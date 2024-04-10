Фокстрот закупив FPV-дрони на 1 млн грн для трьох підшефних підрозділів ЗСУ

Компанія продовжила власний благодійний проєкт «Пташки відплати»: на початку квітня 60 безпілотників типу камікадзе полетіли на передову.

Протягом березня ритейлер Фокстрот ініціював закупівлю FPV-дронів на загальну суму 1 млн грн. В організації передачі були залучені колеги-волонтери з фокстротівського штабу «Допомога нашим» і партнери з благодійного фонду «Козак-Драйв».

«Успішність бойових дій українських бійців наразі дуже сильно залежить від їх оснащеності дронами, які несуть бойовий заряд, – говорить Олексій Зозуля. – Тому ми вирішили урізноманітнити арсенал техніки для перемоги від Фокстроту і до традиційних видач – планшетів (їх у нас просять бійці під ПЗ «Кропива»), телевізорів (працюють як монітори для аеророзвідки) та ноутбуків – ми додали FPV-дрони. Закуплені нами «пташки» обладнані 8-метровою щоглою, потужним акумулятором та бездротовим ретранслятором для керування відео, вони допоможуть нашим захисникам здійснювати розвідку, ефективно нищити особовий склад та техніку окупантів».

У корпоративному штабі Фокстроту довго не міркували, кому передати дрони на мільйон – у першу чергу відправили туди, де служать колеги, яких в компанії називають #ротаФокстрота.

Перші 15 бойових «пташок» у повній комплектації стали на озброєння 47 окремої механізованої бригади «Магура» в середині березня. Бійці «Магури» вже 2 роки – під опікою «Фокстроту», корпоративного штабу «Допомога нашим». Тут вже третій рік воює син колеги з Управління охорони, а тепер – військовослужбовця ЗСУ полковника Миколи Гончарука.

Ще 30 FPV-дронів отримали бійці 101 бригади ОБро ГШ ЗСУ, яким Фокстрот допомагає спільно із партнерами – БФ «КОЗАК ДРАЙВ». У відеоподяці бійці 101 бригади підтвердили: техніка життєво важлива на їх гарячому напрямку – буде трощити ворога та збереже життя наших воїнів.

Третя партія з 15 дронів від Фокстрот була передана окремому підрозділу аеророзвідки «Foxtrot» 80-ї ОДШ Галицької бригади. Підрозділ названий так на честь свого загиблого засновника Олега Марковича, до повномасштабного вторгнення –директора Фокстроту у Львові. Майже рік тому саме на підтримку свого тезки Фокстрот та БФ «КОЗАК ДРАЙВ» закупили три DJI Mavik 3Т – дрони-розвідники з тепловізором, поклавши початок ініціативі «Пташки відплати».

У корпоративному штабі Фокстроту «Допомога нашим» зазначають, що весь проєкт «Пташки відплати», який триває вже рік, прогресує завдякі співпраці компанії «Фокстрот» та Благодійного Фонду «Козак-Драйв» Charity fund Kozak Drive.

«Три дрони-розвідники DJI Mavik 3Т, 60 штук FРV-дронів – цей наш спільний з фондом рахунок ще вчора здавався фантастичним через ресурсне навантаження, але вже сьогодні маємо реальний і дуже оптимістичний результат, – підсумовує виконавчий директор Фокстроту Олексій Зозуля.

«Військові просять не зупинятися: дрони-камікадзе наразі критично потрібні на гарячих напрямках ведення війни, – говорить активіст штабу «Допомога нашим», керівник західного регіонального представництва Фокстроту Богдан Буца. Саме він вів комунікації та організовував усі видачі в акції «Пташки відплати» на підрозділ аеророзвідки Foxtrot.

Алевтина Демуцька, прес-секретар Групи ФОКСТРОТ та учасниця штабу «Допомога нашим» вважає, що березень довів успішність ініціативи українців про волонтерські дрони-камікадзе:

«Порадувала статистика OSINT-дослідника Daniele, який у березні оновив графіки візуально підтверджених та задокументованих ударів безпілотниками обох воюючих сторін по піхоті. За березень Україна різко вирвалася вперед за кількістю ударів як за допомогою дронів-камікадзе, так і за допомогою скидів. У цьому результаті заслуга не тільки держави та її централізованих закупівель, а й зусиль таких волонтерів як фокстротівці».

Нагадаємо, Фокстрот із самого початку війни передав техніки для Сил оборони України на суму в 31,3 млн грн. 15 учасників корпоративного штаба «Допомога нашим» – працівники Фокстроту отримали Подяки від генерала Валерія Залужного «За значний особистий внесок у справу розвитку Збройних сил України, плідну та самовіддану співпрацю з Міністерством оборони України по захисту територіальної цілісності України». Корпоративний штаб Фокстрота «Допопога нашим» всіляко підтримують співзасновники бренда Фокстрот Валерій Маковецький та Геннадій Виходцев.

