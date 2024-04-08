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Вагінальні інфекції у вагітних

Під час вагітності, особливо на її початку, імунітет природно знижується. Організм робить це для того, щоб надмірно активна імунна система не відкинула плід. Одним з наслідків стає підвищена інфекційна вразливість вагітних, зокрема до вагінальних інфекцій. Додатком фактором є зміни гормонального фону у зв’язку з вагітністю. Найчастіше у вагітних зустрічається бактеріальний вагіноз та кандидоз. Це стани надлишкового росту власної флори. Іноді може реєструватися трихомоніаз.

Бактеріальний вагіноз

Бактеріальним вагінозом страждає кожна п'ята вагітна жінка. Він спричинений дисбалансом піхвової мікрофлори — мікроорганізмів, які мешкають там постійно та підтримують вагінальне середовище. Через гормональні та інші причини змінюється не лише імунітет, а й характеристики внутрішнього середовища піхви. Це призводить до придушення одних мікроорганізмів та надмірного росту інших, які зазвичай присутні лише в невеликій кількості.

Симптоми:

рідкі сірувато-білі вагінальні виділення з неприємним рибним запахом;

свербіж або печіння у піхві.

Діагностика

Під час огляду гінеколог бере мазок на мікрофлору, а тоді у лабораторії вивчають якісний та кількісний склад мікробів. Окрім цього лікар робить додаткові підтверджуючі тести для визначення кислотності піхвового середовища. Лікар бере мазок, якщо вагітна має скарги або клінічні ознаки наявності інфекції.

Лікування

Бактеріальний вагіноз окрім того, що спричиняє дискомфорт, збільшує ризик переривання вагітності та передчасних пологів, а також робить організм вразливим до інших інфекцій. Тобто лікування обов’язкове. Його призначає лікар.

Кандидоз, або молочниця

Запалення статевих шляхів спричиняють дріжджоподібні грибки роду Candida, які входять до складу нормальної мікрофлори піхви. Але у разі зміни вагінального середовища їхній ріст стає безконтрольним, що призводить до запалення. «Молочницю» вважають не надто серйозним захворюванням, проте вона спричиняє суттєвий дискомфорт, знижує якість життя, а також робить слизову оболонку недостатньо пружною та еластичною, наслідком чого можуть стати численні розриви під час пологів.

Симптоми:

дискомфорт та свербіж у піхві та в ділянці зовнішніх статевих органів;

набряклість піхви та статевих губ;

болісний статевий акт, печіння після нього;

білі сирні виділення з характерним запахом дріжджів або прокислого молока;

печіння під час та після сечовипускання.

Лікування

Лікар призначає протигрибкові препарати у формі вагінальних супозіторіїв або крему. Залежно від інтенсивності інфекції може бути призначена одна форма або обидві.

Трихомоніаз

Це інфекція, що належить до ІПСШ (інфекцій, що передаються статевим шляхом). Її збудники, трихомонади, не є частиною мікрофлори піхви. Зараження відбувається під час незахищеного статевого акту. Трихомоніаз — найчастіша з ІПСШ, але вона добре піддається лікуванню.

Симптоми:

пінисті зеленувато-жовті виділення з піхви з різким неприємним запахом;

свербіж, печіння та дискомфорт під час статевого акту;

печіння та кров'янисті виділення після статевого акту.

У більш ніж половини жінок трихомоніаз є безсимптомним або має симптоми настільки невиражені, що вони не звертають увагу.

Лікування

Лікування обов’язкове для вагітної та статевого партнера. Для лікування застосовують спеціальні препарати, які може призначити вагітній лише лікар акушер-гінеколог.

Автор: Бабенко Оксана Михайлівна – акушер-гінеколог.

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