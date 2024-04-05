Виставка та конференція Food&NonFoodMaster&CatMаnMaster-2024

18-19 квітня в Києві пройде ХV щорічна головна подію року для рітейлерів та постачальників Виставка і конференція Food&NonFood Master, CatMаnMaster-2024

Місце проведення: м. Київ, Берестейський, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл»

Партнери виставки

Генерльний Партнер – STRATEG

Фарро Партнер

Офіційний Партнер з безпеки – SHERIFF

IT Партнер САБ

Фінтех-партнер Rozetkapay

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos

Партнер IT рішень – Бізнес Аналітика

Фінансовий Партнер ПАТ «МТБ БАНК»

Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер НАША СИЛА

Промислові сонячні електростанції - Eco Tech Ukraine

Паперовий партнер - ТК Альбатрос

Партнер з чистоти та гігієни - Afina Group

Трансформаційний Партнер – EALC

Партнер кава-брейку – Liberti

На Виставці Вас чекають:

100 виставкових стендів

2 дні конференції

30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя

Столи переговорів в форматі «Ритейлер-Постачальник»

Більше 1500 учасників - ваших існуючих і потенційних партнерів ( 650+ учасників конференції і 600+ відвідувачів вставки).

Програма конференції:

Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу Кантар Україна

Тема: Нові виклики для сфери FMCG у 2024 році. Портрет нового покупця та як змінилась культура споживання українців

Марина Забарило, Генеральний Директор Consumer Panel Services GfK

Тема: FMCG 2024: збільшення продажів - mission impossible?

Сивак Олександр, власник СТРАТЕГ Україна та Дмитрій Карпачов, Психолог-практик, соавтор методу сугестивно проективної арт терапії

Тема: Не дитячі ігри, психологія і комерція на ринку України.

Марина Борисова, Директор з маркетингу ТОВ «Овостар Юніон»

Тема: Тренди харчової галузі і новий погляд на споживача. Як «Ясенсвіт» підтримує сталий розвиток у буремні часи.

Емілія Михальська, операційна директорка e-commerce VARUS.

Тема: Тенденції розвитку офлайн та онлайн роздрібу. Відновлення сервісів доставки

В’ячеслав Сауц, Директор з маркетингу Мережа аптек «Подорожник»

Тема: Бізнеси до бізнесу. Колаборації

Ткачук Оксана СМО, IDS Ukraine.

Тема: Виведення нових продуктів у реаліях 23-24 років. Можливості та обмеження

Сергій Цимбал, директор Академії мережі АЗК UPG. Досвід роботи з управління торговими підрозділами, маркетингу, навчання ТОП-менеджменту компаній, ціноутворення та аналітики асортименту в сфері оптової та роздрібної торгівлі в компаніях "Епіцентр К", "Нова лінія", "EMI", "Сотня" та ін.

Тема: Конкуренція в період ринкової турбулентності

Наталія Кірич, заступник виконавчого директора національної мережі магазинів плитки та сантехніки «АГРОМАТ»

Тема: Управління асортиментом. Практичні поради щодо закупівлі товарів та взаємодії з постачальниками в умовах воєнного стану. Найкращі практики управління товарообігом в умовах кризової ситуації.

Вознесенська Марина, Керівник комерційного департаменту Експрес маркет box

Тема: Які промо та акційні пропозиції можуть допомогти ритейлерам збільшити продажі та підвищити лояльність покупців в умовах сьогодення.

Конкурентний аналіз асортименту

Максим Безрук, Заступник комерційного директора по стратегії роботи з ключовими партнерами. Мережа магазинів «Аврора Мультимаркет»

Тема: Створення стратегічного партнерства між роздрібною мережею і виробником. Які KPI ритейлерів потрібно знати постачальнику для успішної співпраці.

