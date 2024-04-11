Як перевірити наявність штрафів по номеру авто та сплатити онлайн

Дотримання правил дорожнього руху забезпечує вашу безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху. Порушення цих правил може призвести не тільки до ризику для здоров'я, але й до отримання значних штрафів. Фінансові покарання за недотримання правил виступають ключовою частиною стратегії забезпечення безпеки на дорогах, оскільки мають на меті зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та підтримувати порядок.

Штрафи за порушення ПДР в Україні

Серед типових порушень і відповідних стягнень являється перевищення швидкості на 20-50 км/год штраф становить 340 грн, при перевищенні більше ніж на 50 км/год - 1700 грн. Виникнення ДТП передбачає суму у розмірі 1445 грн. Проїзд на заборонений сигнал світлофора або ігнорування знаку STOP коштує 510 грн, неправильне паркування обійдеться в 340 грн.

Відсутність водійського посвідчення тягне за собою 425 грн, а відсутність реєстраційних документів - 3400 грн. Користування мобільним телефоном без гарнітури під час водіння карається штрафом 510 грн. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння передбачено суму 17000 грн та втрату прав на рік, у випадку повторного порушення - 34000 грн і заборона керування на термін до 3 років.

Поліція активно працює над зниженням кількості аварій на дорогах, вживаючи відповідні заходи. Протягом 2022-2023 років було відновлено функціонування 265 систем для автоматичного виявлення порушень на дорогах, а з 1 березня 2024 року в Україні планується встановлення ще 50 нових камер спостереження. Також було збільшено кількість поліцейських патрулів, які фіксують порушення правил дорожнього руху.

Однак, за даними поліцейської статистики, у 2023 році в Україні реєструвалося 23 462 випадки дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та загиблими, що становить зростання на 26,9% порівняно з показниками 2022 року. У результаті цих ДТП загинуло 3 053 людей, що на 9% більше, ніж у попередньому році, а 29 502 особи отримали поранення різної важкості, на 27,5% більше, ніж у 2022 році.

З початком 2024 року в Україні запроваджено низку важливих змін до правил дорожнього руху. Для водіїв віком понад 65 років: відповідно до стандартів ЄС, тепер потрібно проходити психологічне тестування для продовження терміну дії водійських прав.

Тестування включає перевірку концентрації уваги та загального психічного стану. Повернення патрульних автомобілів-фантомів: ці непомітні авто будуть стежити за дотриманням ПДР, дозволяючи фіксувати порушення без прямого втручання. Зміни в іспитах в автошколах: тепер можна складати іспити без попереднього навчання.

У Верховній Раді України розглядають законопроєкт, який пропонує суттєво посилити відповідальність за деякі порушення правил дорожнього руху, зокрема, за перевищення швидкості. Зараз водії можуть їздити на 20 км/год швидше дозволеної межі без штрафу, але законопроєкт пропонує закрити цю лазівку. Дрифтинг на дорогах загального користування буде заборонений. Стягнення за перевищення швидкості будуть суттєво збільшені: перше порушення: 8 500 грн, повторне порушення: 17 000 грн. та позбавлення права керування транспортним засобом на термін від 6 місяців до 1 року.

Як перевірити наявність штрафів по номеру авто онлайн

Дізнатися інформацію про штрафи за порушення правил дорожнього руху тепер можна зручно онлайн, не відвідуючи відділення поліції та не стоячи в чергах. Ось два найзручніші способи:

Мобільний додаток "Дія". Завантажте його на свій смартфон (для Android чи iOS), авторизуйтеся через електронний підпис або BankID, перейдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Штрафи за порушення ПДР". Додаток покаже вам всі наявні штрафи з сумами, датами та описами порушень. Сайт Головного сервісного центру МВС. Зайдіть на сайт, введіть номер і серію водійського посвідчення або номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та натисніть "Перевірити". Сайт надасть вам інформацію про всі штрафи, включно з їх сумами, датами та описами порушень.

Як сплатити штраф за порушення ПДР (правил дорожнього руху) онлайн: Easypay, Приват24, Монобанк

Оплата штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР) через Easypay має багато переваг. По-перше, це зручно, оскільки платежі можна здійснювати цілодобово з будь-якого пристрою. По-друге, це економить час, адже немає необхідності відвідувати банк чи поштове відділення. Крім того, кошти зараховуються швидко.

Щоб сплатити штраф через Easypay, виконайте наступні кроки:

Зайдіть на сайт Easypay і знайдіть там каталог послуг. У категорії "Авто" виберіть опцію "Штрафи за порушення ПДР". На сторінці оплати оберіть спосіб пошуку стягнень. Можете використати дані паспорта, водійського посвідчення, протоколу, ідентифікаційного податкового номера, ID-картки або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Введіть необхідну інформацію відповідно до обраного способу пошуку. Перевірте деталі штрафу та введіть дані вашої банківської картки для здійснення оплати. Натисніть кнопку "оплата штрафу ПДР онлайн" для завершення операції. Рекомендується зберегти квитанцію про сплату на випадок, якщо знадобиться її надати.

Здійснюйте платежі та перевіряйте їх статус зручно за допомогою мобільного додатку вашого банку. Завжди будете в курсі нових фінансових вимог, адже банк надсилатиме вам повідомлення про них. А ще, зможете миттєво оплатити ці вимоги без додаткових комісій за переказ коштів.

Щоб здійснити платіж через мобільний додаток Монобанк, виконайте такі дії:

Відкрийте застосунок Монобанк на вашому Android або iOS пристрої.

Перейдіть до розділу "Інші платежі" та виберіть пункт "Штрафи за порушення ПДР".

Введіть серійний номер та номер постанови, які знаходяться у верхньому правому куті офіційного документа, наданого правоохоронними органами.

Натисніть кнопку "продовжити", а потім "оплатити".

Оберіть платіжну картку, з якої буде списана сума, та підтвердіть проведення транзакції.

Щоб сплатити через додаток Приват24, виконайте наступні кроки:

Відкрийте додаток Приват24 на своєму смартфоні або планшеті. Перейдіть до розділу "Сервіси" та виберіть опцію "Автоплатежі". Натисніть на значок "+" в нижньому правому куті, оберіть "Платіж", а потім категорію "Штрафи й порушення". Вкажіть ваше місто проживання та тип штрафу (наприклад, за неправильну парковку або інше порушення правил дорожнього руху). За допомогою пошукових опцій, таких як "мої штрафи", "пошук за номером авто" або "пошук за номером постанови", знайдіть потрібний варіант, ввівши необхідні дані. Натисніть "продовжити" та виберіть картку, з якої буде здійснено оплату.

Як можна оплатити штраф за порушення ПДР зі знижкою 50%

Отримайте можливість заощадити, вчасно сплативши штраф за порушення Правил дорожнього руху зі знижкою. Проте пам'ятайте, що знижка у розмірі 50% застосовується лише до штрафів, зафіксованих автоматичними камерами спостереження, і не поширюється на випадки, коли порушення було зафіксовано безпосередньо інспектором поліції. Щоб скористатися пільговою сплатою, необхідно здійснити оплату протягом перших 10 днів з моменту отримання постанови про накладення штрафу.