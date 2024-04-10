Українська тенісистка, третя ракетка світу в рейтингу WTA* Еліна Світоліна та "Нова пошта" розпочинають партнерство, яке охопить співпрацю із самою Еліною, фондом Світоліної та національною жіночою збірною із тенісу у командному чемпіонаті світу.

«Завдяки партнерству із "Новою поштою" українські спортсмени можуть попри війну продовжувати представляти нашу країну на міжнародній арені та доводити світовій спільноті, що нас не зламати. Ми разом створюємо умови, надихаємо і підтримуємо юних тенісистів, щоб навіть у затьмареному війною дитинстві маленькі українці жили зі спортивною мрією», – говорить Еліна Світоліна.

Угода охоплює системну співпрацю "Нової пошти" з Еліною Світоліною та Фондом, підтримку юних тенісистів, а також титульне партнерство жіночої збірної України в командному чемпіонаті світу – Кубку Біллі Джин Кінг – і спонсорство усіх домашніх матчів команди.

Перший домашній матч за вихід у світову групу за підтримки Нової пошти відбудеться вже 12–13 квітня в місті Джексонвілл (Флорида, США).

"Нову пошту, Еліну Світоліну та її Фонд об'єднують спільні цінності. Ми любимо Україну, граємо за Україну та щиро вболіваємо за її майбутнє. А наше майбутнє — це перемога та щасливі діти, зокрема — перемога на полі міжнародної спортивної та економічної дипломатії», — коментує співвласник "Нової пошти" Вячеслав Климов, — Для нас це дуже логічне партнерство, адже "Нова пошта" — доставка майбутнього".

"Нова пошта" також є партнером серії турнірів для дітей до 14 років і підтримає започаткування турнірів із грантовою складовою для юних тенісистів до 12 років. Торік турніри Svitolina & Stakhovskiy Tennis Tour by Nova Post пройшли в різних містах України, а фінал відбувся у Києві. Восьмеро переможців отримали гранти на розвиток тенісної кар’єри на загальну суму близько 1 мільйона гривень.

*за рейтингом WTA у 2019 році