завдяки симбіозу держави та ринку. Дякую тим, хто підтримує нас в реалізації рішень, інколи підказуючи, що не буде працювати, і що потрібно удосконалити”, - зазначила пані Наталія.

👤Валерія Іванова, Заступник Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентства відновлення), розповіла про зони відповідальності Агентства відновлення: це великі інфраструктурні об'єкти, транспортна інфраструктура, логістика та контрольно-пропускні пункти перетину кордону, прифронтова інфраструктура, відновлення пошкоджених та зруйнованих міст і сіл, відновлення житла та соціальної інфраструктури. Наприклад, протягом 2022-2023 років було відремонтовано 330 мостів.

💬"Уже впроваджено моніторинг і аналіз закупівель - ми верифікуємо з експертами тендерну документацію на відсутність дискримінаційних критеріїв. Також оцінюємо ефективність закупівель, аналізуємо кошториси, покращуємо підходи", - зазначила Валерія Іванова.

👤Олександр Новицький, Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), розповів, які є механізми забезпечення прозорості роботи ДІАМ, в якому напрямку вони розвиватимуться. Зокрема, він відзначив роль автоматизації процесів отримання дозвільної документації для прозорості. Так, за минулий рік збільшилася кількість звернень за об'єктами класом наслідків СС2 та СС3.

💬“Для нас будівельник - це бізнесмен, який створює додану вартість. Ми стоїмо, як і від першого дня існування, чітко і впевнено на нульовій толерантності до корупції. Якщо ви не мали досвіду - зверніться, і перевірте”, - запевнив пан Олександр.

Він повідомив, що в цьому році назріло рішення і вже було підготовлено попередній проєкт постанови Кабінету Міністрів України, щоб повернути повноцінне ліцензування: “Ми вже на фінішній прямій, коли зможемо повернути нормальне ліцензування, але з врахуванням минулого досвіду. Для того, щоб створити зручний сервіс, який буде переважно автоматичним. А там, де автоматичний режим не спрацює з технічних причин, будуть наші співробітники, які завжди готові надати всю необхідну фахову допомогу”.

👤Валерій Сушкевич, Голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, наголосив на важливості доступності простору для усіх українців. Він підкреслив, що враховуючи велику кількість воїнів, які зазнали поранень, питання доступності є гострим як ніколи.

💬“Всі державні органи мають працювати над доступністю, щоб ті, хто захистили нас, могли жити в цивілізованій Україні”, - акцентував пан Валерій.

👤Євген Мецгер, Голова правління Укрфінжитло, поінформував про поточний стан програми єОселі, її перспективи та досягнення. Так, у 2024 році ще 4 банки було акредитовано в програмі, 2 553 родини отримали своє житло, 70 українців купили приватні будинки за програмою.

💬“Ми створюємо новий продукт - оренду з правом викупу. Робимо фокус на вимушено переміщених осіб”, - поділився пан Євген.

Також він представив нововведення програми єВідновлення, які перебувають у процесі набрання чинності: сертифікат як перший внесок за іпотекою, можливість купити краще і більше житло, зручна інтеграція програми в застосунку Дія.

👤Лев Парцхаладзе, Президент КБУ, представив ініціативу КБУ щодо необхідності розробки типових проєктів об’єктів соціальної інфраструктури: “Ми повинні підготуватися. Проєкти, готові до реалізації дозволять відбудувати зруйноване швидше та якісніше”.

👤Олександр Прокудін, Начальник Херсонської обласної військової адміністрації, в своєму відеозверненні представив статистику зруйнованих та пошкоджених об’єктів. Він розповів про інструменти та механізми відновлення. Окрему увагу пан Олександр приділив допомозі людям, які постраждали внаслідок російської агресії.

👤Віталій Бойко та Андрій Гарбузюк, логісти бригади Буревій, представили можливість допомоги військовим - через збір FPV-дронів.

💬"Та допомога, що є зараз - це допомога для підтримки, а не для Перемоги. Пропонуємо об'єднувати зусилля", - зазначив про ініціативу “Крила архітекторів” пан Андрій.

👤Ігор Гуда, Засновник Креатор-Буд, представив роль компанії у відбудові та відновленні, зокрема активну участь у забезпеченні житлом військових. Він зауважив, що сьогодні дієвим інструментом є малоповерхове будівництво, яке здійснюється швидко: процес зведення, підключення до програми єОселя та реалізація.

🔹Також в рамках RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE розглянули можливості підтримки громад та роль бізнес-асоціацій у процесах відбудов.

👤Сергій Мамедов, Заступник Голови Ради директорів КБУ, Віце-президент Асоціації українських банків, Голова правління Глобус Банку, фінансовий експерт, який звернув увагу на те, що в другій половині 2023 року кредитні портфелі банків зросли на 35 млрд грн або на 16% від зростання ВВП.

👤Анатолій Кінах, Президент УСПП, розповів про труднощі, з якими стикається бізнес сьогодні. Він зауважив, що найболючішим питанням є доступ до ресурсів у зв'язку з величезними масштабами руйнувань.