Фокстрот закупив FPV-дрони на 1 млн грн для трьох підшефних підрозділів ЗСУ

Компанія продовжила власний благодійний проєкт «Пташки відплати»: на початку квітня 60 безпілотників типу камікадзе полетіли на передову.

Протягом березня ритейлер Фокстрот ініціював закупівлю FPV-дронів на загальну суму 1 млн грн. В організації передачі були залучені колеги-волонтери з фокстротівського штабу «Допомога нашим» і партнери з благодійного фонду «Козак-Драйв».

«Успішність бойових дій українських бійців наразі дуже сильно залежить від їх оснащеності дронами, які несуть бойовий заряд, – говорить Олексій Зозуля. – Тому ми вирішили урізноманітнити арсенал техніки для перемоги від Фокстроту і до традиційних видач – планшетів (їх у нас просять бійці під ПЗ «Кропива»), телевізорів (працюють як монітори для аеророзвідки) та ноутбуків – ми додали FPV-дрони. Закуплені нами «пташки» обладнані 8-метровою щоглою, потужним акумулятором та бездротовим ретранслятором для керування відео, вони допоможуть нашим захисникам здійснювати розвідку, ефективно нищити особовий склад та техніку окупантів».

У корпоративному штабі Фокстроту довго не міркували, кому передати дрони на мільйон – у першу чергу відправили туди, де служать колеги, яких в компанії називають #ротаФокстрота.

Перші 15 бойових «пташок» у повній комплектації стали на озброєння 47 окремої механізованої бригади «Магура» в середині березня. Бійці «Магури» вже 2 роки – під опікою «Фокстроту», корпоративного штабу «Допомога нашим». Тут вже третій рік воює син колеги з Управління охорони, а тепер – військовослужбовця ЗСУ полковника Миколи Гончарука.

Ще 30 FPV-дронів отримали бійці 101 бригади ОБро ГШ ЗСУ, яким Фокстрот допомагає спільно із партнерами – БФ «КОЗАК ДРАЙВ». У відеоподяці бійці 101 бригади підтвердили: техніка життєво важлива на їх гарячому напрямку – буде трощити ворога та збереже життя наших воїнів.

Третя партія з 15 дронів від Фокстрот була передана окремому підрозділу аеророзвідки «Foxtrot» 80-ї ОДШ Галицької бригади. Підрозділ названий так на честь свого загиблого засновника Олега Марковича, до повномасштабного вторгнення –директора Фокстроту у Львові. Майже рік тому саме на підтримку свого тезки Фокстрот та БФ «КОЗАК ДРАЙВ» закупили три DJI Mavik 3Т – дрони-розвідники з тепловізором, поклавши початок ініціативі «Пташки відплати».

У корпоративному штабі Фокстроту «Допомога нашим» зазначають, що весь проєкт «Пташки відплати», який триває вже рік, прогресує завдякі співпраці компанії «Фокстрот» та Благодійного Фонду «Козак-Драйв» Charity fund Kozak Drive.

«Три дрони-розвідники DJI Mavik 3Т, 60 штук FРV-дронів – цей наш спільний з фондом рахунок ще вчора здавався фантастичним через ресурсне навантаження, але вже сьогодні маємо реальний і дуже оптимістичний результат, – підсумовує виконавчий директор Фокстроту Олексій Зозуля.

«Військові просять не зупинятися: дрони-камікадзе наразі критично потрібні на гарячих напрямках ведення війни, – говорить активіст штабу «Допомога нашим», керівник західного регіонального представництва Фокстроту Богдан Буца. Саме він вів комунікації та організовував усі видачі в акції «Пташки відплати» на підрозділ аеророзвідки Foxtrot.

Алевтина Демуцька, прес-секретар Групи ФОКСТРОТ та учасниця штабу «Допомога нашим» вважає, що березень довів успішність ініціативи українців про волонтерські дрони-камікадзе:

«Порадувала статистика OSINT-дослідника Daniele, який у березні оновив графіки візуально підтверджених та задокументованих ударів безпілотниками обох воюючих сторін по піхоті. За березень Україна різко вирвалася вперед за кількістю ударів як за допомогою дронів-камікадзе, так і за допомогою скидів. У цьому результаті заслуга не тільки держави та її централізованих закупівель, а й зусиль таких волонтерів як фокстротівці».

Нагадаємо, Фокстрот із самого початку війни передав техніки для Сил оборони України на суму в 31,3 млн грн. 15 учасників корпоративного штаба «Допомога нашим» – працівники Фокстроту отримали Подяки від генерала Валерія Залужного «За значний особистий внесок у справу розвитку Збройних сил України, плідну та самовіддану співпрацю з Міністерством оборони України по захисту територіальної цілісності України». Корпоративний штаб Фокстрота «Допопога нашим» всіляко підтримують співзасновники бренда Фокстрот Валерій Маковецький та Геннадій Виходцев.