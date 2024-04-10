Компанія Delivery продемонструвала зростання основних та фінансових показників у І кварталі 2024 року





Вантажообіг збільшився на 25%, а дохід склав на 34,2% більше в порівняні з аналогічним періодом минулого року. Варто зазначити, що компанія єдина на логістичному ринку, яка не переглядала тарифи на перевезення та залишила їх сталими.

Відсоток клієнтів, які довірили компанії перевезення власного вантажу, збільшився на 6,4% і з них майже 93% замовляють послуги страхування вантажу. Стали «важчі» і самі відправлення: середня вага вантажу за однією квитанцією склала 231 кг (+12,6%), а середня вага одного відправлення – 346 кг (+12,9%).

Найпопулярнішим видом відправлення залишаються збірні вантажі (понад 30 кг). Якщо переглянути структуру вантажообігу компанії, то динаміка наступна:

посилки до 30 кг – -1,8%

вантаж понад 30 кг – +5,5%

палети – -3,6%

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Продовжує набирати популярності адресна логістика: в компанії фіксують зростання попиту на послугу за типом Адреса-Адреса, Відділення-Адреса, Адреса-Відділення. У I кварталі цього року показники за ними збільшились на 11,6% у порівняні з І кварталом 2023 року. З всього вантажообігу – майже 34% здійснюється на адресу клієнта. Компанія Delivery ввела новий показник «Якість адресної логістики» у якому закріпила стандарти роботи: своєчасність прийому замовлення від клієнта, дотримання термінів забирання та доставки у встановлені часові вікна. Даний показник виконується на 93%.

Одне із ключових завдань на поточний рік – прискорити логістику по Україні. У порівняні з I кварталом 2023 року команда Delivery покращила наступні показники:

середній час перевезення 1-го відправлення складає 30 годин, що є швидше на 4 години.

своєчасність прибуття вантажу до складу складає 70,6%, що є краще на +4,8%.

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Наші клієнти отримують вантажі за 24, 48, 72 години залежно від напрямку перевезень.





Протягом І кварталу 2024 р. компанія продовжувала розширювати свою територіальну присутність в регіонах, відкривши 14 відділень по Україні. У березні відновили роботу у Донецькій області відкривши 3 склади у містах: Краматорськ, Слов’янськ та Дружківка. Нагадуємо, що у планах на 2024 рік відкрити 50 нових представництв.

Компанія Delivery зосередилась над підвищенням рівня кваліфікації співробітників, що дозволило вивести на новий рівень якість надання транспортно-експедиційних послуг. Варто зазначити, що компанія підвищила фонд заробітної плати більше ніж на 49%.

У І кварталі 2024 р. зменшили долю втрати вантажів на 53% та на 7% зменшили долю пошкоджень при їх перевезенні. Це дозволило зменшити кількість скарг від наших клієнтів більше ніж на 50%.

Довіра клієнтів – найвищий показник оцінки роботи. І команда Delivery щоденно докладає зусиль аби значне підвищення попиту на логістичні послуги компанії в жодному випадку не послабило якість їх надання.

Спостерігалось активне користування сервісом «Електронні генеральні довіреності» у Особистому кабінеті. Проект був запущений у кінці минулого року та дозволяє клієнтам, які мають юридичну форму власності, легко та просто створити та керувати довіреностями.

Delivery має в планах на ІІ квартал 2024 р.:

запустити новий сервіс з підписання договорів в Особистому кабінеті;

зменшити паперовий документообіг при оформленні й видачі вантажу та перевести більшу частину відділень на нові принтери з стрічкою у форматі чеку;

введення багаторазового промокоду, який відкриє нові можливості для клієнтів та буде мати текстовий вигляд для простого запам’ятовування

у зв’язку з ростом вантажообігу продовжити роботу по збільшенню кількості рейсів. Нові запуски ми завжди анонсуємо у своїх соціальних мережах, слідкуйте за оновленнями.

активне розширення територіальної присутності для досягнення цілі у 50 нових відділень до кінця року.

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Компанія щоденно докладає зусиль для подальшого зростання та зміцнення своєї позиції у сфері вантажних перевезень у секторі В2В. Команда Delivery вдячна кожному клієнту за довіру та роботу з нами. У свою чергу ми продовжуємо роботу для більш якісного надання послуг!