Дарія Іванченко, комерційна директорка NOVUS

Тема: Оптимізація продуктового ритейлу в кризових умовах: успішні стратегії управління асортиментом, співпраця з постачальниками та ефективні методи контролю товарообігу

В’ячеслав Склонний, Комерційний директор Фокстрот

Тема: Запаси та асортимент vs Категорійний менеджмент в умовах кризи

Голубкова Юлія, В.О. Комерційного директора, ТОВ Ашан Україна Гіпермаркет

Тема: Які можливості відкриваються для малих і середніх підприємств у співпраці з провідними продовольчими мережами України. Які успішні кейси вже існують.

Катерина Кузьміна, Керівник відділу закупівель та сталого розвитку компанія AB InBev Efes Ukraine.

Тема: Категорійний менеджмент у закупках

Тетяна Духова Комерційний Директор Eco Tech Ukraine

Тема: Сонячні електростанції для виробничих підприємств. Економія, декарбонизация та інвестиції у сталий. Розвиток

Соболєв Олексій, директор з розвитку AFINA group

Тема: Afina Group: від дистрибуції до створення власних брендів національного масштабу

Стрєльнікова Ліна, керівник відділу по роботі з торгівельними мережами ТК Альбатрос та Дроботун Анастасія, Національний менеджер по мерчандайзингу ТК Альбатрос

Тема: Виклики мерчандайзингу в України в умовах війни. Успішна кейси на прикладі співпраці з ТК Альбатрос та ТОВ Галіція Трейд

Гульфіра Крок, Експерт з управління асортиментом та ціноутворенням у рітейлі, співавтор книги "Велика книга директора магазину"

Тема: Цінова та асортиментна політика мережі в умовах посилення конкуренції і зниження закупівельної спроможності

Ельміра Гулуєва, Старший аналітик відділу аналізу ринків Pro-Consulting

Тема: Аналіз сучасних тенденцій у виробництві товарів продуктової галузі України 2024.

Ніна Воробей, Керівник департаменту продаж і комерції (каналу сучасної торгівлі) ТОВ «Кормоте́х»

Тема: Виробник vs рітейлер: хто насправді більше знає про продажі?

Олексій Миропольський, Комерційний директор RozetkaPay

Тема: Як обрати платіжний сервіс, щоб покращити клієнтський досвід.

Дмитро Борисов, Комерційний директор Linkos Group

Тема: Готові рішення для впровадження е-ТТН. Вплив нових технологій на транспортування товарів

Островський Ян, Засновник ТОВ «Стодола».

Тема: Кейс про співпрацю з USAID, які покрокові дії потрібно запровадити, щоб отримати грант.

Олександр Костянчук, власник компанії Бізнес Аналітика

Тема: Автоматизація планування продажів. Як скоротити час на планування з 2 тижнів до 3 днів.

Юлія Зарицька, Директор по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ «МТБ БАНК»

Тема: Сучасні інструменти фінансової підтримки бізнесу

Альона Руденко, Комерційний директор ТОВ «НАША СИЛА»

Тема: Вибудова категорії батарейок у сучасному українському рітейлі.

Дискусійних панелей: "Підготовка виробників та мереж до сезону 2023-2024 закупівель продуктової галузі України"

ПАНЕЛЬ 1. ПЛОДООВОЧЕВА ПРОДУКЦІЯ 2023-2024: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ ТА ПОТРЕБИ РИТЕЙЛУ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ.

Спікери:

Олександр Хорев, координатор проєкту: EastFruit Weekly

Євгенія Савченко, спеціаліст по закупівлям мережа WineTime

Сергій Петров, комерційний директор супермаркетів «РОСТ»

Максим Пузанов, власник ТМ "Запальничка"

ПАНЕЛЬ 2. М’ЯСО-МОЛОЧНА ПРОДУКЦІЯ 2023-2024: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ ТА ПОТРЕБИ РИТЕЙЛУ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ

Спікери:

Богдан Міщенко, менеджер із закупівель VARUS

Юрій Онуфрієв, директор з розвитку «Добре молоко»

