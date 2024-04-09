Потік бензобак на "Ланосі": поради щодо зварювання та подальшої обробки

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Не буває автомобілів без проблем — принаймні, не буває безпроблемних автомобілів, старших за 20 років. Будь у вас Mercedes S-класу або король українських доріг Daewoo Lanos, все одно доведеться поратися з віковими болячками. І кожна марка/модель має свої; поширена проблема ланосів — корозія, як наслідок, теча бензобака. Якщо ваш Ланос експлуатується в умовах високої вологості або сильних коливань температури, до 2024 року він, ймовірно, вже пережив безліч ремонтів бензобака. В іншому випадку, ви можете тільки зараз виявити бензинову калюжу під авто. Чи означає це, що настав час купувати новий бензобак на ланос ? Нижче розглянемо альтернативний спосіб вирішення проблеми

Заміна, паяння чи зварювання

Зрозуміло, заміна бензобака — найнадійніший спосіб позбутися течі. Однак не завжди власники старенького автомобіля готові витрачатися на нові запчастини, а бензобак Ланос, який був у вжитку, може незабаром теж потекти.

Якщо ви вирішили ремонтувати рідний бак, це можна зробити двома способами: паяти місця течі або заварити їх. Вибір залежить від загального стану бензобаку та області корозії.

Найчастіше коли справа дійшла до калюжі під автомобілем, пайкою обійтися не вдається. За справу має братися зварювальник. Ви можете звернутися як на автосервіс зі спеціалізацією на зварювальних роботах, так і до будь-якого спеціаліста зі зварювальним апаратом. Однак людині, далекій від авторемонту, необхідно врахувати ряд тонкощів:

1. Перед зварюванням весь бензин потрібно злити через люк бензонасосу. Встановіть бак на піднесенні і спустіть бензин шлангом в каністру. Залишки бензину необхідно витерти насухо.

2. Бак необхідно провітрити від парів бензину, а потім залити гарячу воду.

3. Після зварювання не поспішайте зливати воду — подивіться чи немає патьоків на місці швів. Для кращої видимості бак має бути сухим зовні.

4. Після успішної перевірки воду можна зливати так само, як раніше бензин. Бак має повністю висохнути (можна скористатися феном для остаточного висихання).

5. Очистіть заварений бак металевою щіткою та наждачкою. Відполіруйте місця скупчення бруду, щоб уникнути рецидиву корозії. Покрийте ґрунтовкою проблемні місця, рекомендується також використовувати антикорозійні аерозолі.

Така прискіплива, послідовна обробка після зварювання дасть максимальний результат і надовго продовжить термін експлуатації бензобака. Не виключено, що він переживе й сам автомобіль.