Пресрелізи

18:42 04.04.2024

Ще один навчальний заклад в Україні отримав сучасне обладнання від компанії УкрКредитФінанс

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В лютому 2024 року компанія УкрКредитФінанс передала сучасну комп’ютерну техніку та меблі для устаткування 10-ти повноцінних учбових місць в дитячому будинку-інтернаті в м. Сміла Черкаської області. Мета заходу - забезпечення можливості розвитку та навчання дітей через доступ до інформаційних технологій.

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Це вже третій,  завершальний етап благодійної підтримки шкіл.  Проект стартував ще в грудні минулого року з Сумської області, де комп’ютери отримали школи з прифронтової зони. В січні проект завітав до 3-х населених пунктів Кіровоградської області. «Це свідомий вибір шкіл та інтернатів із невеличких сіл та містечок, ми допомагаємо саме в таких навчальних закладах, де комп’ютерні місця або ж відсутні, або ж їх критично мало. Для нас важливо полегшити та налаштувати навчальний процес, дати дітям можливість отримати навички володіння доступом до Інтернету» — розповідає Євген Резуєв, директор УкрКредитФінанс. 

«Надзвичайно приємно отримувати підтримку та допомогу в такий складний час, коли немає належного  фінансування, а просити незручно – наразі всі кошти в державі направлені на перемогу. Благодійна допомога від ТОВ "УкрКредитФінанс" дозволить повноцінно укомплектувати класи, де вихованці та підопічні матимуть змогу отримувати навички комп’ютерної грамотності. Вихователі, реабілітологи, інструктори, психолог зможуть розробити та налагодити процес корекційно-розвиткової роботи, завдяки чому в подальшому мешканці зможуть покращувати свої знання на практиці» - нам розповів директор Смілянського дитячого будинку-інтернату Пономаренко Іван.

УкрКредитФінанс, як компанія, що працює на високотехнологічному ринку, чудово розуміє, що така допомога – це не просто хороша справа, а ще й інвестиція в наше спільне майбутнє. «Ми віримо, що в тому числі і завдяки нашим комп'ютерам діти з інтернатів, маленьких сільських шкіл зможуть успішно реалізувати себе в сучасному світі, стати професіоналами, що відновлюватимуть країну – пояснює мотиви компанії Євген Резуєв”. 

Компанія «УкрКредитФінанс» працює з 2017 р. на небанківському фінансовому ринку України. Ліцензія НБУ № 2401 від 08.06.2017 року, представлена ТМ «CreditKasa», «Credos», «НаВсе» які комплексно і на 100% працюють в онлайн. Компанія є неодноразовим переможцем премій FinAwards та входить ТОП-компаній за рейтингами minfin.ua та finance.ua

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