Також спікери обговорили труднощі, які виникають у бізнесу в умовах сьогодення та можливі шляхи їх подолання. Представники будівельного бізнесу розповіли, як змінився попит в умовах великої кількості руйнувань.

👤Віктор Жинжер, Менеджер з маркетингу ВЮРТ-УКРАЇНА, зауважив, що почастішали проєкти посилення фундаментної частини після ракетного удару, нарощування існуючої монолітної плити за допомогою технології “постармування” (post-REBAR).

👤Андрій Король, Комерційний директор Капарол Україна, представив досвід компанії у технічному підборі рішень, документальному оформленні та повному технічному супроводі нових об’єктів будівництва ключових гравців ринку України.

👤Сергій Скорик, комерційний директор компанії Kvertus, проінформував про останні досягнення у захисті від дронів. Так, компанія здатна виготовляти тисячі пристроїв на місяць та має унікальний бойовий досвід протидії ворожим дронам.

🔹В рамках дискусійного обговорення “ВІДБУДОВА ГРОМАД: МОЖЛИВОСТІ, ПЛАНУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЇ”, громади представили власний досвід відбудови та роботи з міжнародними фондами для залучення коштів, основні потреби і пріоритети. Обговорили, з чого варто починати громадам, зокрема в межах розробки комплексного плану відновлення. Представники фондів та міжнародних організацій розповіли, які інструменти та механізми вони використовують для підтримки і відбудови громад, з чого розпочинають. Вони відзначили, що пошук коштів часто викликає труднощі - для виділення фінансування потрібно представити готовий проєкт, відповідно, необхідні фахівці, які можуть його розробити.

🔹Також експерти взяли участь у дискусійній панелі присвяченій технічному регулюванню та стандартам відбудови. Вони розглянули тренди та інновації, які є можливими і перспективними для використання у відбудові та корисними для громад.

👤Артем Безуглий, Директор ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури", розповів як прискорити впровадження інновацій в будівництво. Важливим є використання активної комунікації; покращення нормативного регулювання - створення адекватної нормативної бази для впровадження інновацій (будівельні норми, гармонізація EN тощо), удосконалення системи ціноутворення в будівництві; науково-технічний супровід впровадження інновацій на етапі проєктування та виконання будівельних робіт.

🔹Під час обговорення сучасного девелопменту була представлена аналітика та реалії в умовах війни, зокрема актуальна статистика нерухомості. Так, темпи будівництва зменшилися, і це також впливає на терміни експлуатації, а географічний фокус змістився на західні регіони. Також зараз збільшується попит на складські приміщення, і девелопери поступово розширюються на цей ринок.

🔹Архітектори презентували власні кейси готові до реалізації та досвід втілення проєктів відновлення. Також Ольга Сидорчук, Голова Комітету КБУ з питань нормативної та законопроєктної діяльності, адвокат, юрист в сфері будівництва та нерухомості, керівник SEMPRA LAW, та Михайло Сапон, Головний архітектор Ірпеня, представили практичний кейс відбудови покроково - з моменту отримання містобудівних умов і до отримання дозволу на будівництво.

💰Під час RECOVERY CONSTRUCTION FORUM UKRAINE було розіграно 4 сертифікати загальною сумою 1 мільйон гривень від Caparol Україна серед територіальних громад!

Тож, сертифікати по 250 тис. грн отримали:

✔️Бородянська громада

✔️Чорнобаївська громада

✔️Світловодська громада

✔️Кіптівська громада

Вдячні компанії Caparol Україна за підтримку громад!

Організатори форуму: Конфедерація будівельників України КБУ та Міжнародний виставковий оператор Premier Expo Ukraine

Генеральний партнер: Креатор-Буд

Стратегічні партнери: Caparol Україна, Würth - Ukraine, Kvertus

Фінансовий партнер: Глобус Банк

Логістичний партнер: EURO Forwarding

Лого партнери: Penetron Україна, Укрекспертиза Груп, Євробуд, Egis in Ukraine, ПБФ ГРУП

Галузеві партнери: Асоціація міст України, Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад, Асоціація малих міст України, Всеукраїнська асоціація громад, ГО “Клуб мерів”, Американська торговельна палата в Україні (American Chamber of Commerce in Ukraine), European Business Association, Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ), Український союз промисловців і підприємців, ICC Ukraine, Асоціація "Укрцемент", Асоціація Інженерів-Консультантів України (AECU), Міждержавна гільдія інженерів-консультантів, CBRE Ukraine

Генеральний інформаційний партнер: Інтерфакс-Україна

Інформаційні партнери: Build Portal, ProfBuild, MIND, Property Times, ЛУН, RED Community, The Page, РБК-Україна, IRS, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG), ЧАС ПЕРШИХ, zagorodna.com, TRUE, Address Group, КиївВлада, Столична нерухомість, Україна Комунальна, ВГО “Жива планета”, Громадська Спілка ”Бізнес за партнерство”, Медіамережа "Вікно Відновлення", Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО! 💪

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ! 🇺🇦

СЛАВА УКРАЇНІ! 💙💛