Володимир Матяш, директор "Економ", "Дрінк Хата"

Крістіна Терлоо, комерційний директор мережі спеціалізованих магазинів фермерської продукції «Доярочка»

Таміла Король, комерційний директор ТОВ «Апельмон Прайм»

ПАНЕЛЬ 3. АКВАКУЛЬТУРА 2023-2024: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ ТА ПОТРЕБИ РИТЕЙЛУ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ

Спікери:

Євгеній Фоменков, комерційний директор «Чудо Маркет»

Євгеній Кульомза, менеджер з оптової торгівлі мережі магазинів «Дари Моря»

Андрій Молодан, заступник директора компанії Barakyda

ПАНЕЛЬ 4. ЗЕРНОВІ ТА ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 2023-2024: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ ТА ПОТРЕБИ РИТЕЙЛУ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ

Спікери:

Олег Музика, керівник відділу розвитку СТМ мережі магазинів «Маркетопт»

Юлія Андрієнко, директор ТОВ «КООП ТОРГ СЕРВІС»

Лілія Дробаха, керівник напрямку закупівлі ТОВ «Фора»

Галина Чередарик, менеджер з якості мережі магазинів «Копійочка»

Олексій Вартаньян, директор «Мак-Вар Екопродукт»

ПАНЕЛЬ 5. КОНДИТЕРСЬКА ПРОДУКЦІЯ 2023-2024: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ВИМОГИ ТА ПОТРЕБИ РИТЕЙЛУ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ

Спікери:

Максим Ландяк, керівник відділу розвитку мережі магазинів «SVOЇ»

Юлія Мединська, заступник директора «Грильяж»

Ірина Горбова, начальник відділу закупок ПП "Галактика"

Юрій Тарнавчук, комерційний директор мережі магазинів «Біле сухе»

Артем Харлашкін, комерційний директор Selecto

Марина Вознесенська, керівник комерційного департаменту "Експрес маркет box"

ВИСТАВКА ТОВАРІВ FMCG ТА РІШЕНЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ

ЕКСПОНЕНТИ

Виробники та дистрибутори FOOD сфери: Кондитерські вироби, солодощі, цукор, мед, повидла Хлібобулочні вироби, борошно, крафтові хліба Напої: кава, фіто чаї, напої, вода Готові страви, напівфабрикати Виробники риби М'ясні вироби, яйця Виробники спортивного харчування Молочні продукти Консервована продукція Виробник кормів, товари для домашніх тварин Виробники круп, пластівців, каш швидкого приготування, супів-пюре, граноли, мюслі Оброблені овочі, фрукти (сухофрукти, горіхи, ін.), Спеції, приправи (спеції, приправи, різні добавки, сіль, ін.) Харчові олії та жири, соуси Снеки, Печені чіпси Вегетаріанські продукти Макаронні вироби

Виробники та дистрибутори Nonfood cфери: іграшки, екосумки, дезінфектори, батарейки, акумулятори, ліхтарі, зарядні пристрої, косметика, побутова хімія, парфумовані свічки з натурального воску, гігієнічна продукція, сувенірна продукція та ін.

Суміжні галузі (рішення для компаній): Міжнародна та внутрішня логістика, Постачальник спеціалізованої техніки для автоматизації точок продажу в секторі HoReCa, пластикова тара, переробкою пластику, HR провайдер, Рішення для автоматизації бізнес-процесів, пакування, виробник вагового обладнання, полімерна сировина та ін.

Спецпроекти конференції!

- Столи переговорів – Ви проведете переговори з більш ніж 50 українськими мережами в окремо виділеному залі для переговорів протягом 3-х годин.

- Нагородження переможців Національних премій - Made-in-Ukraine-2024 покликана відзначити найкращих постачальників, Retail-in-Ukraine-2024 покликана відзначити досягнення роздрібних мереж у галузі співпраці з постачальниками.

- Галерея провідних виробників України.

Реєстрація

Або за телефоном 067-502-30-13